Sylvester Stallone reemplazó el tatuaje de Jennifer Flavin que tenía en el brazo con una imagen de su perro Butkus

Imagen del tatuaje antes y después del cambio.

A principios de esta semana se conoció una fotografía en la que se veía al actor de Rocky, Sylvester Stallone, con un nuevo tatuaje de su perro en su brazo derecho en el cual anteriormente estaba plasmado el rostro de su mujer.

En medio de las especulaciones sobre el divorcio del actor con Jennifer Flavin, el publicista de Stallone insistió en que todo estaba bien y que Sly quería actualizar el tatuaje, pero salió mal y era “irreparable”.

“El señor Stallone tenía la intención de actualizar la imagen del tatuaje de su esposa Jennifer, sin embargo, los resultados fueron insatisfactorios y, desafortunadamente, irreparables. Como resultado, tuvo que cubrir la imagen original con un tatuaje de su perro de Rocky, Butkus” explicó.

En la nota del diario Daily Mail, se publicó una foto de Stallone, de 76 años, mostrando el tatuaje de su esposa el 7 de agosto con una imagen de su página de Instagram. Pero tan solo nueve días después, el 16 de agosto, el tatuador Zach Perez se publicó trabajando en la parte superior del brazo de Stallone.

Butkus apareció junto a Rocky Balboa en el Rocky original y nuevamente en Rocky II; el bull mastiff era propiedad de Sylvester Stallone en la vida real. (Foto Daily Mail)

Y sus fotos mostraron que la tinta Flavin se había ido y en su lugar hay una foto de un cachorrito.

El medio inglés explicó que Perez también publicó una foto de su obra de arte, pero debió eliminarla cuando los comentaristas comenzaron a preguntar por qué la estrella había tapado la foto de su esposa.

Por otro lado, el actor aseguró que aún tiene un tatuaje de Jennifer en su espalda, más grande que el de su brazo, y que sigue amando a Jennifer a pesar de las diferencias que llevaron a su alejamiento.

LA NOTICIA DEL DIVORCIO

De acuerdo a TMZ, Flavin acusa al actor de estar ocultando bienes conyugales para perjudicarla económicamente. En los documentos de divorcio, obtenidos por el citado medio, el equipo legal de la ex modelo señala: “Bajo información y creencia, el esposo se ha involucrado en la disipación, agotamiento y/o desperdicio intencional de los bienes conyugales que ha tenido un impacto económico adverso en el patrimonio conyugal“.

Flavin exige que sea “compensada y resarcida al recibir una distribución desigual de los bienes conyugales a su favor”. Y solicita que el actor “debe ser impedido de vender, transferir, asignar, gravar o disipar cualquier activo durante el proceso de divorcio”.

Este es el tercer matrimonio de Stallone, que hasta ahora parecía ser uno de los más fuertes de Hollywood (Foto @Jenniferflavinstallone)

Jennifer también quiere recuperar su apellido de soltera.

Stallone y Flavin, de 54 años, se casaron en 1997, aunque su relación comenzó en 1988 cuando se cruzaron en un restaurante de Beverly Hills, California.

“Amo a mi familia. Estamos abordando estos problemas personales de manera amistosa y privada”, expresó el actor por medio de su representante, Michelle Bega, el sitio TMZ.

“Me entristece anunciar que después de 25 años de matrimonio, me divorcié de mi esposo Sylvester Stallone. Si bien ya no estaremos casados, siempre apreciaré la relación de más de 30 años que tuvimos y sé que ambos estamos comprometidos con nuestras hermosas hijas”, dijo Flavin en un comunicado a la revista People.

En mayo, en el aniversario de la pareja, Stallone publicó: 'Feliz 25 aniversario a mi increíble esposa. ¡No hay suficientes palabras para describir lo que esta increíblemente desinteresada mujer dedicada y paciente ha significado para nuestras vidas y solo desearía que (sic) pudieran ser otros 25! (Foto Daily Mail / @officialslystallone)

La pareja tiene tres hijas en común: Scarlet, 20, Sistine, 24 y Sophia, 25. Stallone también es padre de Seargeoh de su matrimonio anterior con Sasha Czack. Su hijo mayor, Sage, fruto de su relación con su primera mujer Starlin Wright, murió en 2012 a causa de de un ataque al corazón; tenía 36 años.

