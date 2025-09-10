America Inhouse

“Blindaje para el cora”: universidad peruana presenta programa para potenciar la salud emocional de sus estudiantes

La iniciativa incluye encuentros periódicos con dinámicas, actividades participativas y reflexiones, todas orientadas al cuidado emocional y la prevención

Programa “Blindaje para el cora”:
Programa “Blindaje para el cora”: La Universidad César Vallejo (UCV) lanzó este programa que integra educación y bienestar emocional, dirigido a estudiantes, docentes y colaboradores. Foto: Difusión

La Universidad César Vallejo (UCV) lanzó oficialmente su nuevo programa “Blindaje para el cora”, una iniciativa, que según informaron, busca integrar la formación académica y el bienestar emocional de estudiantes, docentes y colaboradores. La propuesta apunta a fortalecer la salud mental y desarrollar la fortaleza interior de los jóvenes universitarios, según destaca la institución.

El programa contempla encuentros mensuales donde los participantes acceden a dinámicas grupales, actividades participativas y espacios de reflexión, todos orientados a la promoción del autocuidado y la prevención de problemas emocionales. De acuerdo con la Mgtr. Kelly Acuña, gerente de Administración y Finanzas de la UCV, la iniciativa “no solo será un lugar dentro de la universidad; será un programa de apoyo y acompañamiento para toda la comunidad vallejiana. Porque cuidar el corazón no es un acto de un solo día, es una práctica que nos fortalece como comunidad”.

Según la Mgtr. Kelly Acuña,
Según la Mgtr. Kelly Acuña, gerente de Administración y Finanzas de la UCV, la iniciativa nació de la convicción de que el aprendizaje académico debe ir acompañado de un sólido acompañamiento emocional. Foto: Difusión

Un modelo integral para la salud mental universitaria

En la presentación oficial, la gerente general de la UCV, Dra. Karina Cárdenas Ruiz, remarcó que el propósito del programa es “blindar el corazón de cada miembro de la comunidad universitaria”. Según sus palabras, se espera que los estudiantes y colaboradores “sean capaces de reconocer y potenciar su fuerza interior, para enfrentar con resiliencia cualquier situación de la vida”.

El evento de lanzamiento contó con la presencia de más de mil estudiantes y con la participación de artistas como el músico Chriss Vanger, quien compartió su testimonio personal acerca de la importancia de reconocer las propias emociones y pedir ayuda. El conductor Gian Piero Díaz también intervino con un mensaje dirigido a toda la comunidad educativa sobre la relevancia de prestar atención a posibles señales de alerta en la salud mental y el rol fundamental del equipo de psicólogos del campus.

Según sus creadores, el objetivo
Según sus creadores, el objetivo de "Blindaje para el cora" es que los integrantes de la comunidad vallejiana desarrollen resiliencia y fortaleza interior para enfrentar desafíos personales y académicos. Foto: Difusión

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la presentación de la canción oficial del programa, planteada como un himno a la fortaleza emocional y el autocuidado. La actividad incluyó la organización de tres espacios temáticos: la “Estación refugio del cora”, la “Estación de la calma” y la “Estación de armería de recursos”. Allí, los estudiantes participaron en dinámicas destinadas a promover el diálogo, el reconocimiento de emociones y el desarrollo de herramientas personales para afrontar desafíos cotidianos.

La universidad sostiene que el lanzamiento de este tipo de iniciativas responde a un modelo formativo integral, que pone al mismo nivel el crecimiento profesional y el bienestar emocional. Según palabras del director de comunicaciones de la UCV, el programa refleja el compromiso institucional con una educación integral en la que “la formación profesional y el bienestar emocional caminan juntos”.

