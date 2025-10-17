User Summit 2025 reunió a expertos y usuarios de todo el mundo para imaginar el futuro de la movilidad

La cumbre presentará avances como el sistema Chery Super Hybrid, robots asistentes y productos co-creados con la comunidad global de usuarios. - (Chery).

Del 17 al 21 de octubre, la ciudad de Wuhu en China se convertirá en el centro de atención internacional con la realización del ‘Chery Brand User Summit 2025’, un evento que, según información difundida por la compañía, marca la pauta en la innovación automotriz centrada en el usuario y proyecta una visión renovada sobre el automóvil y la movilidad.

Durante cinco días, representantes de la industria, usuarios, ingenieros y medios se reunirán en un programa diseñado para transformar la relación tradicional entre fabricante y usuario. El evento, que busca señalar un cambio de paradigma, sitúa la colaboración y la co-creación en el centro de la estrategia de la compañía.

De acuerdo con los organizadores, las actividades incluyen exposiciones de avances tecnológicos y la participación de aliados estratégicos, usuarios y embajadores de la marca, con el objetivo de repensar el papel del automóvil en la vida moderna. Entre los temas destacados del ‘User Summit’ figuran la movilidad urbana sostenible y la aplicación de inteligencia artificial para el confort y la seguridad, con el objetivo de construir una movilidad más consciente, emocional y responsable.

Durante la cumbre, los asistentes podrán acceder a innovaciones como el sistema Chery Super Hybrid (CSH), robots asistentes como AiMOGA y productos de estilo de vida creados junto a la comunidad global de usuarios. El evento presentará también paneles, demostraciones tecnológicas y experiencias interactivas dirigidas a reforzar el rol del usuario en la transformación del sector automotriz.

Con más de 17.7 millones de usuarios en más de 120 países, la marca destaca que el ‘User Summit’ constituye una declaración de principios que consolida a Chery como un ecosistema global centrado en las personas. La empresa subraya su apuesta por la tecnología, la sostenibilidad y la conexión emocional, proyectando una movilidad más humana y adaptada a los nuevos tiempos.

Chery se posiciona como la empresa líder china en exportación de vehículos, motores y equipos, y es reconocida como el principal desarrollador chino de marcas globales del sector automotriz. La clave de este éxito, según la compañía, reside en adaptar cada modelo a las diferentes realidades y expectativas locales.

Bajo el lema “With Chery, With Love”, promueve una visión de la movilidad en la que el auto se convierte en una extensión del estilo de vida y los valores de cada persona.

“El crecimiento de Chery no ha sido solo comercial, sino también cultural y emocional: cada modelo, desde el TIGGO 8 hasta los más recientes híbridos e inteligentes, busca adaptarse a las realidades y aspiraciones de cada país”, señalaron voceros de la organización.

En América Latina, y especialmente en Colombia, la marca ha logrado establecer vínculos sólidos con usuarios, medios y socios estratégicos. La llegada de Chery a Colombia en agosto de 2024, como parte del Grupo Vardí, marcó un hito en la estrategia regional de la compañía. Actualmente, la marca se posiciona como una de las principales impulsoras de la comercialización de vehículos híbridos y eléctricos en el país, respaldando la apuesta por la sostenibilidad y la movilidad inteligente.

Este enfoque sitúa a la empresa entre los referentes en soluciones innovadoras que responden a las demandas actuales del mercado colombiano.

La participación de periodistas e influenciadores de Latinoamérica, especialmente de Colombia, subraya la importancia de la región y la apuesta de Chery por fortalecer los lazos con usuarios, medios y aliados estratégicos en distintos mercados.