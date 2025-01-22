Cómo hacer que tu dinero rinda más este 2025

Diversificar tu cartera es el paso esencial para crecer en un entorno incierto. - VisualesIA

En 2025, rentabilizar nuestro dinero será crucial para enfrentar los desafíos económicos y aprovechar oportunidades financieras en un entorno global incierto. Con la inflación y las tasas de interés aún afectando el poder adquisitivo, maximizar el rendimiento de nuestro dinero puede marcar la diferencia entre la estabilidad y el deterioro financiero.

Hacer que nuestro capital rinda más implica tomar decisiones financieras inteligentes, evaluando opciones de inversión que ofrezcan un equilibrio entre riesgo y retorno. No obstante, lograr una combinación de seguridad y altos retornos puede ser complicado, ya que existe una relación directa entre el riesgo y el rendimiento potencial.

De acuerdo con la fintech peruana Prestamype, existen varias opciones para hacer rendir los ahorros en 2025, donde destacan:

1. Préstamos con garantía hipotecaria como inversión apalancada. A través de este esquema, los inversionistas proporcionan el capital necesario para que los empresarios impulsen sus negocios. A cambio del dinero prestado, los empresarios se comprometen a pagar mensualmente una cuota que incluye tanto el capital inicial como los intereses acordados.Es una oportunidad de generar rendimientos estables y de bajo riesgo relativo en comparación con otros instrumentos financieros.

2. Cartera diversificada en renta fija y variable. Una opción clásica consiste en dividir los ahorros entre instrumentos de renta fija, como bonos gubernamentales o corporativos, y renta variable, como acciones. En un entorno económico incierto, los bonos de alta calidad pueden ofrecer estabilidad, mientras que las acciones en sectores en crecimiento, como tecnología o energías renovables, podrían ofrecer mayores retornos a largo plazo.

Entre estas opción, una alternativa que está cambiando la forma de invertir en Perú son los préstamos con garantía hipotecaria. Esta opción está captando la atención de quienes buscan ir más allá de las soluciones financieras tradicionales. Descubre aquí todo lo que necesitas saber para tomar una decisión inteligente y estratégica.

¿En qué consiste la inversión en préstamos hipotecarios?

La inversión en préstamos con garantía hipotecaria permite a los inversionistas financiar a empresarios que necesitan capital para expandir sus negocios, ofreciendo una alternativa atractiva con un nivel reducido de riesgo. Esto se debe a que los empresarios colocan un inmueble como garantía, asegurando el respaldo del préstamo.

Los inmuebles como garantía protegen tu inversión y aseguran tu capital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los inmuebles utilizados como garantía pueden ser casas, departamentos, locales comerciales o terrenos, y se inscriben en SUNARP a nombre del inversionista, lo que asegura que la inversión está protegida por un activo cuyo valor suele duplicar o superar el monto prestado.

En el caso de Prestamype, es posible invertir desde S/ 23,000, eligiendo plazos flexibles de 1 a 6 años. Durante este período, los inversionistas reciben pagos mensuales que incluyen tanto el capital como los intereses, generando así ingresos regulares mientras incrementan el valor de su dinero.

Beneficios de invertir en préstamos de Prestamype

Prestamype, reconocida como una de las Fintech líderes en Perú y destacada por Forbes entre las 100 mejores startups, se presenta como una opción confiable para quienes desean invertir con seguridad y rentabilidad. Los principales beneficios incluyen:

Altos retornos: Los rendimientos anuales oscilan entre el 20 % y el 25 %, llegando incluso hasta un 34 % en algunas oportunidades, superando ampliamente alternativas como los depósitos a plazo fijo.

Riesgo reducido: Las garantías hipotecarias inscritas en SUNARP protegen la inversión, y cada solicitud de préstamo pasa por una rigurosa evaluación.

Diversificación: Ofrece la posibilidad de seleccionar tanto el perfil del prestatario como la ubicación del inmueble, adaptándose a las necesidades de cada inversor.

Respaldo estratégico: Cuenta con el apoyo de entidades destacadas como BID Lab y Salkantay VC, además de haber obtenido financiamiento en rondas de inversión internacionales.

Estas ventajas hacen de Prestamype una opción destacada para quienes buscan maximizar sus ahorros de manera segura.

Requisitos para invertir en Prestamype

Para invertir en Prestamype, es indispensable cumplir con ciertos requisitos. El primero es disponer de un capital inicial mínimo de S/ 23,000, lo cual permite acceder a préstamos garantizados con respaldo hipotecario y proteger el dinero invertido. Asimismo, es necesario tener una visión financiera de mediano o largo plazo, ya que los plazos de las inversiones oscilan entre 1 y 6 años.

En tiempos de incertidumbre, las decisiones financieras inteligentes son cruciales.- (Imagen ilustrativa Infobae)

El proceso también incluye registrarse en la plataforma y agendar una reunión inicial. Este paso es clave para resolver cualquier consulta, entender los detalles de las inversiones y seleccionar las opciones que mejor se ajusten a las metas económicas de cada inversor.

Para más información sobre cómo rentabilizar tu dinero en 2025 de forma segura, visita la página oficial de Prestamype y programa una reunión gratuita.