Descubre qué parque de Walt Disney World Resort es ideal para comenzar tu viaje en familia

Los parques de Walt Disney World Resort ofrecen propuestas diseñadas para conectar generaciones. (Cortesía © 2025 Disney. THE TWILIGHT ZONE® es una marca registrada de A CBS Company. Todos los derechos reservados.)

Iniciar una aventura familiar en Walt Disney World Resort significa tomar una decisión que marcará el comienzo de una serie de momentos compartidos. Cada uno de los cuatro parques temáticos que conforman este destino en Florida ofrece experiencias únicas, y elegir por cuál comenzar puede depender del tipo de vivencias que tu familia disfrute más.

¿Prefieren sumergirse en historias del cine y la televisión, o conectar con la naturaleza y los animales? ¿Buscan emociones fuertes en atracciones o un recorrido tranquilo por un paisaje selvático lleno de vida?

Disney’s Hollywood Studios invita a vivir el detrás de escena del entretenimiento, con experiencias que transportan a los visitantes al corazón de películas y series icónicas. Es un parque donde la acción se convierte en protagonista, y donde cada paso puede llevar a una galaxia lejana, a una aventura animada o a un recorrido a toda velocidad. Aquí, el cine, la televisión y la música convergen en atracciones que combinan emoción, nostalgia y tecnología.

Por su parte, Disney’s Animal Kingdom Theme Park propone un viaje que celebra la vida natural, la exploración y la conservación. Inspirado en paisajes de Asia, África y en mundos imaginarios como Pandora, este parque permite encontrarse cara a cara con animales salvajes, explorar selvas y montañas misteriosas, y vivir experiencias que rinden homenaje a la diversidad del planeta. Es un espacio donde el asombro se encuentra en la conexión con el mundo vivo.

Para ayudarte a definir por dónde comenzar esta experiencia, te proponemos un breve test que explora intereses, afinidades y estilos de viaje. Ya sea que tu familia se incline por el entretenimiento cinematográfico o por la inmersión natural, ambos parques ofrecen experiencias memorables que pueden convertirse en el punto de partida ideal para tu visita.

Test: ¿Qué parque es ideal para tu familia?

Dos mundos mágicos, infinitas experiencias

En Disney’s Hollywood Studios, la familia entera se sumerge en la emoción de las historias del cine, la televisión y la animación. Este parque recrea escenarios reconocibles para distintas generaciones y permite vivirlos en primera persona.

En Star Wars: Galaxy’s Edge, los visitantes pueden recorrer un planeta lejano, pilotar la nave más rápida de la galaxia en Millennium Falcon: Smugglers Run en una misión interactiva o unirse a la Resistencia en una experiencia inmersiva única en Star Wars: Rise of the Resistance.

Visitantes pueden explorar Star Wars: Galaxy’s Edge, una de las zonas más inmersivas de Disney’s Hollywood Studios. (Cortesía © 2025 Disney © & TM 2025 Lucasfilm Ltd. Todos los derechos reservados.)

En Toy Story Land, los más pequeños —y también los adultos— descubren cómo es sentirse del tamaño de un juguete mientras se deslizan en una montaña rusa familiar a bordo de Slinky Dog Dash o giran con los extraterrestres de Alien Swirling Saucers.

Toy Story Land permite experimentar el mundo desde la perspectiva de un juguete en escenarios coloridos. (Cortesía © 2025 Disney © 2025 Disney/Pixar. Todos los derechos reservados.)

La adrenalina también tiene su lugar: The Twilight Zone Tower of Terror™ ofrece una caída libre en un ascensor embrujado, mientras que Rock ‘n’ Roller Coaster Starring Aerosmith lanza a los visitantes en una montaña rusa de alta velocidad al ritmo del rock.

Y para quienes buscan una experiencia más ligera y apta para todos, Mickey & Minnie’s Runaway Railway, la primera atracción dedicada a Mickey Mouse y Minnie Mouse en un parque Disney, invita a entrar en un cortometraje animado, donde todo puede suceder en una divertida travesía sin reglas.

Disney's Hollywood Studios recrea la magia del cine y la televisión. (Cortesía © 2025 Disney. Todos los derechos reservados.)

Por su parte, Disney’s Animal Kingdom Theme Park propone una conexión con la naturaleza en todas sus formas. En este parque, la aventura comienza al aire libre, cruzando paisajes inspirados en África y Asia, y se fortalece con un recorrido en Kilimanjaro Safaris, donde es posible avistar leones, jirafas, elefantes y otras especies en amplios espacios que simulan sus hábitats.

Kilimanjaro Safaris permite observar animales en entornos que recrean sus hábitats naturales. (Cortesía © 2025 Disney. Todos los derechos reservados.)

En Expedition Everest – Legend of the Forbidden Mountain, la montaña rusa lleva a los visitantes por senderos nevados y túneles oscuros mientras intentan escapar de la leyenda del Yeti.

La experiencia se amplifica en Pandora – The World of Avatar, un entorno donde la vegetación bioluminiscente y las montañas flotantes crean una atmósfera distinta a cualquier otra. Allí, Avatar Flight of Passage permite “volar” sobre un banshee y disfrutar del paisaje sobrenatural de Pandora en un simulador 3D que combina tecnología y sensación de libertad, mientras que Na’vi River Journey ofrece un viaje en bote por un río lleno de criaturas y sonidos envolventes.

Una familia recorre Na’vi River Journey un recorrido emocionante (Cortesía © 2025 Disney. © 2025 20th Century Studios. Todos los derechos reservados.)

Ambos parques ofrecen mundos distintos, pero con un mismo propósito: provocar asombro, emoción y alegría compartida. En Disney’s Hollywood Studios, el cine cobra vida con aventuras interactivas que hacen sentir a cada visitante dentro de una película. En Disney’s Animal Kingdom Theme Park, la conexión con la naturaleza transforma el recorrido en una travesía sensorial que despierta la curiosidad y el respeto por el mundo natural. Comenzar por cualquiera de los dos es abrir la puerta a momentos que se transforman en recuerdos entrañables.

Pero la verdadera magia ocurre cuando se exploran los cuatro parques de Walt Disney World Resort en Florida. Cada uno aporta algo único al viaje: la fantasía clásica de Magic Kingdom Park, la celebración de la innovación y la diversidad en EPCOT, la narrativa cinematográfica de Disney’s Hollywood Studios o el homenaje a la vida en todas sus formas en Disney’s Animal Kingdom Theme Park. Juntos, forman un mundo en el que las emociones se multiplican.

(Cortesía © 2025 Disney. Todos los derechos reservados.)

En cada rincón hay algo diseñado para sorprender: un encuentro inesperado con un personaje favorito, un desfile que detiene el tiempo, una atracción que une a toda la familia en un grito de emoción. Las experiencias se viven intensamente y se recuerdan por siempre, porque en Disney, lo cotidiano se detiene y lo extraordinario se vuelve parte de lo real.

Recorrer los cuatro parques es mucho más que visitar diferentes espacios, es sumarse a una colección de momentos únicos, en los que niños y adultos comparten la risa, la sorpresa y la emoción. Y es allí donde ocurre lo más importante: la magia no está solo en los escenarios, sino en lo que se vive juntos.

El viaje por los parques temáticos del mundo de Disney es toda una experiencia (Cortesía © 2025 Disney. Todos los derechos reservados.)

Tanto en los parques temáticos de Walt Disney World Resort como a bordo de los cruceros de Disney Cruise Line, cada experiencia está pensada para disfrutarse en familia. Desde espectáculos hasta atracciones y destinos como Disney Castaway Cay o Disney Lookout Cay at Lighthouse Point, la propuesta de Disney conecta generaciones a través de aventuras compartidas.

Visita www.DisneyWorldlatino.com y www.DisneyCruiselatino.com para obtener más información y comenzar a planificar tus próximas vacaciones mágicas.

