Implementan bloqueo por geolocalización para prevenir ventas no autorizadas de chips móviles

Se trata de una iniciativa de Movistar que inhabilita automáticamente la venta y activación de chips móviles cuando se intenta realizar fuera de los puntos autorizados, asegurando que el sistema de ventas solo funcione en los lugares permitidos

Movistar ha completado la implementación
Movistar ha completado la implementación de un sistema de bloqueo por geolocalización en tiempo real para evitar la venta y activación no autorizada de chips móviles. (Foto: Archivo)

Movistar informó que ha culminado la implementación de una herramienta de bloqueo por geolocalización en tiempo real, destinada a prevenir la venta y activación no autorizada de chips móviles. Con este sistema, si un vendedor se desplaza fuera del punto de venta autorizado, la aplicación de ventas se bloquea inmediatamente y no permite proceder con la activación de nuevos chips.

La compañía explicó que esta medida forma parte de su estrategia de transformación en los procesos de contratación y busca reforzar la seguridad para sus clientes. Reiteraron que la venta ambulatoria de chips no está permitida y que mantienen un plan integral enfocado en erradicar esta práctica y proteger la información de los usuarios.

¿Cómo funciona el bloqueo por geolocalización y qué otros controles hay contra la venta ilegal de chips?

Dentro de este plan, Movistar ha realizado operativos de fiscalización en zonas identificadas con mayor incidencia de venta informal de chips. La empresa señaló que, en los últimos meses, ha entregado al Ministerio del Interior, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a la Policía Nacional del Perú (PNP), al Congreso de la República, a Osiptel y a la Fiscalía una lista de más de 80 zonas en todo el país donde se ha detectado esta problemática. Además, reportó la presentación de más de 40 denuncias penales ante la PNP solo en el último mes.

Movistar reitera que no autoriza
Movistar reitera que no autoriza la venta ambulatoria de chips y aplica un plan integral para combatir este problema, protegiendo la seguridad de sus clientes. Imagen: Difusión

Movistar indicó que varias de las medidas que venía impulsando, como la revalidación de titularidad para personas naturales con múltiples líneas y la anulación de líneas no revalidadas, han sido incorporadas como parte de la normativa sectorial definida por Osiptel contra la venta ilegal de chips.

Finalmente, la empresa subrayó su compromiso con la seguridad de los clientes y anunció que continuará reforzando sus medidas internas y su colaboración con las autoridades competentes para erradicar la venta informal y proteger los servicios móviles en todo el país.

