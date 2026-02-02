Del cultivo de coca a la palma de aceite: así fue la transformación de San Pablo, en el sur de Bolívar

Yoger Payares cuenta cómo, junto a 208 agricultores del sur de Bolívar, decidió apostar por el cultivo de palma aceitera bajo estándares de sostenibilidad

El municipio de San Pablo, en el sur de Bolívar en Colombia, fue durante años un territorio marcado por los cultivos ilícitos y la violencia. Hoy, a orillas del río Magdalena, cientos de familias dejaron atrás la ilegalidad para construir una economía basada en la producción sostenible de palma de aceite.

La falta de alternativas productivas empujó a muchos a involucrarse en actividades ilegales, lo que provocó miedo e inestabilidad. “No había otra opción para sobrevivir”, reconocieron varios habitantes durante una visita de la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO).

De la ilegalidad a la producción sostenible

El cambio inició cuando un grupo de pequeños productores, entre ellos Yoger Payares, integró la Promotora Asociativa de Productores del Sur de Bolívar (PromoAgrosur), agrupando a 208 agricultores independientes que apostaron por el cultivo de palma aceitera bajo estándares de sostenibilidad.

La Extractora Loma Fresca procesa 30 toneladas por hora y articula a más de 8.000 hectáreas productivas en la cadena formal de palma de aceite. - (RSPO)

“Es muy difícil recordar esas historias… vivimos la violencia cara a cara, a centímetros de distancia, y estar hoy en una situación diferente es profundamente gratificante para nosotros. Ser parte de esta iniciativa nos empoderó”, relató Payares a la RSPO.

Este proceso contó con el acompañamiento técnico y organizativo de la RSPO, a través de su Fondo de Apoyo a Pequeños Agricultores (RSSF). Gracias a este respaldo, el grupo obtuvo la certificación nacional de producción sostenible y avanzó hacia la Certificación RSPO de Pequeños Productores Independientes, un paso clave para acceder a mercados formales. En América Latina, el Fondo de Apoyo a Pequeños Productores de la RSPO (RSSF) ha financiado 12 proyectos, beneficiando a 6.184 pequeños productores independientes, como parte de una inversión global de 5 millones de dólares en 13 países.

“Lo que buscamos con la certificación RSPO es un valor agregado que genere ingresos para sostener a nuestra familia, nuestra comunidad, nuestro entorno”, explicó Payares.

San Pablo, Bolívar, dejó atrás los cultivos ilícitos y la violencia para impulsar la palma de aceite sostenible y certificada. - (RSPO)

La palma como motor económico y social en San Pablo

Actualmente, la finca de Yoger Payares es productiva y su familia disfruta de una estabilidad antes inimaginable. “Puedo brindar a nuestros hijos lo que antes nunca pudimos. Hoy tengo una pequeña casa y un vehículo para transportar nuestros productos; eso nos ha fortalecido y lo seguirá haciendo”, agregó.

El camino hacia la certificación estuvo lejos de ser sencillo. Según información de RSPO, las comunidades de zonas posconflicto enfrentan retos como la desconfianza, la falta de recursos y el peso del trauma colectivo. Sin embargo, la colaboración con fábricas y aliados locales que apostaron por un futuro distinto permitió fortalecer la unidad y avanzar en la construcción de una economía lícita y sostenible.

La incorporación de la Extractora Loma Fresca en 2012 resultó clave para consolidar la cadena productiva. Esta planta procesa hasta 30 toneladas de racimos frescos por hora e integra a los pequeños agricultores en una red formal que abastece tanto a mercados nacionales como internacionales. Su radio de acción supera las 14.000 hectáreas, de las cuales 8.000 ya están en producción.

El apoyo de la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible y su fondo RSSF benefició directamente a 6.184 pequeños productores en América Latina. - (RSPO)

Durante la visita de la RSPO al municipio, se constató la evolución de la producción y su impacto en la comunidad. A lo largo del recorrido, fue posible observar cada fase, desde la siembra hasta la obtención del aceite, identificando cómo cada eslabón de la cadena facilita la integración de San Pablo a mercados formales y certificados. El contacto directo con las diferentes etapas evidenció la conexión entre el trabajo en campo de los pequeños productores y los productos que llegan diariamente a millones de hogares.

El cambio también es visible en la vida de las familias y comunidades enteras. Sandra, referente local, destacó que la transición a la palmicultura representó una oportunidad para toda la familia. “El cultivo de palma aceitera cambió todo aquí. Reemplazó los cultivos ilícitos por legales, donde no solo nosotros, sino toda la familia, nos involucramos”, declaró a la RSPO.

El testimonio de Sandra refleja la experiencia de muchos habitantes de San Pablo, donde la palma se consolidó como motor económico y restauró el orgullo colectivo. Según datos de la empresa, el 90% de los cultivadores de palma aceitera en la zona son pequeños productores independientes que gestionan sus terrenos con autonomía y visión de futuro.

El 90% de los cultivadores de palma aceitera en San Pablo son pequeños productores independientes que gestionan sus terrenos de manera autónoma. - (RSPO)

De cara al futuro, San Pablo ofrece una mirada clara a lo que puede ser el futuro de la certificación de Pequeños Productores Independientes de la RSPO en América Latina. A medida que grupos inspiradores y bien organizados como PromoAgrosur continúan surgiendo y avanzando hacia la certificación completa de la RSPO en la región, demuestran que la sostenibilidad no es un ideal abstracto, sino una vía práctica para que los pequeños productores accedan a mercados formales, mejoren sus medios de vida y fortalezcan sus territorios.