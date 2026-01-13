El futuro de la inteligencia artificial portátil: ASUS Zenbook A16 sorprende en el CES con la tecnología se mete en tu día a día

La ASUS Zenbook A16 presentada en el CES destaca por integrar inteligencia artificial en una laptop ultraligera y de alto rendimiento.(Cortesía ASUS ).

Hoy la tecnología no solo está en todos lados, sino que se ha vuelto una especie de “asistente invisible” que hace más fácil desde organizar la agenda hasta crear contenido o resolver tareas del trabajo en tiempo récord. Mucho de esto es gracias a la inteligencia artificial, que ya no es cosa de ciencia ficción: está en el teléfono, en la computadora y hasta en los audífonos. Las posibilidades para automatizar tareas, aprovechar mejor el tiempo y personalizar experiencias han cambiado la forma en que estudiamos, trabajamos y nos entretenemos.

En este escenario, eventos como el CES —la feria de tecnología más famosa del mundo— son el gran escaparate para ver de cerca lo que viene. Cada enero, Las Vegas se llena de marcas top, medios y fans de la tecnología que buscan conocer los lanzamientos más impactantes. Este año, la presencia de ASUS es especialmente significativa, porque la marca llegó con una apuesta fuerte: mostrar cómo la inteligencia artificial está cambiando por completo el concepto de laptop.

Las laptops que materializan las tendencias del momento: portabilidad, potencia y mucha, mucha IA, son el máximo símbolo de innovación para esta edición de la Feria y la nueva ASUS Zenbook A16 se presentó como uno de los dispositivos que reunen innovación, diseño y tecnología inteligente en una sola computadora.

Portabilidad sin sacrificios: una laptop de 16 pulgadas más ligera y resistente

La laptop ASUS Zenbook A16 pesa solo 1,2 kg gracias a su chasis de Ceraluminum™, combinando resistencia y portabilidad para usuarios móviles. (Cortesía ASUS ).

Moverse de un lado a otro ya no es problema cuando se tiene una laptop que pesa solo 1,2 kg, incluso en tamaño de 16 pulgadas. El secreto está en el Ceraluminum™: un material exclusivo que inventó ASUS y que le da al equipo un cuerpo resistente, pero ligero, capaz de soportar el trajín diario sin rayones ni marcas. Este material es 30% más ligero y tres veces más resistente que el aluminio tradicional, por lo que no importa si el equipo va en la mochila con libros o viaja de una reunión a otra.

La Zenbook A16 está pensada para quienes no quieren complicarse: se limpia fácil, mantiene su look premium y aguanta el ritmo de profesionales, estudiantes y viajeros. Todo sin renunciar a un diseño elegante ni a la durabilidad que uno espera en una laptop de alta gama.

Potencia real y batería para todo el día

Claro que de poco sirve que una laptop sea ligera si no responde cuando se le exige. Por eso, ASUS integró en la A16 hasta un procesador Snapdragon X2 Elite Extreme de 18 núcleos y una NPU de 80 TOPS, lo que la convierte en la laptop Snapdragon más rápida y potente hasta ahora. ¿Qué significa esto en la vida real? Que se puede editar videos, crear contenido, analizar datos y manejar apps exigentes sin que la máquina se trabe o dependa de la nube.

El procesador Snapdragon X2 Elite Extreme con NPU convierte a la Zenbook A16 en la laptop Snapdragon más rápida, ideal para crear contenido y analizar datos. (Cortesía ASUS ).

El asistente Copilot+ aprovecha esa potencia para ayudarte con tareas desde la organización de archivos, edición de imágenes, hasta la transcripción instantánea de reuniones o traducción en tiempo real, sin necesidad de estar conectado a internet. Todo el poder de la IA en la palma de la mano.

La batería tampoco decepciona: con 70 Wh, ofrece hasta 20 horas de reproducción de video, ideal para quienes pasan el día fuera de casa o la oficina. Y si se le exige trabajo duro, el sistema de doble ventilador en aluminio especial mantiene el equipo fresco y silencioso, con menos de 25 dB en uso ligero.

Pantalla y audio premium para disfrutar y crear

Funciones de seguridad como inicio facial Windows Hello, chip Microsoft Pluton y Adaptive Lock protegen la privacidad y los datos en la Zenbook A16.(Cortesía ASUS ).

Uno de los puntos que más llamaron la atención en el CES fue la calidad de imagen de la ASUS Zenbook A16. Su pantalla Lumina 3K OLED de 16 pulgadas deslumbra por los colores vivos y los detalles super nítidos, con un brillo que llega hasta 1.100 nits y una fluidez de 120 Hz. Ideal para quienes editan fotos, diseñan, juegan o simplemente quieren ver series y películas con la mejor calidad.

El sonido está a la altura, gracias a hasta seis altavoces certificados con Snapdragon Sound y Dolby. Las llamadas y videoconferencias son claras, y la experiencia de audio envolvente marca la diferencia tanto para el trabajo como para el entretenimiento.

Conectividad total y seguridad para el día a día

El tema de los cables y adaptadores queda atrás con la Zenbook A16, que tiene todos los puertos necesarios: USB 4 Type-C, USB 4 Type-A, HDMI, jack de audio, lector de SD y WiFi 7. Además, la sincronización con el celular es directa gracias a Microsoft Phone Link y la integración de Snapdragon, para recibir llamadas, manejar notificaciones o pasar archivos en segundos.

(Cortesía ASUS ).

La seguridad es otro de los puntos fuertes: inicio facial Windows Hello, chip Microsoft Pluton, Adaptive Lock, Voice Print y otras funciones que cuidan la privacidad y los datos personales con inteligencia artificial.

El diseño también suma puntos: la bisagra EasyLift™ hace que abrir y cerrar la laptop sea cómodo y estable, el touchpad es más grande y responde a gestos inteligentes, y el teclado ErgoSense resiste manchas, para que la experiencia sea siempre práctica y sin complicaciones.

La ASUS Zenbook A16 es la prueba de cómo la inteligencia artificial y la innovación pueden llevar la portabilidad, la potencia y la comodidad a otro nivel, marcando el camino de lo que será el día a día con la tecnología en los próximos años.

(Cortesía ASUS ).

La edición más reciente del CES dejó claro que el futuro de la inteligencia artificial portátil ya está aquí. La combinación de hardware avanzado y soluciones de IA puede transformar por completo la forma en que usamos la tecnología cada día. Desde asistentes que simplifican tareas hasta sistemas que se adaptan a los hábitos y gustos de cada persona, la tendencia es clara: las laptops del futuro serán cada vez más inteligentes, ligeras y capaces de anticipar lo que el usuario necesita.

La apuesta de ASUS en el CES marca el ritmo de lo que pronto será lo habitual en computadoras portátiles: máxima portabilidad, potencia real y una inteligencia artificial que deja de ser una promesa para convertirse en una herramienta cotidiana.