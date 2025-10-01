America Inhouse

Este es el test que te dice qué parque de Walt Disney World Resort es ideal para comenzar tu viaje en familia

Elegir el parque perfecto para comenzar unas vacaciones familiares es una decisión importante. Cada rincón de este complejo está concebido para ofrecer experiencias inmersivas y momentos compartidos entre generaciones

Por Soledad Victoria

Walt Disney World Resort combina entretenimiento, tecnología y tradición en cada recorrido por el mundo de Disney. (Cortesía © 2025 Disney. Todos los derechos reservados.)

Para ayudarte a descubrir por dónde empezar tu aventura, hemos preparado un pequeño test. Aunque los cuatro parques merecen ser explorados, este cuestionario te dará una pista sobre cuál podría ser el primer destino ideal para ti y tu familia.

Las vacaciones en Walt Disney World Resort, en Florida, conforman una colección de experiencias diseñadas para todos los miembros de la familia. Los parques temáticos han ganado popularidad al combinar entretenimiento, aprendizaje y exploración.

En Walt Disney World Resort, la propuesta va mucho más allá de las atracciones: es una oportunidad para descubrir mundos diversos, interactuar con personajes y participar en experiencias que integran tecnología, cultura y aventura.

Cada parque temático ofrece una perspectiva distinta. Desde recorrer culturas del mundo en un solo día hasta disfrutar de narrativas clásicas, hay opciones para cada tipo de visitante. Magic Kingdom Park, EPCOT, Disney’s Hollywood Studios y Disney’s Animal Kingdom Theme Park invitan a descubrir la magia desde diferentes ángulos.

En los parques temáticos de Walt Disney World Resort en Florida cada experiencia está pensada para disfrutarse en familia.

A continuación, un pequeño test para ayudarte a decidir por dónde comenzar:

Dos mundos mágicos, infinitas experiencias

EPCOT es un parque para exploradores, donde la innovación y la diversidad cultural se combinan en cada rincón. Aquí, atracciones como Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind, Frozen Ever After (en el pabellón de Noruega) o Remy’s Ratatouille Adventure (en el pabellón de Francia) permiten vivir experiencias interactivas. El espectáculo nocturno Luminous The Symphony of Us transforma el cielo sobre el World Showcase Lagoon. Además, a lo largo del año se celebran cuatro festivales culturales y gastronómicos.

EPCOT reúne innovación y cultura en un mismo espacio. (Cortesía © 2025 Disney. Todos los derechos reservados.)

Magic Kingdom Park es el escenario donde las historias cobran vida. Desde el imponente Cinderella Castle hasta atracciones como Seven Dwarfs Mine Train, Tiana’s Bayou Adventure y TRON Lightcycle / Run presented by Enterprise®, el parque ofrece experiencias para todas las edades. Al atardecer, el espectáculo Happily Ever After ilumina el cielo con fuegos artificiales y proyecciones. Durante el día, los desfiles y encuentros con personajes hacen de cada paso una oportunidad para compartir.

Tiana’s Bayou Adventure, se trata de la emocionante atracción inspirada en la película La princesa y el Sapo. (Cortesía © 2025 Disney. Todos los derechos reservados.)

Ambos parques forman parte del conjunto de cuatro parques temáticos que integran Walt Disney World Resort. Mientras EPCOT ofrece una visión del mundo a través de la cultura y la tecnología, Magic Kingdom Park representa la esencia de los cuentos y la fantasía.

El día termina con Happily Ever After, espectáculo nocturno con fuegos artificiales y proyecciones sobre el castillo. (Cortesía © 2025 Disney. Todos los derechos reservados.)

Si quieres descubrir el resto de los parques no te pierdas nuestra siguiente entrega de nuestros tests para conocer el resto de los parques de Walt Disney World Resort en Florida.

La magia de compartir momentos en familia

En los parques temáticos de Walt Disney World Resort en Florida cada experiencia está pensada para disfrutarse en familia. Con diferentes opciones de hospedaje, transportación interna, gastronomía, entretenimiento y atracciones, la propuesta de Disney conecta generaciones a través de aventuras compartidas.

Visita www.DisneyWorldlatino.com para obtener más información y comenzar a planificar tus próximas vacaciones mágicas.

© 2025 Disney. © 2025 Disney/Pixar. © 2025 MARVEL. Todos los derechos reservados.

