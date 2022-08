¿Capi Pérez abandonará Venga la Alegría?: esto fue lo que dijo el carismático conductor

Capi Pérez rompió el silencio (Foto: Instagram/@elcapiperez)

Tras la repentina salida de Cynthia Rodríguez del matutino Venga la Alegría, los rumores respecto a la permanencia de algunos conductores en el famoso programa de TV Azteca han incrementado. Tan es así, que en días pasados comenzaron a surgir especulaciones de que Capi Pérez podría estar próximo a retirarse debido a que supuestamente no renovó su contrato.

Fue así que, durante una reciente dinámica de preguntas y respuestas, la también presentadora Laura Gi se acercó a El Capi para cuestionarle de una vez por todas si era verdad que su salida de la televisora estaba próxima a ocurrir.

Frente a la cámara de su celular, la presentadora comentó: ‘’Esta es la pregunta que más se repite, ¿es cierto que ‘El Capi’ Pérez se va de TV Azteca?’”.

A esto se acercó a su amigo, quien velozmente señaló que todos esos rumores eran falsos y no tenía intenciones o motivos para retirarse de Venga la Alegría.

“No me voy de TV Azteca, lo aclaro, o al menos que yo sepa”, sentenció el Capi de forma contundente.

El conductor dijo que continuará en la televisora (Foto: Captura de pantalla/IG lauragii)

Y es que, cabe recordar que los primeros rumores comenzaron a surgir en mayo de 2022, cuando el periodista de espectáculos Alex Kaffie mencionó en una de sus columnas que aparentemente el famoso comediante dejaría las filas del matutino para empezar otros proyectos.

“Me entero que por así convenir a sus intereses “El Capi” Pérez va a largarse de EXA FM. Dicho hecho puso a los directivos de esa cadena de radio a buscarle reemplazo ¡y ya lo, mejor dicho la, tienen! Será Tania Rincón quien ocupe el sitio del que se larga. Aplaudo tal elección”, escribió.

Posteriormente, otros medios de circulación nacional comenzaron a decir que aparentemente Carlos Alberto Pérez, nombre real del Capi, tuvo problemas al negociar las cláusulas de su contrato y por ende no lo habría renovado.

Cabe recordar que en fechas pasadas, el presentador de Venga la Alegría y de La Resolana contó para el programa Tu-Night de Omar Chaparro que durante sus inicios en los medios fue víctima de discriminación debido a su físico.

El ex participante de Lol México narró que él siempre ha sido una persona muy comprometida y estaba dispuesto ha laborar muy duro para conseguir sus sueños.

Capi Pérez es uno de los famosos más queridos (Foto: IG @elcapiperez)

“Tuve muchas profesiones, trabajé de muchísimas cosas: de mesero, vendedor, barman, absolutamente de todo. Si hubiera sido más guapo, hubiera sido gigoló. Pero persiguiendo mi pasión más grande, Omar, que es el maldito dinero”, contó.

En este sentido, Chaparro decidió preguntarle a El Capi sobre algunos rumores que se escuchan en el mundo de la farándula, en los cuales se decía que el joven fue discriminado por su físico en el pasado. No obstante, debido a la sensibilidad del tema, el cantante de Las Locuras mías, le dijo a su invitado que si no estaba cómodo, podían platicar de otra cosa.

A esto, Capi señaló que no tenía inconveniente con tocar el asunto y confirmó que su físico fue uno de los motivos por los cuales le fue más difícil destacarse en la industrial del entretenimiento mexicano.

“La gente sabe que soy moreno, no es ningún secreto, no hay nada que ocultar. Soy moreno y feo, esa es una combinación que no funciona tanto en los medios de comunicación”, comentó.

