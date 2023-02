Los mejores looks del Super Bowl 2023

El impresionante look de Rihanna en su presentación durante el Medio Tiempo/ Crédito: Getty

El Super Bowl es el evento más esperado por los amantes del fútbol americano. Con el Estadio de la Universidad de Phoenix como escenario principal, importantes figuras del ambiente artístico internacional eligieron desde looks informales, con casacas de sus equipos, hasta trajes de gala, las estrellas dijeron presente en la edición LVII (57) del Super Tazón.

Rihanna y un regreso a puro glam

Tras seis años lejos de los escenarios, el regreso de Rihanna estuvo colmado de expectativa. Con un traje rojo con similitudes a los usados por los paracaidistas, la cantante apareció desde los cielos y conmocionó a todos los presentes.

A semanas de ser madre, la cantante volvió a los escenarios de forma triunfal / Credit: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports

Su primera participación de la noche comenzó fue canción Bitch Better Have My Money, mientras una plataforma elevada atravesaba el campo de juego. Según pudo advertirse, debajo del traje se apreciaba remera ajustada con un top brillante ceñido al busto.

Las mangas, en tanto, formaban un mini paracaídas que ganaba volumen a medida que avanzaba el show. Mientras que en el lado derecho de su pecho dos prendedores completaban el outfit.

En el final de su presentación, Rihanna utilizó una capa mientras se elevaba sobre la plataforma / Credit: Patrick Breen/The Republic via USA TODAY Sports

Where have you been, Only Girl (In the wold), We Foud Love, Rude Boy, Work, Pour it up, All the lights, Umbrella y Diamonds fueron las canciones que se sucedieron durante el impactante show de Rihanna, que duró unos 13 minutos.

En los momentos finales y tras elevarse nuevamente entre los aficionados, la artista sumó una impresionante capa a este traje que aparentaba estar confeccionado en cuero. Sin embargo, decidió despojarse de esta y dejarla de lado para dar a entender que estaría transitando su segundo embarazo

El mundo del espectáculo en el Super Bowl 2023

Nick Jonas, un fanático con un estilo de alto vuelo

El cantante y actor Nick Jonas se sumó a los fanáticos que dijeron presente en el partido. Al look de aficionado, el artista decidió completar con unos anteojos negros, una campera de estilo aviador y un finísimo reloj

Amigos, artistas y looks informales

Los artistas Joel McHale, Jessica Betts, Niecy Nash-Betts y Questlove también se hicieron presentes en el Super Bowl LVII y optaron por estilos informales y dejaron en evidencia, aunque de forma sutil, a qué equipo apoyaron / (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Roc Nation)

El outfit rojo y negro de Sheryl Lee Ralph

La actriz y cantante Sheryl Lee Ralph, que ganó el Emmy a mejor actriz de reparto en su última edición, fue la responsable de interpretar el himno "Lift Every Voice and Sing" antes del inicio del encuentro. Para su presentación, optó por un traje rojo conformado por un pantalón que remató con una suerte de capa que surgía desde sus hombros y unas mangas de estilo bombé / REUTERS/Brian Snyder

Adele con un estilo formal

La cantante británica Adele se alejó de las cámaras y se ubicó en una de las plateas. Pese a permanecer sentada, su look formal y la pequeña cartera que la acompañó acapararon las miradas de todos los presentes; más aún al notar que completó su look con anteojos e importantes aros

Jay-Z y su hija con un look descontracturado

Jay-Z, junto a su hija Blue Ivy, optaron por un outfit informal para formar parte del selecto grupo de estrellas que presenciaron el Super Bowl LVII en primera fila / Credit: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports

Bradley Cooper apoyó a su equipo desde un palco

Desde los más exclusivos palcos del estadio, el actor Bradley Cooper eligió presenciar el partido con una remera del equipo del que es fanático: Eagles (Foto: Twitter)

Paul Rudd y la camiseta de sus “amores”

De Hollywood al Super Bowl: el actor Paul Rudd eligió ostentar una casaca de su equipo para presenciar, en primera final, el partido final de la temporada 2023 de la NFL / Credit: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports

Billie Eilish y un look casual

Con una camisa blanca de estilo casual y un pañuelo en el cuello, la cantante Billie Eilish se sumó a las estrellas presentes en el Super Tazón

La cantante y compositora Jordin Sparks y un vibrante traje

La cantante norteamericana Jordin Sparks optó por un traje con plumas en sus mangas para su participación en el show previo al inicio del Super Bowl LVII / (Photo by Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Los mejores looks de los jugadores

La falda masculina de JuJu Smith-Schuster

El receptor de los Kansas City Chiefs, JuJu Smith-Schuster, se sumó a las faldas masculinas y, momentos antes de lucir el uniforme, arribó al estadio con un estilo que ya es furor en las pasarelas más resonantes del mundo / Credit: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports

Patrick Mahomes y un estilo formal

El mariscal de campo de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, decidió usar un look formal para llegar al partido que definirá quién es el vencedor del Super Bowl LVII / Credit: Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports

Travis Kelce y un look único que combinó campera y bolso

El ala de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, decidió utilizar un look único para arribar al partido donde se definió quién se convirtió en el ganador del Super Bowl LVII / Credit: Matt Kartozian-USA TODAY Sports

