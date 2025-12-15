Seguros de vida en Colombia: los beneficios que pocos conocen y cómo han evolucionado más allá del fallecimiento

Allianz Colombia innova con seguros de vida que combinan protección financiera y oportunidades de inversión a largo plazo.

Adquirir un seguro de vida sigue siendo una decisión que muchos colombianos postergan. El desconocimiento, los mitos y la percepción de que solo sirve en caso de fallecimiento han limitado su adopción durante años.

Sin embargo, este instrumento financiero ha evolucionado: hoy protege ingresos, respalda proyectos de ahorro, cubre enfermedades graves e incapacidades y se adapta a cada etapa del ciclo de vida.

Así lo explicó Fabián Rincón, gerente de Vida de Allianz Colombia, en entrevista con Infobae. A partir de su experiencia en la industria, el directivo desmitifica percepciones comunes y muestra cómo las nuevas coberturas están transformando la manera en la que los colombianos se protegen.

El seguro de vida ayuda a las familias colombianas a mantener su calidad de vida ante la pérdida del principal ingreso. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contexto también lo refleja. Según la Superintendencia Financiera, hasta septiembre de 2025 las aseguradoras sumaban $125.5 billones en activos, un indicador de la solidez del sector. Sin embargo, la adopción de seguros de vida individuales sigue siendo baja: tan solo 2.5 millones de personas cuentan con uno en un país de casi 50 millones, lo que Fabián atribuye en gran medida al desconocimiento.

¿Qué es un seguro de vida y para qué sirve?

De acuerdo con el gerente, el seguro de vida debe mirarse desde una doble perspectiva: la emocional y la financiera.

“Adquirir un seguro de vida es la mejor carta de amor que uno le puede dar a sus seres queridos. Es la forma de demostrar que me importan, que cuando yo no esté tengan garantizado su estilo de vida”, afirma el directivo.

Fabián Rincón, gerente de Vida de Allianz Colombia. - (Allianz)

Además de brindar tranquilidad a la familia, una póliza permite enfrentar imprevistos —como accidentes, enfermedades graves o incapacidades— y evita que la carga económica recaiga sobre los dependientes.

Mitos frecuentes sobre los seguros de vida en Colombia

Entre los principales obstáculos persiste la idea de que el seguro solo sirve en caso de fallecimiento, y que esta inversión se puede perder. Pero, según Rincón, han surgido coberturas y beneficios que abarcan distintas etapas.

“El seguro no es solo cuando mueres. Hoy los seguros de vida son tan robustos que te cubren una serie de momentos y eventos diferentes con la cual lo puedes tangibilizar un poco más”, explicó.

Flexibilidad y coberturas: ¿qué cubren los seguros de vida?

Hoy, las pólizas son personalizables según el perfil del usuario. Para una persona joven y sin hijos, la prioridad podría estar en coberturas frente a enfermedades graves o incapacidades; para quienes tienen una familia, la educación de los hijos puede ser central.

Las pólizas de vida actuales permiten personalizar coberturas según la etapa de vida y necesidades del asegurado. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Rincón, la clave está en la flexibilidad: “No es lo mismo crear un producto de vida a una persona independiente sin hijos, una familia con hijos, a una familia cuya prioridad es la protección de sus mascotas. No es lo mismo para una persona de 60 años o una persona de 30 años”.

Otro aspecto que genera dudas es el reembolso en caso de retiro anticipado. Rincón explicó que esto depende del tipo de seguro contratado. En los seguros tradicionales temporales, la prima pagada se consume en el periodo de cobertura, por lo que no hay devolución si se cancela antes de tiempo.

Sin embargo, existen productos con componente de ahorro que permiten retirar parte del capital acumulado ante un imprevisto, aunque con ciertas penalidades si el retiro se realiza en los primeros años.

“No podemos mentirle a las personas y decirles: ‘Tú lo tendrás disponible en cualquier momento’. Realmente existen algunas penalidades que si te retiras en un corto tiempo, no te devuelvo el 100%, te devuelvo un 80%, un 90%, porque existen unos gastos como compañía que igual tuvimos que incurrir al momento de adquirir el seguro. Pero, que ya después del año cinco podrás retirar casi que el 100% de tu capital”, detalló.

Allianz Colombia innova con seguros de vida que combinan protección financiera y oportunidades de inversión a largo plazo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios del seguro de vida

Entre las protecciones más relevantes que ofrece Allianz se encuentran:

Indemnizaciones por enfermedades graves, que contemplan 21 patologías —como cáncer, quemaduras severas, Alzheimer o Parkinson— con montos entre $50 millones y $1.000 millones.

Rentas diarias por hospitalización o incapacidad total, muy útiles para trabajadores independientes.

Servicios de asistencia como telemedicina, telenutrición, apoyo psicológico y hasta asesoría para el bienestar de mascotas, una tendencia creciente en los hogares colombianos.

Jóvenes y familias: quiénes más pueden aprovechar los seguros de vida

El mensaje del gerente de Vida de Allianz es claro: cuanto más joven se es, más sencilla y robusta resulta la cobertura. Acceder a un seguro en la mejor etapa de salud permite pagar menos por una protección integral y evitar exclusiones.

Los seguros de vida modernos incluyen indemnizaciones por 21 enfermedades graves, con montos de hasta $1.000 millones. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, ante la pérdida de un miembro clave en la economía familiar, el seguro ayuda a que el hogar no deba vender bienes, suspender la educación de hijos o sacrificar calidad de vida. Estudios citados por Rincón muestran que, cuando un hogar pierde a su principal generador de ingresos, la recuperación financiera puede tardar entre dos y tres años; el respaldo de la póliza acelera ese proceso.

Paso a paso para adquirir un seguro de vida

Rincón explicó que el proceso se ha simplificado y hoy funciona así:

Ingresar a la página web oficial de Allianz Colombia y dejar los datos de contacto.

Un asesor especializado realiza el primer contacto en un plazo aproximado de tres a cuatro horas.

Se ofrece una asesoría personalizada para analizar perfil, necesidades y objetivos.

Se tramita la póliza con acompañamiento en cada etapa.

Innovación en seguros de vida

En materia de innovación, Rincón adelantó a Infobae que Allianz trabaja en una línea de seguros que combina protección e inversión:

Los mitos y el desconocimiento limitan la adopción de seguros de vida en Colombia, según expertos de Allianz. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Lo que buscamos ahora es un seguro que proteja, pero que al mismo tiempo permita construir un capital alineado a los objetivos de vida”, explicó. Así, mientras el asegurado paga su prima, puede ahorrar para comprar vivienda, educar a sus hijos, asegurar su pensión o financiar proyectos a largo plazo.

El diferencial, explica, estará en abrir puertas de inversión reales en el mercado de capitales y dotar al cliente de una mejor planeación financiera.