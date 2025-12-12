Chery sorprende en Colombia: crece más de 400% y entra al top de ventas de vehículos eléctricos en 2025

El portafolio de Chery en Colombia incluye híbridos ligeros, híbridos completos, híbridos enchufables y modelos 100% eléctricos. - (Chery)

El sector automotor colombiano cerrará 2025 con una recuperación que pocos anticipaban. Después de varios años de caída, el mercado logró un crecimiento acumulado del 27.6% entre enero y noviembre, impulsado por el avance de la movilidad sostenible y el regreso de la demanda en sus principales segmentos, según la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco).

En este escenario, Chery se convirtió en una de las marcas más sobresalientes del año, alcanzando el mayor crecimiento porcentual del mercado y ubicándose en noviembre entre las tres marcas con más ventas de vehículos eléctricos en el país, de acuerdo con el informe más reciente de Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y Fenalco. Un logro aún más relevante si se considera que la marca inició operaciones en Colombia apenas en agosto de 2024.

Movilidad sostenible en Colombia

El informe de Fenalco indicó que los vehículos eléctricos incrementaron sus ventas en un 127.7%, mientras que los híbridos crecieron un 60.6% en lo que va de 2025, estableciéndose como las líneas de mayor dinamismo. Analistas del sector han denominado a 2025 como “el año de los dragones”, en referencia al impulso de las marcas asiáticas, sobre todo las de origen chino. Chery se consolidó como la revelación, gracias a su acelerado crecimiento, la apuesta por nuevas energías y una oferta tecnológica que conectó rápidamente con los compradores colombianos.

Las ventas de vehículos eléctricos en Colombia aumentan un 127.7% y los híbridos un 60.6% en lo que va de 2025, según Fenalco. - (Chery)

De acuerdo con información de la compañía, desde su llegada oficial, más de 2.000 vehículos Chery ya circulan por el país. Solo entre enero y noviembre, la marca registró hitos como un crecimiento interanual del 321% en octubre y del 401% en noviembre, al pasar de 70 a 351 unidades vendidas, lo que le permitió alcanzar el puesto 12 en el ranking mensual de ventas por marca.

Más de 2.000 vehículos Chery ya ruedan en Colombia

El rápido avance de Chery ha sido respaldado por una inversión superior a USD55 millones por parte del Grupo Vardí, representante oficial en Colombia, y por la expansión de una red de concesionarios que cubre más del 90% del territorio nacional, con 16 vitrinas y talleres autorizados hasta la fecha y la expectativa de cerrar 2025 con al menos 20 concesionarios activos.

Esta red ha generado más de 350 empleos locales y ha contribuido al desarrollo del sector automotor en el país.

Protagonista del Salón Internacional del Automóvil 2025

La participación de Chery en el Salón Internacional del Automóvil de Bogotá 2025 fue otro factor clave para sus resultados. Durante los diez días que duró el evento, la marca vendió 708 vehículos y obtuvo más de 5.000 prospectos, lo que representó un crecimiento del 170% frente a su desempeño en el mismo evento de 2024.

Durante el Salón Internacional del Automóvil 2025, Chery vendió 708 vehículos y obtuvo más de 5.000 prospectos en diez días. - (Chery)

Con tres stands y una experiencia de marca enfocada en sostenibilidad y tecnología, Chery presentó el iCAR 03, un SUV compacto totalmente eléctrico, y su línea de SUVs híbridos TIGGO 7, TIGGO 8 y TIGGO 9, destacándose por eficiencia energética y conectividad.

Liderazgo en movilidad sostenible y nuevas energías

La estrategia de Chery en Colombia consiste en ofrecer un portafolio completo de nuevas energías, que incluye vehículos híbridos ligeros, híbridos completos, híbridos enchufables y modelos 100% eléctricos. Entre enero y noviembre, la marca matriculó 845 vehículos electrificados, situándose entre las más dinámicas del país en esta categoría. El iCAR 03, en particular, superó las 1.800 unidades vendidas en pocos meses.

De cara a 2026, Chery proyecta continuar su expansión con nuevas aperturas y lanzamientos, y prevé cerrar el primer trimestre del año con un parque automotor acumulado superior a 3.000 unidades.

Chery proyecta superar las 3.000 unidades en su parque automotor colombiano para el primer trimestre de 2026, consolidando su liderazgo en nuevas energías. - (Chery)

Sobre estos resultados, David Huertas, Director Comercial y Red de Chery Colombia, explicó: “El desempeño de Chery en Colombia durante este año ha sido extraordinario, no solo en términos de crecimiento comercial, sino también por la conexión inmediata que generamos con los consumidores”.

El directivo añadió: “Nuestra propuesta, centrada en tecnología limpia, diseño vanguardista y un respaldo confiable, ha encontrado un terreno sólido en el país. Estamos orgullosos de haber superado hitos tan importantes en tan poco tiempo, y más aún de haber contribuido al impulso de la movilidad sostenible con uno de los portafolios de nuevas energías más completos del mercado”.