Crimen y Justicia
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Capturaron a dos ciudadanos brasileros por contrabando de cigarillos en Misiones

La Policía actuó en dos ciudades donde el modus operandi fue similar. Los sospechosos abandonaron los vehículos en los que circulaban, pero lograron atraparlos. Uno de los vehículos llevaba casi 16 mil atados de cigarrillos

Las autoridades encontraron cajas de cigarrillos en dos vehículos diferentes (Policía de Misiones)
Las autoridades encontraron cajas de cigarrillos en dos vehículos diferentes (Policía de Misiones)
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Más de 215 millones de pesos en cigarrillos, tres vehículos secuestrados y dos personas detenidas, ambas oriundas de Brasil. Ese fue el saldo que dejaron dos procedimientos policiales este jueves en distintas localidades de la provincia de Misiones.

Los operativos se llevaron a cabo en las ciudades de Bernardo de Irigoyen y Montecarlo, donde los implicados intentaron escapar a pie. En tanto, las autoridades buscan a un tercer sospechoso.

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La primera acción policial partió de tareas de inteligencia desarrolladas por efectivos de la Unidad Regional XII de Bernardo de Irigoyen, según especificó la Policía de Misiones mediante redes. A través del intercambio de información entre sus dependencias, detectaron que una camioneta de patente brasileña recorría el trayecto desde esa localidad hacia San Antonio. El vehículo llevaba una carga sospechosa a bordo y con ese dato, la fuerza dispuso controles sobre la Ruta Nacional 101, por la que se llega a la ciudad de frontera binacional con Santo Antonio do Sudoeste en Paraná, Brasil.

Cerca de las 9 de la mañana, personal de la Comisaría de Piñalito Norte advirtió sobre una camioneta Fiat Strada roja que esquivó uno de los puestos de control y se metió por un camino de tierra. El rodado fue seguido a distancia prudente hasta que sus ocupantes lo dejaron en una chacra y escaparon. Dentro del vehículo, los efectivos hallaron 15.990 atados de cigarrillos.

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Poco después, en otro tramo de la misma ruta, los efectivos interceptaron un Ford Fiesta plateado con dos ciudadanos brasileños a bordo, de 43 y 54 años. Ambos quedaron detenidos por su presunta vinculación con el cargamento. El secuestro total del primer procedimiento —mercadería y vehículos incluidos— alcanzó los $168 millones.

El cargamento totl está valuado en más de $215 millones (Policía de Misiones)
El cargamento totl está valuado en más de $215 millones (Policía de Misiones)

El segundo contrabando

Horas más tarde, a 150 kilómetros de la primera ciudad se registró un episodio de características similares. En Montecarlo, el Personal de Seguridad Urbana Municipal realizaba un control de rutina cuando el conductor de una Ford EcoSport abandonó el vehículo y escapó a pie.

En este, la División Brigada de Investigaciones y Drogas Peligrosas encontró 22.000 cajetillas de cigarrillos en el interior. Al revisar los datos del vehículo comprobaron que la patente colocada no correspondía a esa camioneta y que el rodado tenía pedido de secuestro por robo en Lomas de Zamora, en el conurbano bonaerense. El valor de este segundo procedimiento llegó a $47,2 millones.

La zona de Bernardo de Irigoyen, ubicada frente a la ciudad brasileña de Dionísio Cerqueira, es uno de los pasos informales más activos de la región para el ingreso ilegal de tabaco y otros productos. La densidad de la selva y la extensión de la frontera facilitan el movimiento de mercadería por fuera de los controles aduaneros. Ambas actuaciones quedaron a cargo de la Justicia Federal.

Los operativos se montaron en Montecarlo y Bernardo de Yrigoyen (Policía de Misiones)
Los operativos se montaron en Montecarlo y Bernardo de Yrigoyen (Policía de Misiones)

Días atrás, la Prefectura Naval Argentina secuestró más de una tonelada de marihuana en las inmediaciones del arroyo Itaembé, en la ciudad de Posadas, luego de detectar mediante una cámara térmica el cruce de una embarcación a motor desde la costa de Paraguay durante la madrugada.

Al rastrear la zona del kilómetro 1.567 del río Paraná, los efectivos encontraron 40 bultos ocultos entre la vegetación, que un narcotest confirmó como Cannabis sativa. El cargamento, compuesto por 1.154 panes prensados y 104 paquetes de cogollos, totalizó 1.059,7 kilogramos y fue valuado en $3.306.267.000, según el cálculo establecido por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la cotización oficial del dólar.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Federal N°2 de Posadas, que dispuso el secuestro y traslado de la droga al resguardo del Juzgado Federal competente, en el marco de una investigación por infracción a la Ley N°23.737.

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