America Inhouse

Liga 1 Te Apuesto 2025: ¿Cuáles fueron los fichajes más caros?

Las incorporaciones más costosas del año redefinieron las estrategias de los equipos principales, con movimientos que involucraron destacados nombres nacionales e internacionales y cuantiosas inversiones

Guardar
Universitario vs Sporting Cristal. Crédito:
Universitario vs Sporting Cristal. Crédito: Liga 1

Los fichajes más caros de la Liga 1 Te Apuesto 2025 concentran la atención de aficionados y especialistas cada temporada, con las grandes incorporaciones de clubes tradicionales como Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario. De acuerdo con información recopilada por fuentes del mercado de transferencias, estos clubes lideraron la inversión en refuerzos para el torneo, buscando fortalecer sus plantillas tanto para el campeonato peruano como para competencias internacionales. En paralelo, el creciente interés de los hinchas también se refleja en la tendencia de las apuestas deportivas, que acompaña cada jornada de la Liga 1 con pronósticos y análisis sobre los resultados más esperados de la temporada.

¿Quién fue el fichaje más caro de la Liga 1 Te Apuesto 2025?

El principal movimiento en el mercado peruano este año fue la llegada de Catriel Cabellos a Sporting Cristal. Según cifras de Transfermarkt y reportes de clubes, la mitad de su pase costó €485,000, convirtiéndose en el fichaje más caro de la temporada. La transacción involucró un pago a Racing de Argentina y posicionó a Cabellos como una de las apuestas más relevantes del año.

Catriel Cabellos, refuerzo de Sporting
Catriel Cabellos, refuerzo de Sporting Cristal para el 2025.

¿Qué otros fichajes destacaron en la Liga 1 Te Apuesto 2025?

Entre las transferencias más valiosas del año, resaltan:

  • Sergio Peña a Alianza Lima, adquirido por €300,000 al PAOK griego, reforzando la plantilla para la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura.
  • Jesús Castillo se unió a Universitario proveniente del Gil Vicente portugués a cambio de €250,000, pasando a ser el fichaje más caro en la historia reciente del club.
  • Misael Sosa llegó a Sporting Cristal por €250,000 para potenciar la ofensiva celeste.
  • Nicolás Quagliata firmó con Melgar por €200,000, en uno de los traspasos más costosos realizados por la institución arequipeña.

Otras incorporaciones relevantes incluyeron a Gianfranco Chávez (Alianza Lima, €170,000), Gaspar Gentile (Alianza Lima, €129,000) y Josué Estrada (Alianza Lima, €73,000), evidenciando que los grandes clubes limeños encabezaron la inversión en fichajes 2025.

¿Quiénes son los jugadores más valiosos de la Liga 1 Te Apuesto 2025?

Según el portal Transfermarkt y los reportes de mercado, los futbolistas con mayor valor en el torneo peruano este año han sido:

  • Santiago González (Sporting Cristal) con una valoración de €1,80 millones
  • Luis Abram (Sporting Cristal), €1,60 millones
  • Sergio Peña (Alianza Lima), €1,50 millones
  • Pedro Aquino (Alianza Lima), €1,40 millones
  • Jairo Concha (Universitario), €1,30 millones

El liderazgo en valores de mercado lo mantienen los equipos de Lima, especialmente Sporting Cristal y Alianza Lima.

¿Cuál es el club con el plantel más caro en la Liga 1 Perú 2025?

Alianza Lima encabeza la lista como el equipo más valioso de la Liga 1 Perú 2025, con una valoración colectiva superior a €15 millones, de acuerdo con estimaciones de portales especializados y fuentes del sector.

Paolo Guerrero y Hernán Barcos,
Paolo Guerrero y Hernán Barcos, delanteros de Alianza Lima.

¿Quién es el futbolista peruano más caro actualmente?

De acuerdo con Transfermarkt, el jugador peruano más caro en la actualidad es Oliver Sonne, con una cotización de €4 millones tras su desempeño internacional.

Montos históricos y estrategia de fichajes

Tanto Sporting Cristal como Alianza Lima han realizado inversiones históricas por encima de los €400,000 en temporadas previas. Ejemplos de estos movimientos son la compra de Washington Corozo a Cristal por €700,000 y de Juan Freytes a Alianza Lima por €610,000. La tendencia continúa en 2025, con los grandes clubes reforzando plantillas para competencias nacionales e internacionales, mientras que Universitario registró este año su fichaje más caro con la llegada de Jesús Castillo.

La información proporcionada deriva de reportes de clubes, Transfermarkt y fuentes del entorno futbolístico, aportando datos precisos sobre las cifras que han marcado el mercado de pases de la Liga 1 Te Apuesto 2025.

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía.

Temas Relacionados

Liga 1Liga 1 Te Apuesto 2025Alianza LimaUniversitario de DeportesSporting CristalTe Apuesto

Últimas Noticias

“Entrenemos para ser mejores”: El deporte y la banca se unen para inspirar una sociedad más empática y respetuosa

Se trata de una iniciativa del Banco de Crédito del Perú (BCP) junto a siete atletas y paratletas peruanos, para promover valores cívicos a través del ejemplo deportivo

“Entrenemos para ser mejores”: El

Halloween 2025: restricciones, operativos y medidas de seguridad en Colombia

Autoridades anuncian restricciones de movilidad, operativos policiales y refuerzos tecnológicos para garantizar la seguridad durante uno de los puentes festivos más movidos del año

Halloween 2025: restricciones, operativos y

Cómo celebrar un cumpleaños inolvidable en los parques temáticos de Walt Disney World Resort

Celebrar un cumpleaños en un parque temático significa sumergirse en un mundo donde cada rincón está pensado para sorprender y emocionar a toda la familia

Cómo celebrar un cumpleaños inolvidable

Chery Tiggo 9 supera una de las pruebas de choque más exigentes de la industria

Durante la Cumbre Internacional de Usuarios 2025, el SUV híbrido demostró su nivel de seguridad y la eficacia de sus sistemas de protección avanzados

Chery Tiggo 9 supera una

Cyber Wow 2025: Claves para comprar online de forma segura, rápida y al mejor precio

Entre el 3 y el 6 de noviembre, los principales comercios digitales en Perú activarán grandes promociones en categorías como tecnología, hogar y descanso

Cyber Wow 2025: Claves para
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Trámite de DNI electrónico gratis

Trámite de DNI electrónico gratis el 3 y 4 de noviembre: dónde y quiénes son los beneficiarios

Pronóstico del clima en México hoy 3 de noviembre: frente frío 12 traerá lluvias y heladas en estas entidades

Valor de apertura del euro en Colombia este 3 de noviembre de EUR a COP

Madre y sus seis hijos sobreviven a incendio provocado: acusan a exesposo de ordenar el ataque por disputa de terreno

Calamidad en las comisarías de Perú: 40% han sido consideradas inhabitables por la Contraloría

INFOBAE AMÉRICA
La demolición de El Salvador

La demolición de El Salvador dará paso a partir de 2026 al nuevo edificio para la Ciudad de la Justicia de Valladolid

La Fiscalía del TPI dice que las atrocidades de las RSF en El Fasher podrían suponer crímenes de guerra

La RFEF impulsa la inclusión a través de la iniciativa 'Be my Referee'

Diego Pablo Simeone: "Tenemos la necesidad de sumar los tres puntos"

La Fundación Atlantic Copper renueva su apoyo al Festival de Huelva de Cine Iberoamericano

ENTRETENIMIENTO

“Sé lo que es demostrar

“Sé lo que es demostrar que mereces ser vista y tomada en serio”: Sydney Sweeney respondió a las críticas en el Power of Women

Bryan Cranston abrió la puerta a un posible regreso de Walter White: “No lo descarto. Pero me tiene que entusiasmar”

La preocupación de Hugh Jackman luego del anuncio de Deborra-Lee Furness de lanzar sus memorias tras el divorcio

Ronnie Wood y la sorprendente banda de rock que rechazó antes de unirse a The Rolling Stones

Netflix presenta una serie española que explora desapariciones sin resolver y secretos familiares en un pueblo marcado por la tragedia