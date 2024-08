La magia detrás de las inteligencias artificiales

Tareas claves como automatización y toma de decisiones en una compañía es posible realizarlas por medio de tecnologías como la IA. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Amelia, Sophia y Claude, nombres que podrían parecer comunes, en realidad representan una serie de avanzados asistentes de inteligencia artificial (IA) que están transformando múltiples áreas de la vida, incluida la gestión de pequeñas y medianas empresas.

Webcongress el evento líder en Marketing Digital, Innovación y Emprendimiento en América Latina, converso con el cineasta Miguel Ortega en donde reflexionó sobre el impacto de la IA en la producción de contenidos audiovisuales.

Aunque festivales como el Rain Film Fest aceptan creaciones generadas por IA, Ortega destacó: “aún queda mucho camino para que una película creada por IA pueda emocionar, sorprender o conmover de manera auténtica en los cines y lograr éxito comercial”. Esta declaración pone de relieve la brecha que todavía existe entre qué puede “reemplazar” una IA y qué cosas son innatas.

Chatbots como Claude permiten personalizar la experiencia del cliente. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, Ouali Benmeziane, autor del libro AI: The Magic Behind the Machines, afirmó que vivimos un momento histórico. Según Benmeziane, el poder de la IA está generando cambios trascendentales que requieren que la sociedad se adapte a nuevos modelos de existencia. Esta perspectiva resalta la importancia de entender y adoptar la IA en múltiples contextos.

Usos de la IA en Pequeñas y Medianas Empresas

Estas perspectivas contrastantes reflejan una realidad compartida: la IA, cuando se emplea adecuadamente, puede ser una herramienta extremadamente valiosa y positiva en diversos sectores.

Aunque existe una creencia de que la tecnología de inteligencia Artificial está reservada para grandes corporaciones, la verdad es que hoy en día está al alcance de cualquier persona y empresa, brindando oportunidades significativas para crecimiento, innovación y competitividad en el mercado global.

En este contexto, el Webcongress detalla cómo las pequeñas empresas pueden aprovechar el poder de la IA, incluyendo ejemplos de aplicaciones populares que están revolucionando diversos aspectos del negocio.

Amelia, Sophia y Claude: Asistentes avanzados de IA que están revolucionando las PYMEs. - (Imagen ilustrativa Infobae)

Automatización de tareas repetitivas



La automatización de tareas repetitivas es una de las primeras áreas donde la IA puede marcar una diferencia significativa. ChatGPT y Claude, por ejemplo, permiten a las pequeñas empresas automatizar la gestión de inventarios o la atención al cliente, liberando tiempo para actividades más estratégicas.

Toma de decisiones basadas en datos



La IA ofrece la capacidad de procesar grandes cantidades de información, proporcionando perspectivas valiosas que pueden informar decisiones comerciales críticas. Esto incluye la identificación de tendencias de ventas y comportamiento del consumidor, así como la optimización del inventario y la cadena de suministro.

Personalización de la experiencia del cliente



Por medio de IA, las empresas pueden ofrecer recomendaciones de productos y servicios de atención altamente adaptados, mejorando la satisfacción y lealtad del cliente. Los chatbots avanzados como Claude proporcionan asistencia personalizada 24/7, mejorando así la experiencia del usuario en sectores como el de la salud, bancos, ventas, entre otros.

IA en Marketing e Innovación

Procesos y campañas de marketing



Esta tecnología permite a las pequeñas empresas optimizar sus estrategias mediante el análisis de tendencias de mercado y la eficacia de campañas publicitarias. Plataformas de publicidad programática y herramientas de análisis de redes sociales utilizan algoritmos avanzados para identificar oportunidades de engagement, mejorando así el alcance y el impacto de las campañas.

Webcongress detalla cómo pequeñas empresas pueden aprovechar la IA para optimizar tareas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Innovación en productos y servicios



Herramientas como DALL-E o Midjourney permiten a las empresas desarrollar productos únicos que satisfagan las necesidades emergentes del mercado. Plataformas de desarrollo de software asistido por IA aceleran el proceso de creación de aplicaciones y servicios digitales, aportando agilidad y creatividad a la empresa.

Creación de contenido digital



En el área de creación de contenido digital, las plataformas como Runway o Kapwing simplifican la producción de contenido audiovisual, reduciendo costos y mejorando la calidad. Las empresas pueden generar imágenes únicas y editar vídeos eficientemente para sus campañas de marketing y branding.

Ética y privacidad en el uso de la IA

Sin embargo, la adopción de la IA también requiere consideraciones éticas y de privacidad. Es crucial garantizar la protección de los datos de los clientes al implementar soluciones de IA.

La IA es accesible para todos los usuarios, sin embargo, aspectos a tener en cuenta al utilizarla, es que no se vulnere la ética y la seguridad de los usuarios - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este tema será una de las principales discusiones en el Webcongress 2024, que se llevará a cabo los días 8 y 9 de agosto en la capital colombiana. El evento reunirá a más de 700 líderes de la industria y la tecnología para discutir sobre el futuro de la transformación digital en las empresas de la región y cómo la IA puede contribuir al crecimiento constante de las industrias, sin importar su tamaño y capital

En definitiva, los asistentes avanzados simbolizan el potencial transformador de la inteligencia artificial en múltiples ámbitos del negocio. Es evidente que la IA está aquí para quedarse y su uso adecuado puede ser una herramienta extremadamente valiosa y positiva, capaz de generar importantes oportunidades de innovación, eficiencia y crecimiento.