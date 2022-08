Gussy Lau recordó sus escandalosas fotos con Ángela Aguilar: “Me dolió que la atacaran así”

La pareja fue señalada por su diferencia de edad de aproximadamente 15 años. (Fotos: CUARTOSCURO/Getty Images)

Aunque ya pasaron cuatro meses desde que trascendieron unas fotografías de Gussy Lau y Ángela Aguilar dándose un beso, los artistas continúan envueltos en el escándalo. Y es que recientemente el compositor mexicano rompió el silencio sobre los problemas que enfrentó cuando se difundieron dichas selfies, no solo con su entonces novia, también con sus seres queridos, pues alguno de ellos habría sido el responsable de la filtración.

Fue durante un encuentro con los medios recuperado por Chismorreo donde públicamente lamentó la situación que enfrentó la intérprete de Tu sangre en mi cuerpo, En realidad, La llorona y Ahí donde me ven tras ser duramente señalada por demostrar su cariño hacia él como lo hacen todas las parejas, con un tierno beso. Cabe recordar que antes de que se hicieran públicas las postales se desconocía la identidad del novio de la cantante, pues durante su trayectoria ha tratado de mantener su vida amorosa lejos de los reflectores.

Estas son las polémicas fotografías. (Foto: Twitter)

Si me dolió que se le atacara así honestamente [...] Ella nunca había tenido un escándalo, digo fue un beso, pero no dejó de ser escándalo [...] Creo que se le echó mucho carbón al fuego.

Pero sus muestras de cariño capturadas en fotografía no fue lo único que llamó la atención de los internautas y público general en aquel momento, también la diferencia de aproximadamente 15 años que existe entre los cantantes. Al respecto y tras su supuesta ruptura con Ángela Aguilar, el compositor comentó que para él no es un problema, pues considera que las relaciones sentimentales van más allá de un número.

“Vengo de una familia, de mis papás que se llevan 10 años, tengo muchos amigos [en la misma situación], entonces para mí no es un problema”, dijo.

El compositor tiene 34 años, mientras que la cantante cumplirá 19 el próximo 8 de octubre. (Foto: Sociedad de Autores y Compositores de México)

El compositor confesó que si estaba enamorado, pero lamentablemente la controversia ganó más terreno y habrían decidido continuar por caminos separados.

Pero eso no fue todo, Gussy Lau aclaró que no tomará acciones legales contra quien resulte responsable de la filtración porque todavía desconoce quién lo hizo. Sin embargo, tras lo ocurrido optó por limitar a su cículo cercano porque alguien traicionó su confianza. Y es que de acuerdo con la explicación que dio horas después de la difusión, él subió dichas imágenes en una red social donde solamente estaban sus amigos y familiares.

“Lo que pasó es que reduje mucho mi círculo, muchísimo, esa fue la única acción que tomé porque no eran muchos, eran literal muy cercanos, entonces no saber a quién... en el momento tú preguntas, pero todo mundo te va a decir que no, ya no sabes en quién confiar”, comentó.

Ángela Aguilar deslumbró en los Premios Juventud. (Foto: instagram premiosjuventud)

Por último, confesó que la polémica también impactó en sus familiares, principalmente en su madre, quien no entendía por qué los estaban atacando tanto y los rumores que giraban en torno a su relación.

“Me va y me viene lo que digan, no vivo de eso, me dedico a componer canciones, pero si de repente que le hablaran a mi mamá para decirle ‘mire que salió tu hijo aquí, dijeron esto y esto’ [...] hacerle entender que no podemos controlar lo que digan de nosotros, podemos controlar lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decimos, pero no podemos tener contentos a todo mundo”, declaró.

¿Gussy Lau le dedicó su nueva canción a Ángela Aguilar?

A principios de agosto Gussy Lau sorprendió a sus seguidores de Instagram con un video donde interpretó su nuevo tema De lejitos vas a ser mi gran amor. Como era de esperarse, los internautas comenzaron a especular sobre la posibilidad de que sea una dedicatoria para Ángela Aguilar por lo que dice la letra de la canción:

“Por todo lo que un día te quise y el gran cariño que aún te tengo, dejaré que eso cicatrice y a ver de dónde me sostengo. Es mejor que te suelte porque solo te estoy haciendo daño. Eres mucho para este perdedor, y no llores ya vendrán mejores años, de lejitos vas a ser mi gran amor”.

