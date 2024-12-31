Cómo las empresas construyen comunidades más prósperas

Vecinos colaboran en la mejora de su comunidad plantando árboles, recogiendo basura y pintando edificaciones - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La responsabilidad social empresarial (RSE) se ha convertido en un eje clave para el desarrollo y bienestar de las comunidades en el siglo XXI. Este enfoque permite que las empresas vayan más allá de sus metas económicas, asumiendo un papel activo en la mejora de la calidad de vida de las personas y en la protección del medio ambiente. Desde proyectos educativos y ecológicos hasta actividades que fortalecen el tejido social, las iniciativas de RSE representan una herramienta poderosa para lograr comunidades más prósperas y sostenibles.

Un futuro más limpio y sostenible: Las empresas han reconocido su papel en la promoción de prácticas sostenibles y en la preservación de los recursos naturales. A través de acciones como reforestación, manejo de residuos y agricultura sostenible, se crean entornos más saludables para las comunidades.

Educación y desarrollo profesional: Al apoyar programas educativos y de formación profesional, las empresas empoderan a los jóvenes y adultos, generando oportunidades para su crecimiento personal y económico. Iniciativas como becas escolares, orientación vocacional y capacitación técnica permiten desarrollar talentos locales, fortaleciendo la economía y brindando a las nuevas generaciones herramientas clave para el futuro.

Cohesión social: Fortaleciendo la unión comunitaria: Las actividades que promueven la convivencia y el sentido de pertenencia también son esenciales dentro de la responsabilidad social empresarial. A través de campañas de voluntariado, eventos deportivos y donaciones, las empresas construyen lazos sólidos con las comunidades. Estas acciones no solo fomentan la colaboración, sino que también crean un ambiente de confianza y apoyo mutuo.

En este sentido, la RSE no es solo una cuestión de impacto económico o ambiental; se trata también de fortalecer el tejido social y generar espacios donde las personas se sientan parte activa del cambio positivo.

Constellation Brands: Un 2024 marcado por el compromiso social y comunitario

Durante el último año, Constellation Brands ha consolidado su liderazgo en responsabilidad social empresarial, implementando proyectos significativos en México. A través de acciones enfocadas en la educación, el medio ambiente, la salud y la cohesión social, la compañía ha demostrado que el éxito empresarial y el impacto positivo en las comunidades pueden ir de la mano.

Evento por el Día mundial del agua en el Vivero ‘Creciendo Juntos’ en Coahuila. (Cortesía Constellation Brands)

La campaña anual Compartiendo con la Comunidad reflejó el compromiso de Constellation Brands con las familias en situación vulnerable. Gracias a esta iniciativa, los colaboradores de las plantas en Nava, Obregón y CDMX lograron reunir más de 1,300 kilos de alimentos no perecederos y 328 artículos de higiene. Estas donaciones fueron entregadas a instituciones clave como el Banco de Alimentos de Piedras Negras, el Comedor Asistencial Mi Mano Contigo A.C. y la Fundación Hogar Dulce Hogar.

Estas acciones no solo benefician directamente a las comunidades, sino que fortalecen los lazos entre la empresa y las personas a su alrededor.

La educación ha sido un pilar central en las estrategias de responsabilidad social de Constellation Brands. A través de iniciativas como El Valor de Educar, la compañía ha impulsado programas de becas que permiten a cientos de jóvenes continuar sus estudios de nivel medio superior y superior. Solo en 2024, el programa benefició a 502 estudiantes en Ciudad Obregón y Piedras Negras, brindándoles apoyo económico, orientación vocacional y un acompañamiento integral.

Este año, El Valor de Educar evolucionó hacia el Programa de Excelencia El Valor de Educar (PEEVE), incorporando un enfoque más inclusivo y participativo que involucra a familias y escuelas. Desde su creación, esta iniciativa ha demostrado ser un motor de cambio, promoviendo la igualdad de oportunidades y ayudando a las nuevas generaciones a construir un futuro prometedor.

En 2023, Constellation Brands benefició a 539,272 personas a través de 62 proyectos, consolidando su liderazgo en responsabilidad social empresarial.(Constellation Brands)

En el ámbito de la salud, Constellation Brands organizó durante el año diversos talleres de concienciación sobre cáncer de mama, charlas educativas y actividades como yoga y la creación de prótesis artesanales para pacientes. Estas acciones, realizadas en Nava y Obregón, subrayan el compromiso de la compañía con el bienestar integral de las comunidades donde opera.

La protección al medio ambiente es también una preocupación para la empresa, por lo que Constellation Brands, en colaboración con la CONANP y la SEMARNAT, lideró un proyecto de conservación en el Pico de Orizaba parta proteger más de 1,700 hectáreas mediante acciones de reforestación y restauración de suelos, esenciales para preservar ecosistemas, mitigar el cambio climático y garantizar el suministro de agua para las comunidades locales en Veracruz. La iniciativa, que contempla una inversión significativa durante los próximos cuatro años, representa un esfuerzo conjunto entre el sector privado y público, con un enfoque en la sostenibilidad ambiental a largo plazo.

El trabajo colaborativo es fundamental para alcanzar grandes metas, y Constellation Brands lo sabe. Durante el evento Reconocimiento Estrellas EOS, más de 80 colaboradores fueron destacados por su liderazgo y participación en proyectos de mejora continua. Este reconocimiento simboliza el valor del esfuerzo colectivo y el impacto que puede generar cuando individuos y organizaciones trabajan con un objetivo común.

Un legado de impacto social y compromiso comunitario

Las acciones implementadas por Constellation Brands a lo largo de 2024 son un reflejo de su compromiso con el desarrollo sostenible, la educación y la cohesión social. A través de programas como El Valor de Educar y campañas como Compartiendo con la Comunidad, la empresa ha logrado un impacto tangible en miles de familias mexicanas.

El fortalecimiento de sus colaboradores forma parte indispensable de una empresa socialmente responsable. (Cortesía)

El cierre de este año celebra los logros alcanzado y representa un punto de partida para continuar impulsando el bienestar de las comunidades. Con un enfoque claro en la responsabilidad social, Constellation Brands reafirma su liderazgo como una empresa comprometida con la construcción de un futuro más inclusivo, justo y próspero.

La responsabilidad social empresarial permite a las compañías trascender sus objetivos económicos y generar un impacto positivo en el entorno social, ambiental y económico. Al implementar iniciativas que promueven la educación, el cuidado del medio ambiente y el bienestar comunitario, las organizaciones contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas, mientras construyen relaciones sólidas basadas en la confianza y la colaboración. Este compromiso refuerza la idea de que el crecimiento empresarial y el progreso social pueden ir de la mano, sentando las bases para un futuro más equitativo, inclusivo y próspero.