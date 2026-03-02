Comparsa universitaria promueve cultura, valores y protección del entorno en el carnaval de Huancayo

UTP en el Carnaval de Huancayo. Foto: Difusión

La Universidad Tecnológica del Perú (UTP) participó una vez más en el tradicional Ño Carnavalón de Huancayo, una de las celebraciones más emblemáticas de la ciudad, con una propuesta que une alegría, cultura y responsabilidad ciudadana. La comparsa universitaria, conformada principalmente por alumnos, no solo se sumó a la festividad, sino que impulsó acciones orientadas a la protección ambiental y la inclusión comunitaria.

¿Cómo promueve la comparsa universitaria la cultura y los valores en el carnaval de Huancayo?

Según explicó Carlos Meza, director del campus UTP Huancayo, la participación de la universidad en el carnaval 2026 tuvo un propósito definido: ser aliados del carnaval mientras se celebra. Entre las principales actividades, los estudiantes repartieron ponchos blancos a los asistentes para protegerlos de la lluvia y de los elementos propios de la festividad. Meza indicó que el uso del color blanco se eligió no solo por razones estéticas, sino porque permite que los colores de las pinturas carnavalescas resalten, transmitiendo visualmente la alegría del evento.

Foto: Difusión

Compromiso ambiental y social de la comparsa estudiantil

Además, la cuadrilla universitaria se encargó de recoger y reciclar residuos durante el pasacalle, contribuyendo a la limpieza y el orden de las calles. El objetivo, según la universidad, es demostrar que es posible celebrar con entusiasmo y, al mismo tiempo, con responsabilidad ambiental.

Carlos Meza señaló que la UTP Huancayo busca ser parte activa de la comunidad y no vivir de espaldas a su entorno. “Creemos que educar no es solo enseñar en el aula, sino también formar ciudadanos conscientes. El Ño Carnavalón es identidad, tradición, unión y nosotros queremos aportar a que esta fiesta no se detenga”, afirmó.

Foto: Difusión

La universidad indica que siempre busca que sus estudiantes dominen el cambio, alentándolos a liderar iniciativas, transformar su entorno y avanzar sin perder sus valores, aun frente a los obstáculos. Meza destacó que la UTP brinda herramientas académicas y también impulsa a los jóvenes a ser agentes de cambio en su comunidad.

En su mensaje final a los jóvenes huancaínos, el director del campus invitó a celebrar la cultura local con orgullo, confiar en el propio talento y entender que la educación puede ser el motor para alcanzar nuevas metas, siempre cuidando y respetando el entorno. “Cuando tienen oportunidades y una comunidad que los respalda, nada los detiene”, concluyó Meza.