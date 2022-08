Sylvester Stallone respondió a las acusaciones de su ex esposa Jennifer Flavin sobre el “desperdicio” de sus bienes

Sylvester Stallone respondió a las acusaciones de su ex esposa Jennifer Flavin (Getty Images)

Sylvester Stallone ha respondido a la solicitud de divorcio de Jennifer Flavin. En el condado de Palm Beach, Florida, el actor, de 76 años, negó las acusaciones de Flavin de que “participó en la disipación, el agotamiento y/o el desperdicio intencional de los bienes conyugales que ha tenido un impacto económico adverso en el patrimonio conyugal”.

El equipo legal de Stallone escribió en su respuesta que “no se ha involucrado” en ese tipo de comportamiento. El actor también se opuso a la solicitud de Flavin de tener un “uso exclusivo” de su casa en Palm Beach.

En cuanto a los honorarios de los abogados y los costos legales, Flavin pidió al tribunal que tome nota de la “conducta de cada parte” que podría alargar el proceso y fomentar la “cooperación mutua” para “reducir el costo” de los honorarios legales.

En su respuesta, Stallone señaló que su esposa “contrató a un abogado para que la representara y acordó pagarles los honorarios legales”.

Stallone no se opuso a la petición de Flavin de “restaurar” su apellido de soltera y estuvo de acuerdo en que su unión está “irremediablemente rota”.

La imagen de Stallone con su nuevo perro Dwight, que quedó en medio de una pelea marital

Días después de que Flavin solicitara el divorcio, Stallone negó que su matrimonio de 25 años terminara por un perro. En ese momento, abordó los rumores de que su ruptura se produjo después de que compró un Rottweiler, Dwight, y que un desacuerdo sobre el canino desencadenó otras discusiones que llevaron a la presentación del divorcio.

El actor le dijo a TMZ que, si bien él y Flavin no estaban de acuerdo con el nuevo perro no fue un motivo de la separación. “No terminamos la relación con un argumento tan trivial”, dijo.

Jennifer Flavin y Sylvester Stallone en Cannes, 2019 (Photo by Marc Piasecki/FilmMagic)

Stallone y Flavin, de 54 años, se casaron en 1997, aunque su relación comenzó en 1988 cuando se cruzaron en un restaurante de Beverly Hills, California.

“Amo a mi familia. Estamos abordando estos problemas personales de manera amistosa y privada”, expresó el actor por medio de su representante, Michelle Bega, el sitio TMZ.

“Me entristece anunciar que después de 25 años de matrimonio, me divorcié de mi esposo Sylvester Stallone. Si bien ya no estaremos casados, siempre apreciaré la relación de más de 30 años que tuvimos y sé que ambos estamos comprometidos con nuestras hermosas hijas”, dijo Flavin en un comunicado a la revista People.

La pareja tiene tres hijas en común: Scarlet, 20, Sistine, 24 y Sophia, 25. Stallone también es padre de Seargeoh de su matrimonio anterior con Sasha Czack. Su hijo mayor, Sage, fruto de su relación con su primera mujer Starlin Wright, murió en 2012 a causa de de un ataque al corazón; tenía 36 años.

El 10 de agosto, Flavin dejó de seguir a su esposo en Instagram, y en su última publicación compartió una instantánea que la mostraba compartiendo un abrazo con las tres hijas de la pareja. “Estas chicas son mi prioridad. Nada más importa. Las 4 para siempre”, escribió en el pie de foto.

Stallone fue fotografiado recientemente tatuándose a su perro sobre una de las caras de Flavin que tenía en su brazo derecho, lo que generó rumores de una posible ruptura,.

