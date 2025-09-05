America Inhouse

“Mejorar la experiencia del cliente exige un cambio cultural y una transformación integral de la organización”

Declaraciones del director Comercial de MAPFRE Perú, Juan Luis Jaureguy. La firma acaba de ser reconocida por segundo año consecutivo como la aseguradora con la mejor experiencia del cliente en el país

Martín Tumay Soto

Martín Tumay Soto

La aseguradora MAPFRE fue reconocida por segundo año consecutivo como la empresa con la mejor experiencia del cliente en Perú, tras la publicación del Customer Experience Index 2025. El ranking, elaborado por Datum Internacional junto a CX Latam Group, evaluó a 100 marcas líderes en el país considerando cuatro dimensiones: marca, producto, servicio y experiencia emocional.

Evaluación y desafíos en la experiencia del cliente

El índice abarcó 25 categorías y analizó de qué forma las empresas fortalecen el vínculo con sus clientes mediante la gestión de estos factores clave. Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional, señaló que “mejorar la experiencia de sus clientes es un reto permanente en la agenda de las empresas, que ahora más que nunca deben cuidar muchos aspectos como la transparencia y la flexibilidad”.

Desde MAPFRE Perú, el director Comercial Juan Luis Jaureguy subrayó que esta distinción refleja un esfuerzo por ir más allá de las expectativas de los clientes en un sector de alta complejidad. “Sabemos que no basta con declarar al cliente en el centro de la estrategia. Mejorar la experiencia del consumidor en un sector tan complejo como los seguros exige un cambio cultural profundo y una transformación integral en la organización, donde cada decisión, proceso y acción se orienta a satisfacer las necesidades de los diferentes tipos de clientes. Estamos trabajando en ello así que obtener este reconocimiento por segundo año consecutivo nos confirma que estamos en el camino correcto”, expresó Jaureguy.

MAPFRE Perú en el Customer
MAPFRE Perú en el Customer Experience Index 2025. En la imagen: Miguel Angel Martínez, responsable de Conducta de Mercado, y Juan Carlos Sangama, jefe del área de Clientes. Foto: Difusión

Innovación y nuevos servicios

El reconocimiento a MAPFRE se suma al obtenido en la región, donde recientemente fue valorada como la aseguradora con la mejor reputación en Latinoamérica, de acuerdo con la novena edición de Merco Empresas Iberoamérica. Este monitor identifica a las compañías destacadas por su gestión responsable y su capacidad para generar confianza entre sus diferentes públicos.

Como parte de su estrategia de innovación, MAPFRE informó la apertura de su quinto Centro Médico, la presentación de la primera Unidad Móvil de Prevención de Riesgos Laborales y la inauguración de una oficina de seguros en Chancay. Asimismo, comunicó una alianza con Prosegur Alarms, cuyo objetivo es ampliar la protección a más familias peruanas mediante una oferta integral de seguros en el mercado asegurador peruano.

La incorporación de estas iniciativas, según informó MAPFRE, busca adaptarse a las nuevas necesidades de los clientes y fortalecer la cercanía en la atención, además de formar parte de una estrategia integral para mejorar la oferta de servicios y elevar los estándares de la atención al cliente en seguros.

