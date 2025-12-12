America Inhouse

La actualización continua ya no es opcional: crece la demanda de cursos tecnológicos con enfoque práctico

Cibertec reporta que más del 50% de los profesionales peruanos opta por cursos cortos enfocados en habilidades digitales y certificaciones, reflejando la necesidad urgente de adaptarse a las nuevas demandas del mercado laboral con aprendizaje flexible y aplicable desde el primer día

Más del 50% de los profesionales peruanos busca activamente mantenerse competitivo y acceder a mejores oportunidades laborales, impulsando el crecimiento de la formación continua. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de la mitad de los profesionales peruanos reconoce que necesita actualizarse para seguir siendo competitivo y acceder a mejores oportunidades laborales, de acuerdo con datos de la Escuela de Educación Superior Cibertec. Esta tendencia se enmarca en un mercado laboral donde las habilidades cambian aceleradamente y las transformaciones digitales redefinen las necesidades de los empleadores.

Jorge Cáceres Chávez, jefe de Formación Continua de Cibertec, señala que la actualización profesional “ya no es opcional”, pues la era digital exige dominar herramientas y gestionar datos para tomar decisiones informadas en cualquier campo. “La necesidad de dominar herramientas digitales, gestionar datos y optimizar procesos impulsa a miles de profesionales a buscar opciones de formación rápida y práctica, sin alterar sus horarios de trabajo”, explicó el ejecutivo.

Habilidades tecnológicas en auge

El fenómeno es global. El Foro Económico Mundial proyecta que hacia 2030 el 39% de las habilidades clave estarán diferentes a las actuales, priorizando conocimientos en inteligencia artificial, análisis de datos, ciberseguridad y alfabetización digital. Frente a esto, la oferta de capacitación en el país se diversifica y amplía, especialmente en cursos de corta duración que permiten adquirir habilidades de impacto inmediato.

Cibertec indica que ha fortalecido su portafolio con más de 100 cursos cortos y programas diseñados para responder a las urgencias digitales del mercado, especialmente en áreas como Data, Inteligencia Artificial (IA) y Ciberseguridad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese escenario, Cibertec informa que ha fortalecido su portafolio académico y ofrece más de 100 cursos cortos y programas en áreas como Tecnologías de la Información, Ofimática, Administración, Negocios, Diseño, Comunicaciones e Ingeniería. Los cursos más demandados incluyen Excel, Power BI, SQL y Python, mientras que nuevas especializaciones en ciberseguridad —como Gestión de Seguridad, Continuidad del Negocio y Auditoría Interna— responden a necesidades actuales de perfiles técnicos y de alta dirección.

Formación flexible y aplicación inmediata

La institución resalta que el 56% de los profesionales busca capacitarse para mantenerse competitivo en su sector, y el 54% lo hace para desempeñarse mejor en su puesto actual. Bajo esta demanda, los cursos se ofrecen en modalidad virtual, con horarios flexibles y contenidos alineados a las exigencias del mercado, lo que permite a los alumnos aplicar nuevos conocimientos desde el primer día.

Cáceres Chávez remarca que “las empresas buscan colaboradores que no solo dominen herramientas digitales, sino que puedan tomar decisiones basadas en datos”. Por ello, la oferta está orientada a brindar competencias que puedan impactar de manera práctica y tangible el desarrollo profesional.

