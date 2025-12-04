Colombia avanza en energía solar con innovación y su primer sistema de almacenamiento a gran escala

Colombia consolida su liderazgo en energía solar con 160 proyectos en operación y el primer sistema de almacenamiento a gran escala / Celsia Solar Buga -(Celsia)

En los últimos años, la energía solar en Colombia ha pasado de ser una promesa a consolidarse como protagonista de la transformación energética del país. Empresas del sector, como Celsia, filial del Grupo Argos, están impulsando la generación solar mediante una capacidad instalada significativa y la implementación de tecnologías innovadoras, incluido el primer sistema de almacenamiento solar a gran escala en Colombia.

El avance de este tipo de energía en el país responde en gran medida al compromiso con la diversificación de la matriz energética de Colombia y a la meta global de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, respaldada por organismos internacionales como la ONU, que plantea la necesidad de disminuir las emisiones casi a la mitad para 2030 y alcanzar el cero neto en 2050.

El país se destaca por su ubicación geográfica y la alta radiación solar, factores que han favorecido el crecimiento sostenido del sector. De acuerdo con la Asociación de Energías Renovables (SER Colombia), la energía solar se sitúa como una de las fuentes renovables de mayor proyección en el país.

El avance de la energía solar enfrenta desafíos de intermitencia, requiriendo respaldo térmico para garantizar la estabilidad eléctrica nacional. - (Celsia)

Desde 2017, Celsia ha desempeñado un papel central en este proceso, con inversiones continuas y diversificadas que han impulsado el desarrollo de proyectos solares de alto impacto. Solo en 2024, la empresa destinó 628 mil millones de pesos a la construcción de nuevas granjas solares, consolidando su posición como uno de los principales actores del crecimiento fotovoltaico en Colombia.

Capacidad instalada solar: plataformas, cifras y localización

Para ello, Celsia cuenta con dos grandes plataformas, con aliados internacionales estratégicos: C2Energía y Atera.

C2Energía, desarrollada en alianza con Cubico Sustainable Investments, se enfoca en proyectos fotovoltaicos de gran escala, superiores a 8 megavatios. Actualmente, esta plataforma gestiona 20 granjas solares que suman 355 MWp, distribuidas en departamentos como Valle del Cauca (once), Tolima (seis), Cauca (una), Sucre (una) y Bolívar (una).

Celsia impulsa la transformación energética en Colombia mediante inversiones en granjas solares y tecnologías innovadoras - (Celsia)

Además, C2Energía avanza en la construcción de otros 224 MW en distintas regiones y cuenta con un portafolio de desarrollo temprano cercano a 700 megavatios.

Por su parte, Atera, fruto de una alianza con la multinacional Brookfield, se especializa en eficiencia energética y soluciones distribuidas, principalmente en techos y pequeñas granjas para empresas. En este segmento, la capacidad instalada alcanza 200 MW en operación y construcción, lo que contribuye a la diversificación de la oferta solar en el país.

Primer sistema de almacenamiento solar a gran escala en Colombia

La granja número 21, ubicada en Palmira, que hace parte de Atera, representa un hito al ser la primera en Colombia en operar a gran escala con un sistema de almacenamiento solar, que marca un precedente para futuras iniciativas que buscan integrar soluciones tecnológicas avanzadas y responder a las necesidades de estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico nacional.

Sistema de almacenamiento Celsia Solar Palmira 2 - (Celsia)

Es así como Celsia Solar Palmira 2 cuenta con baterías de litio, hierro y fosfato (LFP) que permiten almacenar el excedente de energía no consumido durante el día y liberarlo en la noche o ante contingencias de la red.

Con una capacidad de 2 MWh, el sistema entrega más de 600 MWh, que es el equivalente al consumo anual de 330 hogares, de acuerdo con información compartida por la empresa. La integración de este tipo de soluciones contribuye a la estabilidad y confiabilidad del Sistema Interconectado Nacional, al funcionar como respaldo en caso de fallas y estabilizar la frecuencia y el voltaje del sistema eléctrico.

Investigación e innovación

En el ámbito de la innovación, Celsia ha implementado paneles solares de doble sentido en Palmira 2, similares a los instalados en techos residenciales, logrando un incremento del 5% en la eficiencia respecto a los modelos tradicionales. Además, siete plantas cuentan con sistemas de seguimiento solar que optimizan el aprovechamiento de la luz a lo largo del día, elevando el rendimiento de la generación.

La diversificación de la matriz energética y la reducción de emisiones son prioridades en el desarrollo de energía solar en Colombia / Celsia Solar Andalucía (Valle del Cauca). - (Celsia)

La investigación y el desarrollo local también ocupan un lugar central en la estrategia de la compañía. En la sede de Yumbo, con el respaldo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, opera un laboratorio especializado en el análisis y comparación de tecnologías de módulos solares, estructuras de anclaje, inversores y sistemas avanzados de monitoreo y almacenamiento. Este espacio, nutrido de talento nacional, explora tanto tecnologías extranjeras como innovaciones propias, fortaleciendo la base científica y técnica del sector solar colombiano.

Impacto social, industrial y desafíos de la energía solar

El despliegue de proyectos solares de Celsia ha generado beneficios tangibles para diversos sectores sociales e industriales. Actualmente, 10 granjas solares inyectan energía directamente al Sistema Interconectado Nacional, redes a través de las cuales se atiende todos los días las necesidades de los hogares y empresas colombianas. Entre tanto, 17 industrias han mejorado su sostenibilidad mediante el suministro de energía proveniente de 11 granjas, entre las que se encuentran Postobón, Cargill, Colombina, Levapan, Harinas, Grasas, Solla, Amcor, Quimpac, Qbico, Comolsa, Arroz Diana y Grupo Familia, compañía asociada Essity.

Voceros de la compañía destacan que, a pesar de los avances en energía solar, la intermitencia en la generación sigue siendo un desafío: la radiación solar varía a lo largo del día y del año. Por ello, es necesario complementar la energía fotovoltaica con sistemas de respaldo, como la generación térmica a gas, que garantizan la estabilidad y seguridad del suministro eléctrico durante la transición hacia fuentes renovables.