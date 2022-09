La mujer que demandó a Cantinflas y aseguró ser su segunda esposa

Cantinflas perdió una demanda por supuestamente estar casado con una mujer estadounidense que lo acusó de maltratos (Foto: Getty Images)

Luego de la muerte de su esposa, Mario Moreno Cantinflas no quiso volver a contraer matrimonio pese a que sí le habría dado más oportunidades al amor. Por ello, cuando en 1989 fue demandado por violencia por una mujer que aseguraba haber sido su segunda esposa, el Mimo de la gabardina blanca se mostró igual de sorprendido que el público de la época.

En 1966 Valentina Ivanova, esposa de Cantinflas y madre adoptiva de su único hijo, Mario Arturo Moreno Ivanova, murió a causa de un cáncer que no le pudo ser tratado a pesar de los innumerables médicos que la atendieron.

Luego del fallecimiento de Valentina, se pensó que Mario Moreno nunca más volvería a contraer matrimonio, pues su lazo con su esposa era fuerte y él quería permanecer fiel solo a ella. No obstante, décadas después, el actor tuvo que enfrentar un largo proceso legal debido a que una mujer de nombre Joyce Jett lo acusaba de diferentes cosas y le pedía el divorcio.

Quién fue Joyce Jett, la supuesta segunda esposa de Cantinflas

Joyce Jett fue una mujer, años después del escándalo, aseguró que su versión de los hechos fue cierta y que, inclusive, extrañaba a Mario Moreno (Foto: INAH)

Joyce Jett era un nombre desconocido para el público hasta cuando trascendió que lo demandó en 1989, sólo se sabía que era una mujer estadounidense que le estaba exigiendo USD 26 millones, propiedades y obras de arte en su divorcio debido a que habría sufrido de maltrato por parte del histrión.

La demanda se hizo en Estados Unidos, donde ella alegó ser esposa del Mimo de la gabardina blanca por comportamiento, algo que en en México no existe.

Y es que Jett habría sido trabajadora del protagonista de Ahí está el detalle subcontratando servicios de limpieza para un penthouse que el actor tenía en Houston para quedarse ahí cada que acudía a consultas médicas luego de sufrir su primer infarto, según detalló Arturo Mora, el último abogado de Mario Moreno, en entrevista con De Primera Mano en 2021.

Cantinflas y Valentina estuvieron casados por 32 años, no logrando tener hijos, pero sí adoptando a un niño (Foto: Fcaebook/Cine de Oro Mexicano)

Lo que Joyce exigía para su supuesto divorcio es que hubiera una repartición de bienes, además de una indemnización por la violencia que habría vivido a manos del que, según ella, había sido su esposo. El comediante y su representante legal decidieron iniciar una denuncia penal por amenazas cumplidas, pero esto no habría servido en su defensa.

Tiempo después de que comenzara este pleito legal, pese a que se habría comprobado que entre Joyce Jett y el comediante no existía una verdadera relación de esposos, un juez dictó que Cantinflas tendría que pagar alrededor de USD 10 millones a su empleada, además de las obras de arte que exigió en la demanda.

Esto se logró gracias a que el histrión tenía un comprobante de que Joyce, con su apellido de soltera, le había pedido prestados más de USD 60 mil para comprarse un departamento, pero este dinero nunca le fue regresado a Mario Moreno, lo que demostraba que no tenían una relación de pareja, ni siquiera eran cercanos.

Irán aseguró que Mario Arturo orillaba a su padre a distanciarse de las mujeres con las que mantenía algún romance (Foto: Twitter/@CineHistorico)

Arturo Mora aseguró que lo que más le dolía a su cliente no era lo que le tuvo que dar a Jett, sino que había manchado su imagen y que, además, no la consideraba lo suficientemente agraciada como para que fuera su esposa. ”Bonito matrimonio me consiguieron con esta bruja”, habría dicho el actor a su abogado.

Pese a que se sabe que el protagonista de El analfabeto no buscó llegar al matrimonio por segunda ocasión con ninguno de sus romances, Irán Eory destapó que ella mantuvo un fuerte romance con Mario Moreno mucho después de la muerte de Valentina Ivanova, inclusive, el actor llegó a plantearle la idea de casarse, pero por la forma en que el hijo del histrión interfería en su relación, ella terminó su lazo.

