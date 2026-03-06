Alternativa para rentabilizar utilidades: Cuentas de Ahorro rinden hasta 4.5% TREA en soles y 1.5% TREA en dólares

Beneficios de la Cuenta VIP BBVA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el contexto de la próxima etapa de depósito de utilidades en Perú, las Cuentas de Ahorro de alto rendimiento se presentan como una opción atractiva para quienes buscan resguardar y rentabilizar sus excedentes con seguridad y flexibilidad. Según información proporcionada por BBVA, su Cuenta VIP destaca por ofrecer tasas de interés de hasta 4.5% TREA en soles y hasta 1.5% TREA en dólares, con libre disponibilidad de fondos y el respaldo institucional de la entidad.

¿Qué beneficios ofrece una Cuenta de Ahorros de alto rendimiento?

La Cuenta VIP BBVA se presenta como una de las alternativas más competitivas entre los productos pasivos del mercado, permitiendo a los clientes acceder a mejores tasas de rentabilidad en comparación con cuentas de ahorro tradicionales. El monto mínimo de apertura es de S/10,000 o USD $3,000. Además, quienes mantengan un saldo promedio de dicha cantidad, no pagarán costo de mantenimiento.

Entre los beneficios principales, BBVA señala la libre disponibilidad de los fondos en cualquier momento, sin perder los intereses generados; como también la posibilidad de realizar transferencias interbancarias inmediatas sin costo hasta S/500 o USD 140. La Cuenta VIP tiene una estructura de tasas escalonadas: en soles, la tasa va desde 0.25% hasta 4.5% en base al saldo que tengas en tu cuenta y en dólares, la tasa máxima es de 1.5%.

BBVA informa que la Cuenta VIP puede abrirse tanto en oficinas BBVA como por canales digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo acceder a una Cuenta de Ahorros con alta rentabilidad?

De acuerdo con la información difundida, las Cuentas de Ahorro de alto rendimiento permiten que el capital crezca más rápido frente a cuentas de ahorro convencionales o cuentas corrientes que no pagan intereses. Se presenta así como una alternativa segura y rentable para gestionar utilidades o excedentes, especialmente para quienes buscan rentabilidad preferencial sin sacrificar la disponibilidad de su dinero.

BBVA precisa que la apertura de la Cuenta VIP puede realizarse tanto en oficinas presenciales como a través de canales digitales (bbva.pe), facilitando el acceso y gestión para los clientes interesados en maximizar el rendimiento de sus ingresos extraordinarios.