Desmantelaron un aguantadero de autos de alta gama y detuvieron a tres personas

Los allanamientos en Quilmes y Almirante Brown recuperaron una SW4 robada y un lote de autopartes

La Policía de Quilmes logró el desmantelamiento de una red dedicada al robo y ocultamiento de autos de alta gama en el sur del conurbano bonaerense, tras una investigación coordinada con la Secretaría de Seguridad del Municipio. El operativo concluyó con la detención de tres hombres y el hallazgo de varios vehículos y autopartes robados.

El Toyota Hiluxrobada había sido robado apenas unas horas antes en Berazategui. En un primer momento parecía haber sido abandonado en la intersección de las calles 390 y Laprida. Sin embargo, después de que una vigilancia sobre el vehículo. La espera terminó cuando otra camioneta Toyota Hilux al lugar y lograron identificar a quienes regresaron por la camioneta.

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Del vehículo bajaron tres hombres que fueron directamente hacia la Hilux sustraída, una secuencia que para los efectivos confirmó que no se trataba de un movimiento casual y permitió concretar las detenciones en el acto. De esa manera, reconstruyeron una trama que también operaba en Almirante Brown.

En ese momento, los policías procedieron a su detención. Posteriormente, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 07 de Quilmes solicitó la apertura inmediata de los teléfonos celulares de los acusados. Los dispositivos contenían conversaciones, ubicaciones y referencias a próximos objetivos que permitieron reconstruir parte de la logística usada para ocultar camionetas robadas y colocar sus piezas en el mercado ilegal.

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Los celulares secuestrados a los detenidos revelaron la logística de la banda que ocultaba camionetas robadas (Fuente: Info Quilmes)

A partir de esa información, la Justicia habilitó los allanamientos sobre varios inmuebles del sur bonaerense. Algunos funcionaban como depósitos de autopartes y otros eran utilizados para esconder vehículos recién robados mientras se definía su destino final. Se descubrió un mismo patrón en esos lugares: predios discretos, alejados de grandes movimientos urbanos y con poca exposición pública.

La investigación derivó en la realización de cinco allanamientos de urgencia en Quilmes, San Francisco Solano y San José (Almirante Brown), con participación de los gabinetes tácticos policiales y la colaboración pericial de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes. En los operativos se incautaron barras antivuelco y diversas autopartes de Toyota Hilux, además de recuperar una Toyota Hilux SW4 robada esa misma jornada en la jurisdicción de la Seccional Primera de Quilmes.

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Las autoridades informaron que los tres detenidos quedaron imputados bajo la carátula judicial de Encubrimiento Agravado con Ánimo de Lucro. La acción coordinada entre las autoridades permitió desarticular una estructura dedicada al robo y desguace de vehículos de alta gama, lo que representa un avance en la lucha contra el delito automotor en la zona sur del conurbano bonaerense.

Un adolescente robó un auto en Quilmes

La inseguridad en Quilmes sumó un nuevo episodio cuando efectivos de la Unidad de Prevención de Policía Local (UPPL) de Quilmes aprehendieron a un adolescente de 17 años acusado de robo contra una camioneta estacionada en el centro de la ciudad. De acuerdo con lo publicado por Info Quilmes, el joven fue señalado por un ciclista como el autor del hecho y, tras una breve persecución, la policía logró interceptarlo sobre la calle General Paz.

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El adolescente habría roto el vidrio de una Renault Kangoo en la intersección de las avenidas Mitre y Conesa para sustraer pertenencias del interior. Durante la requisa, los agentes secuestraron una mochila de color negro y amarillo. La víctima y el sospechoso fueron trasladados a la Comisaría Primera de Quilmes, donde se iniciaron actuaciones por el delito de robo.

El caso quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 del Departamento Judicial de Quilmes, que dispuso la entrega del joven a sus padres tras unas horas, de acuerdo al protocolo por tratarse de un menor de edad.

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La investigación continúa para establecer el destino de los objetos sustraídos. Estos hechos se producen en un contexto de reiterados delitos en la zona, como el reciente desmantelamiento de una red de aguantaderos de autos de alta gama en el conurbano sur.