Ola de calor récord en Europa: cómo el cambio climático agrava las temperaturas extremas

Europa experimentó temperaturas inéditas en los últimos años, con efectos directos en la salud pública y en la vida cotidiana de millones de personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Europa enfrenta un escenario de calor extremo que desafía tanto a sus habitantes como a sus sistemas de salud, infraestructura y economía. En los últimos años, el continente experimentó episodios de temperaturas inéditas, con consecuencias directas en la salud pública y en la vida cotidiana de millones de personas. Las olas de calor actuales no solo baten récords históricos, sino que también evidencian el vínculo directo entre el cambio climático y la intensificación de estos fenómenos.

El aumento de la frecuencia, duración e intensidad del aumento repentino de las temperaturas se atribuye a la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), provienen de la quema masiva de combustibles fósiles, la deforestación, la producción industrial y los sistemas de transporte que dependen de petróleo y derivados. Esta realidad se refleja en Europa, donde los eventos de calor extremo presentan una amenaza creciente para la salud y la seguridad de la población.

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Ola de calor en Europa: cifras y respuestas

Durante la más reciente ola de calor, Francia reportó 40 muertes por ahogamiento y 18 relacionadas al calor en el contexto de una alerta roja que llevó a prohibir el consumo de alcohol en espacios públicos de las zonas más afectadas del país. Las autoridades francesas también habilitaron espacios de baño, como el Canal Saint-Martin en París, para ayudar a la población a sobrellevar las altas temperaturas.

La ola de calor no se limitó a Francia: España, donde se suspendió la proyección pública de un partido de la Copa del Mundo en Madrid por el calor extremo, registró temperaturas de hasta 44°C. En Bélgica, se cancelaron trenes en horas pico para evitar averías en la red ferroviaria, y en Alemania, tormentas severas interrumpieron la final del torneo de tenis Berlin Open. Países como Suiza y los Balcanes emitieron alertas por temperaturas de hasta 37°C y 35°C respectivamente.

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Las olas de calor actuales baten récords históricos, evidencian el vínculo entre el cambio climático y la intensificación de estos fenómenos (Europa Press)

Esta situación no es aislada. Un estudio publicado en Nature Climate Change confirma que los episodios de calor extremo aumentaron en frecuencia e intensidad en todas las regiones del planeta, con un incremento promedio de 0,27°C por década en las temperaturas máximas y de 0,32°C por década en las mínimas nocturnas desde los años setenta. En Europa, los días con estrés térmico severo ahora ocurren 2,5 veces más que en esa década, y el número de “noches tropicales” también subió, lo que dificulta la recuperación del organismo y eleva los riesgos para la salud.

Las “noches tropicales” son aquellas en las que la temperatura mínima no baja de 20°C. Dificultan la recuperación del cuerpo tras el calor diurno y aumentan los riesgos para la salud, ya que la falta de enfriamiento nocturno intensifica el impacto de las olas de calor.

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Cambio climático y expansión del riesgo: causas y consecuencias

La ONU identifica varias causas que agravan el cambio climático: la generación de electricidad con combustibles fósiles, la manufactura industrial, la deforestación, el transporte basado en derivados del petróleo y la producción de alimentos. Todos estos factores aumentan la presencia de gases de efecto invernadero en la atmósfera, lo que intensifica el calentamiento global y, por lo tanto, las olas de calor.

España registró temperaturas de hasta 44°C y Bélgica canceló trenes en horas pico por el calor (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe de Nature Climate Change señala que el área geográfica afectada por el estrés térmico se expandió, alcanzando regiones que antes no experimentaban estos extremos. El número de personas expuestas a condiciones peligrosas de calor aumentó considerablemente: en los años setenta, el 55% de la población mundial vivía al menos 90 días al año bajo estrés térmico fuerte; hoy esa cifra asciende al 70%.

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El estudio también advierte que la exposición a olas de calor afecta especialmente a grupos vulnerables como personas mayores, niños, personas con enfermedades crónicas, trabajadores al aire libre y quienes viven en viviendas mal acondicionadas para soportar temperaturas extremas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que el calor extremo puede causar desde agotamiento hasta golpes de calor, deshidratación severa y complicaciones fatales en personas con enfermedades preexistentes. El fenómeno de las “noches tropicales” agrava el peligro, ya que la falta de enfriamiento nocturno impide la recuperación fisiológica y aumenta la mortalidad asociada al calor.

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Impactos multidimensionales: salud, economía, ambiente

Un estudio publicado en Environmental Science & Policy identifica 11 vías de impacto de las olas de calor sobre los ecosistemas humanos y ambientales, agrupadas en tres dimensiones: social, económica y ambiental.

En Europa, los días con estrés térmico severo ocurren 2,5 veces más que en los '70 y aumentó el número de noches tropicales (María José López / Europa Press)

Entre los efectos sociales destacan el aumento de la mortalidad y morbilidad, la presión sobre los sistemas de salud, la crisis alimentaria y la escasez de agua. Las consecuencias económicas incluyen el alza en los costos de vida, la disminución de la productividad laboral, las pérdidas en sectores industriales y el aumento de los gastos en infraestructura debido a los daños en redes de transporte y energía. Desde el punto de vista ambiental, las olas de calor dañan la vegetación, afectan la vida silvestre y degradan la calidad del aire y del agua.

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La OMS estima que entre 2000 y 2019 se produjeron unas 489.000 muertes anuales relacionadas con el calor, incluyendo más de 70.000 durante la ola de calor europea de 2003. Estos eventos también incrementan la frecuencia de incendios forestales, sequías, desplazamientos de población y pérdidas de cultivos y ganado.

Un artículo de The Conversation, firmado por Ian Williams, profesor de Ciencias Ambientales Aplicadas en la Universidad de Southampton, destaca que el calor extremo actúa como un “asesino silencioso”, ya que muchas muertes no se atribuyen directamente al calor sino a complicaciones de enfermedades preexistentes que se agravan con las altas temperaturas.

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El consenso científico enfatiza la necesidad de políticas integradas de adaptación y mitigación que incluyan desde alertas tempranas y planes de salud pública, hasta mejoras en infraestructura, protección laboral y estrategias para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Sin acciones coordinadas, las olas de calor seguirán intensificándose y expandiéndose, con impactos cada vez mayores en la salud, la economía y el ambiente.

Domo de calor, el fenómeno que incide en la ola récord

El domo de calor explica parte de la ola récord en Europa porque bloquea nubes y precipitaciones, recircula aire caliente y prolonga las temperaturas extremas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La explicación física del fenómeno está asociada al domo de calor. La Real Sociedad Meteorológica, con sede en Reading, en Inglaterra, compara este sistema de alta presión con la tapa de una olla: impide que el aire ascienda, evita la formación de nubes y deja pasar más radiación solar, de modo que el suelo se recalienta día tras día.

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Ese mismo mecanismo también bloquea o desvía frentes meteorológicos. Según Météo-France, esa persistencia de altas presiones se traduce en escasa nubosidad y pocas precipitaciones, dos condiciones que refuerzan la acumulación de calor en superficie.

El domo no solo impide que el calor se disipe. También lo recircula: cuando el aire cálido desciende dentro del sistema, se comprime y se calienta todavía más, en un proceso comparable al aumento de temperatura del aire dentro de una bomba de bicicleta al ser comprimido.

La combinación entre exposición prolongada al sol y aire descendente que gana temperatura aumenta la probabilidad de valores extremos durante una ola de calor. Por eso estos sistemas, comunes en distintas regiones del mundo, pueden sostener varios días de calor intenso sobre una misma zona.