IAB Day 2025 reunirá a líderes globales para analizar el futuro del marketing digital en Bogotá

Expertos de Google, Meta y otras grandes marcas compartirán conocimientos en el evento de marketing digital de IAB Colombia. - Cortesía IAB.

La publicidad digital ha dejado de ser un terreno exclusivo de las grandes marcas para convertirse en una herramienta imprescindible que impulsa a negocios de todos los tamaños. En Colombia, este fenómeno ha transformado el ecosistema empresarial, permitiendo a emprendedores locales y a compañías consolidadas acceder a audiencias cada vez más exigentes.

Según el informe más reciente de la Interactive Advertising Bureau (IAB), la inversión en publicidad digital alcanzó los 2.8 billones de pesos colombianos en 2024, lo que representa un crecimiento del 6.1% respecto al año anterior.

Este aumento refleja cómo lo digital se ha consolidado como uno de los principales canales de comunicación entre marcas y consumidores, en medio de cambios en los hábitos de consumo y el auge de las tecnologías móviles.

El comportamiento del consumidor y los desafíos para las marcas

El Digital 2025 Global Overview Report, reveló que los consumidores descubren marcas a través de diversos canales, entre los que destacan los motores de búsqueda, la publicidad en televisión, las recomendaciones, los anuncios en redes sociales y las páginas web de las marcas.

Emprendedores y grandes empresas en Colombia aprovechan lo digital para conectar con audiencias exigentes. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este entorno multicanal ha transformado la interacción entre empresas y audiencias, obligando a las marcas a diseñar estrategias digitales sólidas para mantenerse competitivas en un mercado cada vez más dinámico y complejo.

¿Qué es el IAB DAY?

En este contexto, IAB Colombia se prepara para llevar a cabo el evento anual: IAB Day 2025, un evento que tendrá lugar los días 14 y 15 de mayo en el Cubo de Colsubsidio, en Bogotá. Bajo el lema “Make it Digital, Make it Big: El tamaño de tu negocio lo define tu estrategia digital”, el encuentro invita a los asistentes a comprender el entorno digital no solo como un canal de comunicación, sino como un motor clave para el crecimiento empresarial.

La agenda del IAB Day 2025 incluye temas de gran relevancia para el sector, como el influencer marketing, la inteligencia artificial, la sostenibilidad, el análisis de datos, el retail media, la publicidad programática avanzada, las métricas, el marketing omnicanal, el marketing mix modeling, la atribución, la televisión conectada (CTV), la publicidad exterior digital (DOOH) y el comportamiento del consumidor.

Más de 23 marcas y 10 medios estarán presentes en el IAB Day 2025 para debatir el futuro de la publicidad digital. - Cortesía IAB.

Según Paola Restrepo Ospina, directora ejecutiva de IAB Colombia, el evento será un espacio ideal para que los profesionales del sector exploren las tecnologías y tendencias que están transformando la industria, además de aprender de expertos y descubrir soluciones innovadoras para optimizar sus estrategias de comunicación.

Participación de expertos en el IAB DAY

En esta edición contará con la participación de destacados ponentes internacionales provenientes de países como España, México, Estados Unidos, Argentina, Italia, Venezuela e Israel.

Entre los conferencistas confirmados se encuentra Andy Stalman, CEO de Totem Branding, quien ofrecerá una conferencia titulada “La nueva era del branding y el marketing: de la hiperconexión a la hiperhumanidad”.

Asi mismo, participarán expertos de empresas líderes como Google, Meta, Ole Interactive, Cencosud Media, Sodimac Media, Adsmovil, People Media, Mercado Ads, Peach, Yango Ads y DoubleVerify. También estarán presentes 23 marcas líderes del ecosistema digital, 4 marcas aliadas estratégicas y 10 medios de comunicación, que han confirmado su asistencia a este evento clave para el sector.

“El IAB Day es una oportunidad invaluable para que los profesionales del sector digital se conecten, intercambien experiencias y fortalezcan sus estrategias mediante el aprendizaje de las herramientas y tendencias que están marcando la pauta en la industria”, agregó la ejecutiva.

Los interesados en profundizar en los detalles del evento, conocer la agenda completa y explorar las propuestas del marketing y la publicidad digital podrán encontrar toda la información en la página oficial del IAB Day 2025.