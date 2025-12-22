America Inhouse

AdP convoca Licitación Pública Internacional para la Rehabilitación del Lado Aire y Optimización del cerco perimétrico del Aeropuerto de Pisco

El llamado de Aeropuertos del Perú S.A. está dirigido a empresas nacionales y extranjeras, teniendo un valor referencial máximo de poco más de 40 millones de dólares americanos. Las propuestas podrán presentarse el 26 de marzo de 2026

Aeropuertos del Perú S.A. (AdP) anunció la Licitación Pública Internacional LPI N°012-2025. El objetivo es seleccionar al postor que presente la mejor oferta técnico-económica para la ejecución de la obra: Inversión de Rehabilitación del Lado Aire e Inversión de Optimización del Cerco Perimétrico del Aeropuerto Internacional de Pisco.

El valor referencial máximo fijado para esta convocatoria es de US$ 40,073,861.00 (Cuarenta millones setenta y tres mil ochocientos sesenta y un y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), incluidos los impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la obra.

Las empresas nacionales e internacionales interesadas deberán presentar sus propuestas el 26 de marzo de 2026 desde las 09:00 horas en la oficina de Aeropuertos del Perú, ubicada en Jr. Doménico Morelli N°110, 5to Piso, San Borja - Perú.

La información detallada sobre esta convocatoria y el cronograma completo del proceso están disponibles en el portal oficial de AdP: www.adp.com.pe. Ruta: “Haz negocios con AdP > Participa en nuestros concursos > PISCO > Obras > LPI Nº 012-2025-AdP”.

Además, para la inscripción de postores en el registro de participantes, se ha habilitado el siguiente correo electrónico: concursos.proyectosinv2@adp.com.pe.

El aviso oficial fue publicado el 22 de diciembre de 2025 por el comité encargado del concurso público.

