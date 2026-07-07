“Estamos en los lugares donde muchas universidades no están”: tren temático visibiliza acceso a educación en Perú

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La Universidad César Vallejo (UCV) puso en marcha el denominado Tren UCV en LÍNEA 1 del Metro de Lima, una intervención que forma parte de sus actividades por los 35 años de trayectoria institucional y que busca visibilizar el impacto de la educación en la transformación social.

La iniciativa convierte uno de los principales sistemas de transporte de la capital en un espacio de comunicación dirigido a miles de pasajeros que diariamente utilizan este servicio, con un mensaje centrado en el acceso a la educación y las oportunidades que genera.

“Para mí este tren es un espacio de reconocimiento a esos treinta y cinco años de la Universidad César Vallejo”, señaló Kelly Acuña, presidenta ejecutiva de la UCV, al explicar que la propuesta busca recordar el recorrido institucional y proyectar los desafíos futuros.

La UCV implementó una intervención en LÍNEA 1 del Metro de Lima como parte de su aniversario 35. Video: Infobae Perú

Educación y acceso: eje del mensaje

Acuña destacó que la intervención también apunta a reforzar el rol de la universidad en la ampliación del acceso a la educación superior. “La UCV está en los lugares en donde muchas universidades no están”, afirmó, al referirse a la presencia de la institución en zonas donde la oferta educativa ha sido históricamente limitada.

Según explicó, esta estrategia ha permitido que una parte significativa de sus egresados acceda por primera vez a estudios superiores. “Siete de cada diez de mis egresados son los primeros profesionales de su familia”, indicó, al subrayar el impacto social del modelo educativo.

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Una intervención con alcance masivo

El tren recorrerá la ciudad llevando un mensaje vinculado al valor del conocimiento, la superación personal y la formación profesional. Cada trayecto, de acuerdo con la institución, busca representar las historias de estudiantes y egresados que lograron alcanzar sus objetivos a través de la educación.

La intervención forma parte de un programa más amplio de conmemoración del aniversario institucional, que incluye diversas acciones orientadas a reconocer el legado de la universidad desde su fundación en 1991 en Trujillo.

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Fortalezas institucionales y proyección

Durante la presentación, Acuña también señaló que la universidad viene impulsando una estrategia para visibilizar sus avances académicos y su proyección internacional. En ese marco, mencionó convenios con instituciones como Google, así como el proceso hacia acreditaciones internacionales.

“Queremos contarle a la sociedad que somos grandes, pero que hoy estamos apostando también a hacer una mejora en cuanto a la calidad académica”, sostuvo.

Asimismo, indicó que la institución continuará desarrollando iniciativas vinculadas a responsabilidad social, incluyendo programas dirigidos a mujeres emprendedoras y comunidades con acceso limitado a educación.

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Un símbolo de trayectoria y continuidad

Más allá de su carácter conmemorativo, el Tren UCV representa, según la universidad, un símbolo del recorrido institucional junto a estudiantes, egresados, docentes y familias que han formado parte de su crecimiento.

“Estos treinta y cinco años son de reconocimiento al esfuerzo”, afirmó Acuña, al tiempo que hizo un llamado a que la sociedad conozca el trabajo de la universidad más allá de percepciones generales.