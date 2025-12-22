America Inhouse

“Colegio Seguro”, iniciativa universitaria que ha beneficiado a más de 47 mil escolares en el país

En 8 regiones, este programa de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) ha capacitado estudiantes y docentes de instituciones públicas en atención ante emergencias causadas por desastres naturales

“Colegio Seguro”, la iniciativa de responsabilidad social impulsada por la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), sigue preparando a comunidades escolares para enfrentar emergencias provocadas por desastres naturales, mediante capacitaciones en gestión de riesgos y primeros auxilios.

El programa, que actualmente opera en Arequipa, Chiclayo, Chimbote, Lima, Huancayo, Trujillo, Ica y Piura, utiliza una metodología que involucra a más de 400 estudiantes voluntarios de carreras como ingeniería civil, arquitectura e industrial, quienes —bajo la supervisión de docentes— lideran talleres, elaboran mapas de riesgo y realizan auscultaciones estructurales en las escuelas. Estos esfuerzos culminan en informes técnicos útiles para la toma de decisiones y la gestión local ante situaciones de emergencia.

El programa inició en 2023 y hasta la fecha ha beneficiado a más de 47,000 escolares y 2,500 docentes de 85 instituciones educativas en ocho regiones del país.

¿Cómo funciona el programa “Colegio Seguro” y cuáles son sus logros?

"Buscamos fortalecer la cultura de prevención y dotar a docentes y estudiantes de herramientas prácticas para proteger vidas“, señaló Inés Evaristo, gerente de Inclusión, Sostenibilidad y Responsabilidad Social Universitaria de la UTP. Evaristo destacó que la iniciativa está alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Educación de Calidad y Acción por el Clima, y que en 2025 cada escuela participante recibió un kit de emergencias donado en alianza con Inkafarma para mejorar su capacidad de respuesta.

Expansión, formación integral y proyección futura

El programa promueve la formación integral de los estudiantes voluntarios, quienes desarrollan habilidades técnicas y competencias transversales como comunicación, liderazgo y trabajo en equipo, además de fortalecer su conciencia social.

Para 2026, la UTP proyecta continuar el crecimiento del programa “Colegio Seguro” desde todos los campus UTP a nivel nacional, con el objetivo de incrementar el número de colegios atendidos y voluntarios involucrados. Además, se sumará una nueva dimensión de seguridad psicológica con la participación de estudiantes de psicología y educación para fomentar ambientes seguros en el aula.

La universidad atribuye el alcance y reconocimiento de “Colegio Seguro” a la colaboración institucional, la participación estudiantil y las alianzas con gobiernos regionales y el sector privado, consolidando así un modelo integral de resiliencia, prevención y protección efectiva frente a desastres naturales en el entorno educativo peruano.

