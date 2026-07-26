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Cómo fue el desafiante regreso de astronautas a la Tierra tras 241 días en la Estación Espacial Internacional

El descenso controlado permitió un rescate rápido y seguro, tras un extenso trabajo en el laboratorio. Los detalles

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La Soyuz MS-28 completa un descenso con paracaídas y aterriza en Kazajistán (REUTERS)
La Soyuz MS-28 completa un descenso con paracaídas y aterriza en Kazajistán (REUTERS)

El astronauta estadounidense Chris Williams regresó este domingo a la Tierra después de cumplir una misión de 241 días en la Estación Espacial Internacional (EEI), acompañado por los cosmonautas rusos Sergey Kud-Sverchkov y Sergei Mikaev.

El descenso de la cápsula Soyuz MS-28 se realizó con paracaídas, aterrizando al sureste de Dzhezkazgan, en Kazajistán, a las 15:27 hora local, tras desacoplarse de la estación a las 2:03, de acuerdo con la NASA.

El regreso marcó el fin de una estadía de más de ocho meses que combinó experimentos científicos, mejoras tecnológicas y tareas logísticas, según informaron las autoridades espaciales estadounidenses.

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Un regreso cronometrado y seguro tras meses de investigación

La NASA destacó que Williams, junto a sus compañeros de tripulación, completó 3.856 órbitas alrededor del planeta y recorrió más de 164 millones de kilómetros.

Chris Williams vuelve a la Tierra tras 241 días en la Estación Espacial Internacional (REUTERS)
Chris Williams vuelve a la Tierra tras 241 días en la Estación Espacial Internacional (REUTERS)

Este viaje extendido tuvo como eje la investigación avanzada en salud, la producción de materiales innovadores y el fortalecimiento de la infraestructura de la estación orbital.

El aterrizaje asistido por paracaídas concluyó una misión que, desde su partida el 27 de noviembre de 2025, implicó desafíos técnicos y científicos para la tripulación internacional.

La NASA subrayó que el procedimiento de desacoplamiento y retorno se desarrolló según el protocolo, con un descenso controlado que permitió el rescate rápido de los astronautas en territorio kazajo.

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Uno de los ejes de la misión fue el desarrollo de investigaciones orientadas al tratamiento del cáncer. Según los reportes de la NASA, Williams trabajó en estudios sobre materiales inspirados en el ADN, que bajo condiciones de microgravedad pueden formarse de manera más uniforme y consistente.

Estos avances buscan terapias capaces de penetrar tumores sólidos, permanecer más tiempo en el organismo y liberar medicamentos de forma controlada.

La NASA reporta 3.856 órbitas y más de 164 millones de kilómetros recorridos (REUTERS)
La NASA reporta 3.856 órbitas y más de 164 millones de kilómetros recorridos (REUTERS)

El astronauta también participó en experimentos con cristales de proteínas, fundamentales para la creación de nuevas fórmulas farmacéuticas, incluyendo una terapia oral experimental contra el cáncer.

De acuerdo con la NASA, la fabricación de estos cristales en el espacio podría optimizar la preparación de medicamentos, al tiempo que facilita el desarrollo de tratamientos más eficaces.

Tecnología espacial: semiconductores y control de microorganismos

La misión incluyó el cultivo de cristales semiconductores en microgravedad, una tecnología que, según la NASA, permite obtener estructuras de mayor tamaño y uniformidad que las alcanzadas en la Tierra. Estos materiales tienen potencial para mejorar el desempeño de computadoras de altas prestaciones, inteligencia artificial y dispositivos médicos.

La misión concentra investigaciones biomédicas vinculadas con terapias contra el cáncer (REUTERS)
La misión concentra investigaciones biomédicas vinculadas con terapias contra el cáncer (REUTERS)

Además, la tripulación llevó a cabo ensayos con luz ultravioleta para impedir la formación de biopelículas microbianas. Estas colonias de microorganismos pueden obstruir sistemas de agua y dañar equipos vitales en la estación.

El objetivo de estos estudios es mantener las superficies limpias y reducir el uso de desinfectantes químicos durante misiones prolongadas, según los informes proporcionados por la agencia espacial estadounidense.

Durante la misión, Chris Williams realizó dos caminatas espaciales. En una de ellas, en junio, colaboró en la reparación del brazo robótico Canadarm2, que se utiliza para capturar naves de carga y desplegar experimentos en el exterior de la estación.

En otra ocasión, en marzo, contribuyó a preparar la plataforma orbital para la instalación de nuevos paneles solares enrollables IROSA.

Los estudios en microgravedad impulsan materiales inspirados en el ADN y cristales de proteínas (REUTERS)
Los estudios en microgravedad impulsan materiales inspirados en el ADN y cristales de proteínas (REUTERS)

La NASA informó que la adición de estos paneles permitirá aumentar la generación de energía de la estación en aproximadamente un 30%, lo que fortalecerá tanto las operaciones diarias como la capacidad de llevar adelante investigaciones científicas de alto nivel en la órbita baja terrestre.

Logística, muestras biológicas y retorno a casa

La tripulación también intervino en tareas logísticas esenciales, como la recepción y gestión de suministros críticos. Junto con el astronauta Jack Hathaway, Williams fue responsable de la captura de la nave de carga Cygnus XL de la empresa Northrop Grumman, que entregó cerca de 5.000 kilogramos (11.000 libras) de provisiones, entre alimentos frescos, equipos de soporte vital y material para experimentos científicos.

La tripulación prueba semiconductores con estructuras más grandes y uniformes que en la Tierra (REUTERS)
La tripulación prueba semiconductores con estructuras más grandes y uniformes que en la Tierra (REUTERS)

Durante su estadía, el astronauta estadounidense operó un congelador especial donde se almacenaron muestras biológicas a temperaturas ultrabajas. Según la NASA, estas muestras, como sangre y orina, serán fundamentales para analizar el impacto de los vuelos espaciales prolongados en el cuerpo humano y para proteger la salud de futuras misiones que se dirijan a la Luna o Marte.

Al concluir el aterrizaje, Williams, Kud-Sverchkov y Mikaev fueron sometidos a controles médicos y luego trasladados en helicóptero a Karaganda, ciudad donde los equipos de recuperación de la agencia espacial los recibieron para coordinar su regreso.

Chris Williams abordaría posteriormente un avión de la NASA con destino al Johnson Space Center en Houston, donde continuará su proceso de readaptación a la gravedad terrestre.

La Estación Espacial Internacional mantiene desde hace más de 25 años una presencia humana ininterrumpida en órbita. Según la información oficial de la NASA, este laboratorio orbital impulsa el avance científico, la experimentación tecnológica y la preparación de misiones de larga duración en el marco del programa Artemis y los planes de exploración de Marte.

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