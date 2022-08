Tita Marbez confirmó la creación de Museo Cantinflas para 2023

El museo dedicado el legado de Mario Moreno podría abrir sus puertas el próximo año (Foto: Getty Images)

En medio de la celebración por los 111 años de nacimiento de Mario Moreno, Tita Marbez confirmó que el museo dedicado a Cantinflas abrirá sus puertas en 2023. En este recinto se espera exponer más de mil piezas que pertenecieron al actor.

El pasado 12 de agosto Aurora Tita Marbez organizó una misa para celebrar un año más del natalicio de Cantinflas, motivo por el que también dio a conocer que finalmente ha comenzado el montaje del museo dedicado al Mimo de la gabardina blanca.

Según compartió la viuda de Mario Moreno Ivanova a Televisa Espectáculos, tras años de trabajo, se han clasificado cientos de piezas del actor para que algunas sean exhibidas en un edificio que se encuentra en la colonia Roma de la Ciudad de México.

Marbez hizo hincapié en que con el museo buscará sólo hacer que el público del actor se acerque nuevamente a él, pues las piezas exhibidas no le pertenecen a ella (Foto: Facebook/AmiGo. Cultura)

“Contamos con mil 500 piezas de don Mario que incluyen que pijamas, lentes, trajes, zapatos, fotografías, tenemos de todo. No puedes poner todo porque la gente se acaba cansando, pero, además de eso, es muchísimo trabajo que hacer”

Agregó que el motivo por el que ha decidido lanzar este museo es para que el público pueda apreciar las pertenencias del comediante porque “las cosas de Cantinflas son del pueblo mexicano, le pertenecen al pueblo mexicano para que vayan y las vean y las disfruten cada vez que quieran”, dijo.

El arquitecto Paul Zarquin, quien está encargado de este proyecto, dijo que para poder crear el museo, antes tienen que recabar fondos, esto se hará con la subasta de figuras del actor, mismas que pasarán un tiempo en Reforma.

“Se empieza toda una actividad en el 23 y nosotros estamos encargados de hacer los Cantinflas, que son figuras de fibra de vidrio donde pintan los artistas y van a estar en Reforma. Al final se subastarán y formarán parte de esos recursos para el museo”, expresó el arquitecto.

El legado de Cantinflas actualmente está bajo la posesión de Tita Marbez, quien registró la marca del actor y que actualmente está a cargo de la difusión de su trabajo (Foto: EFE)

También mencionó que, por el momento, todavía reciben el edificio en donde buscan montar el museo, pero esperan que dentro de un mes y medio comiencen a afinar detalles de la exposición.

“Apenas estamos en el tramite para recibir la propiedad por parte de la Ciudad de México y de ahí ya se empieza el proyecto. Está en pañales, no en pañales, pero ya está la casa, yo creo que en un mes, mes y medio, y ya empiezan los detalles”, agregó Zarkin.

Para cerrar el tema acerca de este museo, la actual heredera universal de Cantinflas aprovechó para señalar que gran parte de la preservación de las pertenencias que eran de Mario Moreno y la creación de las empresas que buscan difundir su legado, se deben a su trabajo y no a lo que el fallecido hijo del actor le dejó a ella, pues mencionó que Mario Arturo estaba rodeado de problemas legales y deudas.

“Quienes nos conocieron o conocieron a Mario Arturo, sabemos que cuando él llegó a mi vida en 2009, no traía nada, absolutamente nada. Tenía deudas, tenía broncas, tenía asuntos legales, tenía inconcluso todo el tema legal con su papá”

Esto surgió a partir de que parte de la familia del protagonista de Ahí está el detalle, hijos de Eduardo Moreno Laparade, y Marbez han cuestionado la forma en que ella ha gestionado la herencia y porque la demandaron para que ella pague los gastos de los abogados de litigios anteriores.

Acerca de este conflicto, Tita dijo para TV Notas que “el chiste se cuenta solo” y ella no podría darles lo que le exigen ya que es parte de su trabajo, no de la herencia. “No me dejaron cosas materiales, y la marca la vamos trabajando día con día”, respondió.

