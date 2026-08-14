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Balearon a un hombre en Concepción del Uruguay: los atacantes efectuaron 6 disparos y escaparon en moto

El hecho ocurrió el jueves por la noche frente a un lavadero. Los atacantes llegaron en moto y huyeron después del ataque. La víctima fue asistida y trasladada al Hospital Justo José de Urquiza

La Policía investigaba el ataque ocurrido frente a un lavadero de Concepción del Uruguay, donde un hombre resultó herido tras una balacera (Fuente: La Pirámide)
La Policía investigaba el ataque ocurrido frente a un lavadero de Concepción del Uruguay, donde un hombre resultó herido tras una balacera (Fuente: La Pirámide)
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Un hombre fue baleado la noche del jueves frente a un lavadero de Concepción del Uruguay, en un ataque cometido por dos agresores que llegaron en moto, efectuaron seis disparos y escaparon poco después. El episodio ocurrió en la intersección de Fray Mocho y boulevard 12 de Octubre, donde se desplegó un operativo policial para asistir a la víctima, preservar la escena y reunir las primeras pruebas.

El hecho se registró cerca de las 20.30 y movilizó a personal policial y de emergencias en esa zona de la ciudad entrerriana. De acuerdo con el reporte de Elonce, la víctima fue asistida en el lugar y luego trasladada al Hospital Justo José de Urquiza, donde recibió atención médica tras la balacera. Hasta el momento, no trascendieron de manera oficial ni su identidad ni el grado de las lesiones sufridas.

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El episodio se registró en la zona de Fray Mocho y boulevard 12 de Octubre (Google Maps)
El episodio se registró en la zona de Fray Mocho y boulevard 12 de Octubre (Google Maps)

Según la reconstrucción inicial publicada por La Pirámide, los atacantes llegaron al lugar a bordo de una motocicleta y abrieron fuego contra el frente del lavadero. Efectuaron seis disparos y al menos uno de ellos impactó enla víctima. A partir de esos primeros datos, la investigación quedó centrada en determinar cómo se produjo la secuencia, cuál fue el objetivo del ataque y qué recorrido siguieron los agresores tras la fuga.

Después de concretar el episodio, los dos sospechosos escaparon rápidamente en la misma moto. Ese dato forma parte de las primeras tareas investigativas, orientadas a establecer la ruta de huida y a reunir testimonios, registros de cámaras de seguridad o cualquier otro elemento que permita avanzar en la identificación de los autores.

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En la escena trabajó personal de la Policía de Entre Ríos, que llevó adelante las actuaciones iniciales para determinar cómo se produjo la agresión y qué arma fue utilizada. Los peritos también buscaban precisar la cantidad de impactos y relevar cualquier rastro útil para la causa. Además, intentaban establecer si los tiros fueron dirigidos contra la víctima de manera directa o si el blanco podía estar vinculado con el lugar en el que se encontraba al momento del ataque.

Entre esas diligencias se incluyeron el levantamiento de evidencias, la toma de testimonios y otras medidas judiciales dispuestas para reconstruir la secuencia del hecho. Hasta ahora, no se informó de manera oficial si existen personas identificadas o sospechosos localizados, mientras la causa seguía en etapa inicial.

En paralelo con la agresión armada, la noche del jueves también estuvo marcada por otro despliegue de fuerzas de seguridad en distintos sectores de Concepción del Uruguay, donde se realizaron allanamientos simultáneos por una causa vinculada al presunto narcomenudeo. Ese movimiento se desarrolló en varios barrios de la ciudad y contó con participación conjunta de efectivos provinciales y federales.

Los procedimientos por presunto narcomenudeo se desarrollaron en distintos barrios de Concepción del Uruguay por orden judicial (Fuente: La Pirámide)
Los procedimientos por presunto narcomenudeo se desarrollaron en distintos barrios de Concepción del Uruguay por orden judicial (Fuente: La Pirámide)

Los procedimientos respondían a órdenes judiciales y se llevaban adelante con intervención de la Policía de Entre Ríos y Gendarmería Nacional. De acuerdo con lo publicado por Uruguayenses Digital, uno de los principales operativos se concentró en el barrio San Vicente, con intervenciones sobre calles Posadas y Celia Torra, mientras que otro procedimiento se realizaba en el barrio La Tablada.

Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre personas detenidas ni sobre elementos secuestrados en el marco de esa investigación. Según los reportes periodísticos, los allanamientos continuaban en desarrollo durante la noche y se aguardaba que las autoridades brindaran mayores precisiones una vez finalizadas las medidas dispuestas por la Justicia.

Aunque la balacera frente al lavadero y los allanamientos se registraron durante la misma noche en Concepción del Uruguay, no se confirmó una relación entre ambos episodios. En ese contexto, la pesquisa por el ataque armado seguía enfocada en identificar a los agresores, reconstruir la secuencia de los disparos y establecer el motivo de la agresión.

Según informó Elonce, las autoridades esperaban contar con mayores precisiones una vez concluidos los operativos y avanzadas las diligencias judiciales. Con ese cuadro, tanto la causa por la agresión a tiros como la investigación por presunto narcomenudeo continuan abiertas, a la espera de novedades oficiales sobre sus resultados.

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