Comprar una casa o construir desde cero: qué conviene hoy y cuánto cuesta el metro cuadrado

El sector de la construcción registró una caída mensual del 4,6% en julio (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En un contexto en el que los costos de construcción se mantienen elevados en términos históricos, la decisión entre comprar una propiedad terminada o construir desde cero adquiere una nueva dimensión. Aunque construir puede ofrecer mayor flexibilidad y permitir adaptar la vivienda a las necesidades de cada familia, el valor del metro cuadrado puede inclinar la balanza.

Según el Indec, el sector de la construcción registró una caída mensual del 4,6% en julio y una retracción interanual del 4,5%. Sin embargo, el sector todavía se mantiene en terreno positivo en el acumulado del año: entre enero y julio, registra una mejora del 1,7% respecto del mismo período de 2025.

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En tanto, el nivel general del Índice del Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires (ICC) subió 2,1% mensual en julio y de 32,5% en términos interanuales. De este modo, en lo que va del año acumula un incremento de 19,1%, en línea con la inflación.

El nivel general del Índice del Costo de la Construcción en el Gran Buenos Aires (ICC) subió 2,1% mensual en julio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), señaló que el valor del metro cuadrado para construir oscila entre los USD 1.600 y USD 1.800. Son precios altos en términos históricos y a ello hay que sumarle el costo del terreno. Por ese motivo, según el empresario, se está cosntruyendo poco en todos lados.

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Germán Gómez Picasso, fundador de Reporte Inmobiliario, aseguró: “Hoy es mucho más conveniente comprar una casa terminada y con pocos años de antigüedad que adquirir un terreno y construir desde cero. No hay dudas de eso. Hay propiedades que fueron construidas durante la pandemia o incluso antes, y hoy están en el mercado a valores bastante inferiores a lo que costaría construir una propiedad”.

Según sus datos, actualmente, el costo de construcción parte de unos USD 1.300 a USD 1.500 por metro cuadrado para casas muy estándar, mientras que para viviendas de buena calidad puede superar fácilmente los USD 2.000 o USD 2.500. Cuando se comparan esos valores con los precios de las casas usadas, que en algunos casos están por debajo de los USD 2.500 por metro cuadrado e incluyen además el valor de la tierra, la diferencia es muy importante.

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“A eso se suma que la propiedad ya está terminada y lista para ocupar. No hay que atravesar todo el proceso de proyecto, aprobaciones y obra, que puede demorar más de dos años”, destacó Gómez Picasso.

En este marco, los precios de los terrenos hoy resultan atractivos y, en términos de su media histórica, se encuentran en niveles relativamente bajos. “Si uno cree que los costos de construcción pueden bajar en algún momento, puede ser una oportunidad, pero tampoco existe certeza de que esos costos vayan a reducirse en dólares en el futuro. Además, actualmente el costo de mantenimiento de un terreno es muy alto, fundamentalmente por las expensas”, dijo el especialista.

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El costo de construcción parte de unos USD 1.300 a USD 1.500 por metro cuadrado para casas muy estándar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Damian Tabakman, presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), apuntó: “Todavía el precio del metro cuadrado de las propiedades usadas está claramente retrasado respecto del costo de construcción. Este último fue ajustándose al ritmo de la inflación, en un contexto de dólar relativamente estable. Si queremos medir y comparar ambas variables en dólares, todavía parece existir una ventana de oportunidad para las unidades usadas”.

“De todos modos, también hay que reconocer que una propiedad usada, en general, requiere inversiones en remodelaciones y mejoras, y esos gastos están directamente afectados por el costo actual de la construcción. Por eso, cuando se incorpora ese desembolso, finalmente el número termina siendo más alto”, explicó.

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A su vez, afirmó que muchas veces las unidades usadas no están actualizadas en términos de calidad edilicia frente a las exigencias y demandas actuales del mercado. “Entonces, si uno hiciera una comparación en abstracto entre una propiedad nueva y una usada, claramente la ecuación da a favor de la usada. Pero cuando el comprador pretende acceder a una propiedad de mayor calidad, mejor ubicación, mejores prestaciones y mejores terminaciones, la diferencia empieza a achicarse”, planteó Tabakman.