AdP convoca Licitación Pública Internacional para la Rehabilitación del Lado Aire y Optimización del cerco perimétrico del Aeropuerto de Pisco

Foto: Aeropuertos del Perú S.A. (AdP)

Aeropuertos del Perú S.A. (AdP) anunció la Licitación Pública Internacional LPI N°012-2025. El objetivo es seleccionar al postor que presente la mejor oferta técnico-económica para la ejecución de la obra: Inversión de Rehabilitación del Lado Aire e Inversión de Optimización del Cerco Perimétrico del Aeropuerto Internacional de Pisco.

El valor referencial máximo fijado para esta convocatoria es de US$ 40,073,861.00 (Cuarenta millones setenta y tres mil ochocientos sesenta y un y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), incluidos los impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la obra.

Las empresas nacionales e internacionales interesadas deberán presentar sus propuestas el 26 de marzo de 2026 desde las 09:00 horas en la oficina de Aeropuertos del Perú, ubicada en Jr. Doménico Morelli N°110, 5to Piso, San Borja - Perú.

La información detallada sobre esta convocatoria y el cronograma completo del proceso están disponibles en el portal oficial de AdP: www.adp.com.pe. Ruta: “Haz negocios con AdP > Participa en nuestros concursos > PISCO > Obras > LPI Nº 012-2025-AdP”.

Además, para la inscripción de postores en el registro de participantes, se ha habilitado el siguiente correo electrónico: concursos.proyectosinv2@adp.com.pe.

El aviso oficial fue publicado el 22 de diciembre de 2025 por el comité encargado del concurso público.