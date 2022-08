La nueva mascota de Sylvester Stallone, un tatuaje confuso y una incógnita: ¿Jennifer Flavin lo dejó por culpa del perro?

Stallone y su nuevo perro Dwight.

Tras el anuncio el miércoles, que la esposa de Stallone, Jennifer Flavin, solicitó el divorcio, se rumoreaba que el culpable de esta acción fue el nuevo Rottweiler del actor, llamado Dwight.

La pareja discutió sobre la obtención del animal, ya que Flavin no deseaba tener otra mascota, mientras que Stallone quería al perro como “protección”. Esto habría llevado a una “discusión extremadamente acalorada que planteó otros problemas”.

El medio Page Six aseguró que Stallone niega los rumores.

“No terminamos la relación con una discusión tan trivial”, comentó la estrella de “Rocky”, de 76 años, a TMZ, aunque admitió que la pareja no estaba de acuerdo sobre “cómo cuidar al perro”, dado que a menudo viajan y viven en dos casas.

Jennifer Flavin y Sylvester Stallone asisten a la proyección de la ceremonia de clausura de "The Specials" durante la 72.ª edición del Festival de Cine de Cannes el 25 de mayo de 2019 en Cannes, Francia. (Foto de Marc Piasecki/FilmMagic)

La confusión por el tatuaje

En medio de los rumores sobre la discusión sobre temas caninos, estalló la noticia del cambio en el brazo derecho del actor, donde lucía una imagen de Flavin.

En una foto publicada en Instagram a comienzos de agosto aún se lo podía apreciar, mientras que el día 16 ya no estaba allí y en su lugar estaba la imagen de un perro.

La mascota en cuestión, según interpretaron muchos, era el recién llegado Dwight, lo que sonaba a provocación contra Jennifer y un síntoma más de sus peleas e irreconciliables diferencias.

Pero la versión fue desmentida por el agente de Stallone, quien aseguró que no había tal pelea -aún no se conocía el pedido de divorcio de Flavin- y que el perro en cuestión no era Dwight, sino uno mucho más simbólico: Butkus.

“El señor Stallone tenía la intención de actualizar la imagen del tatuaje de su esposa Jennifer, sin embargo, los resultados fueron insatisfactorios y, desafortunadamente, irreparables. Como resultado, tuvo que cubrir la imagen original con un tatuaje de su perro de Rocky, Butkus” explicó.

Antes y después en el hombro derecho de Stallone: Jennifer Flavin y Butkus

Stallone explicó que se separó porque la pareja simplemente iba “en diferentes direcciones”.

“Tengo el mayor respeto por Jennifer”, agregó en la nota del medio estadounidense. “Siempre la amaré. Ella es una mujer increíble. Es el ser humano más agradable que he conocido”.

Page Six informó en exclusiva que Stallone estaba “sorprendido” por la solicitud de divorcio de Flavin la semana pasada. El actor se encontraba filmando la serie de Paramount+ “Tulsa King” en la ciudad de Oklahoma y se “sorprendió” cuando recibió la noticia.

“Me entristece anunciar que después de 25 años de matrimonio, he solicitado el divorcio de mi esposo Sylvester Stallone”, dijo Flavin a la revista People. “Si bien ya no estaremos casados, siempre apreciaré la relación de más de 30 años que compartimos, y sé que ambos estamos comprometidos con nuestras hermosas hijas”.

La pareja tiene tres hijas en común: Scarlet, 20, Sistine, 24 y Sophia, 25. (@Jenniferflavinstallone)

En los documentos de divorcio, obtenidos por TMZ, el equipo legal de la ex modelo señala: “Bajo información y creencia, el esposo se ha involucrado en la disipación, agotamiento y/o desperdicio intencional de los bienes conyugales que ha tenido un impacto económico adverso en el patrimonio conyugal“.

Stallone y Flavin, de 54 años, se casaron en 1997, aunque su relación comenzó en 1988 cuando se cruzaron en un restaurante de Beverly Hills, California.

La pareja tiene tres hijas en común: Scarlet, 20, Sistine, 24 y Sophia, 25. Stallone también es padre de Seargeoh de su matrimonio anterior con Sasha Czack. Su hijo mayor, Sage, fruto de su relación con su primera mujer Starlin Wright, murió en 2012 a causa de de un ataque al corazón; tenía 36 años.

Jennifer Flavin junto a sus tres hijas.

El 10 de agosto, Flavin dejó de seguir a su esposo en Instagram, y en su última publicación compartió una instantánea que la mostraba compartiendo un abrazo con las tres hijas de la pareja. “Estas chicas son mi prioridad. Nada más importa. Las 4 para siempre”, escribió en el pie de foto.

“Eres nuestra roca y la mamá más increíble”, escribió Sophia en un comentario. “Somos tan afortunadas de tenerte”. Su hermana Sistine agregó: “la mujer más fuerte que conozco”.

