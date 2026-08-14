Ofrecieron una recompensa de $15 millones para encontrar a un joven que desapareció hace casi dos años en Tucumán

El joven desapareció en febrero de 2025 (@GobiernoTucuman)

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El Gobierno de Tucumán ofreció una recompensa de $15 millones a quien aporte datos que permitan establecer el paradero de Manuel Alberto Sarate, de quien no se tiene novedades desde el 2 de febrero de 2025, cuando fue visto por última vez en la ciudad de Aguilares.

La medida se oficializó a través del Decreto 1.041/7, según informó el portal oficial de comunicados del gobierno de la provincia.

Sarate, conocido como “Chuky”, tenía 24 años al momento de su desaparición. El joven atravesaba problemas de adicción y vivía en situación de calle, indicó La Gaceta, y su madre había radicado la denuncia correspondiente señalando que mantenía un contacto limitado con él debido a su situación personal.

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Las primeras semanas de búsqueda incluyeron rastrillajes en la zona oeste de la provincia de los cuales participaron efectivos policiales, bomberos, perros, drones, Defensa Civil y familiares. Entre las hipótesis, los investigadores contemplaron la posibilidad de que haya sido víctima de un ataque tras cometer un robo, o que al enterarse de que corría peligro, hubiera decidido refugiarse en algún punto de la provincia.

La publicación del Gobierno provincial (@GobiernoTucuman)

En el marco de esas pesquisas, se realizó un allanamiento en una vivienda del barrio Yánima, donde residía la pareja del joven. El mismo portal indicó que en la casa hallaron prendas que le pertenecían a Sarate, aunque no se encontraron elementos que permitieran determinar su paradero. La causa quedó atravesada por distintas versiones y sospechas, varias de las cuales no pudieron ser confirmadas judicialmente.

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Más de un año después, el Gobierno provincial decidió ofrecer la recompensa como nueva herramienta para obtener información concreta en una investigación que no avanzó de forma sustancial desde el inicio.

Además, detalló los canales de comunicación para aquellas personas que dispongan de información. Pueden comunicarse con la Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad (UFEEC) del Centro Judicial Concepción a través del teléfono 3814473183 o al correo electrónico uecconcepción@mpftucuman.gob.ar.

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Desde la investigación se remarcó que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede resultar útil para establecer qué ocurrió con el joven y determinar dónde se encuentra.

A los siete meses de la desaparición, familares y allegados del joven convocaron a una marcha para que no se detenga la búsqueda. “Pedimos a la Justicia que lo sigan buscando, que no bajen los brazos. Necesitamos respuestas, saber algo después de siete meses sin información”, reclamó la mamá, Soledad Zárate.

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Los rastrillajes fueron intensos al principio. El 2 de marzo, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo en la zona noroeste de Aguilares que abarcó la Finca Buffo, el Barrio Evita, el Barrio Obrero y las márgenes del Río Medina, indicó Radiobicentenario.

El trabajo fue extenso y no se limitó a una sola franja del territorio: durante la tarde, el operativo se trasladó al barrio 11 de Marzo, donde los efectivos peinaron el sector de los piletones cloacales y el área ubicada detrás del cementerio local, dos zonas que los investigadores consideraban relevantes dentro del mapa de búsqueda.

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Ministerio de Seguridad de Tucumán

Al mismo tiempo, la investigación avanzó sobre una pista concreta que lo ubicaba en el sector norte de la ciudad de Aguilares, dentro del Departamento de Río Chico. Sarate fue visto por última vez el 22 de febrero en el barrio La Villa Nueva, donde cámaras de seguridad lo registraron transitando por las calles. Ese registro visual se convirtió en uno de los pocos puntos de anclaje con los que contaba la causa.

A partir de allí, la Policía amplió el análisis de grabaciones de otros dispositivos de vigilancia del sector y solicitó órdenes de allanamiento para profundizar la búsqueda de elementos que permitieran reconstruir los movimientos del joven en sus últimas horas conocidas.

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