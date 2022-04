Sofía Castro explotó en contra de Cynthia Klitbo por declaraciones sobre Angélica Rivera y Peña Nieto

Sofía Castro defendió a Angélica Rivera de Cynthia Klitbo (Fotos: Instagram/@sofia_96castro/@lakltbocynthia)

Después de unas polémicas declaraciones en las que Cynthia Klitbo confesó varios secretos del matrimonio que sostuvieron Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto durante su mandato presidencial -fue presidente de México del 1 de diciembre del 2012 hasta el 30 de noviembre de 2018-, es ahora su hija Sofía Castro quien salió en su defensa y explotó en contra de la actriz que grabó con su madre la telenovela La Dueña, para Televisa en 1995.

Aunque tras las declaraciones la villana de melodramas mexicanos ofreció una disculpa por aparentemente haber mencionado más de lo permitido, rebasando la delgada línea entre lo público y la vida privada, ahora la hija de José Alberto El Güero Castro expresó su sentir dejando saber que sí está molesta y que lo mencionado “estuvo fuera de lugar” ya que ni ella, siendo su hija, se pone a hablar sobre la relación que mantuvo su mamá con el ex presidente de México.

“A mí, la verdad, me molestó un poco esa entrevista porque creo que nadie tiene por qué hablar, no es que me haya molestado, pero simplemente se me hizo un poco fuera de lugar porque yo ni siquiera hablo de la vida privada de mi mamá, ni de lo que ella vaya a hacer, ni de sus planes a futuro”, dijo Sofía durante su encuentro con los reporteros en un evento de moda.

Sofía confesó que si está molesta con Cynthia Foto:

La joven actriz que ha seguido los pasos de su famosa mamá en producciones como Por Amar Sin Ley, El Hotel De Los Secretos y Por Siempre Mi Amor continuó defendiendo la privacidad de la popularmente conocida como La Gaviota y aseguró que solo ella es la que sabe de qué manera contará la versión de su ex matrimonio, así como cualquier cosa referente a su vida profesional, luego de que en diversas ocasiones se ha especulado que regresara al mundo de las telenovelas con Televisa o que hablará de su vida con una bioserie para una plataforma de streaming.

“Ella es solamente dueña de su propia historia, de su vida y de lo que ella quiera contar y no contar, regresar con una novela, con una serie, con una película, con lo que sea”,agregó.

La ex primera dama no ha dado declaraciones (Foto: Instagram/@sofia_96castro)

Tratando de dar el ejemplo de la situación que le exige a Cynthia Klitbo, reiteró que no hablará sobre cosas que sean referentes a su mamá en temas de su vida sentimental, laboral o personal, ya que de la única manera en que puede hacerlo es mencionando algo sobre su relación madre e hija, por lo que aseguró que Angélica Rivera lo hará cuando sea el tiempo adecuado y esté preparada.

“La verdad yo prefiero mantenerme muy al margen de esto porque sí me incomodó un poco la entrevista que dio Cynthia al exponer tanto a mi mamá, pues la verdad yo menos voy a hablar porque la única que sabe su historia, su verdad y la vida de ella es mi mamá, ni soy yo siendo su hija (quien deba hablar), o sea, no soy quién”, expresó.

Cynthia Klitbo ofreció una disculpa a Angélica Rivera Foto: Especial Infobae

¿Qué dijo Cynthia Klitbo sobre la vida íntima de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto?

En una entrevista sin precedentes, Cynthia Klitbo defendió a capa y espada a su amiga, a quien aseguró que vio llorar cuando el político y actual novio de Tania Ruiz la engañó durante su sexenio.

“¿Cuánto debió haber cobrado por 12 años de prostitución con Peña Nieto? ¡Se enamoraron, me consta! Tronaron como cualquier otro matrimonio. Era guapo, era gobernador, era un hombre con poder que la podía proteger y tener con sus hijas”, contó la actriz a la periodista Inés Moreno. “Después se vio muy mal el señor, ya no es mi amigo porque mi amiga es Angélica y le hizo cosas feas a mi amiga y yo ya no quiero saber nada de ese señor”.

