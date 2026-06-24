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7 dolores que pueden indicar endometriosis y que nadie asocia con esta enfermedad

Se trata de una enfermedad crónica que afecta a millones de mujeres pero el desconocimiento de los síntomas suele retrasar el diagnóstico

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Ilustración anatómica del sistema reproductor femenino con útero, trompas de Falopio y ovarios. Se observan lesiones rojizas en los órganos.
Una ilustración médica presenta el sistema reproductivo femenino, incluyendo el útero y los ovarios, con múltiples lesiones rojizas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La endometriosis es una enfermedad en la que el tejido similar al endometrio —la capa que recubre el interior del útero— crece fuera de este órgano.

Estos implantes pueden aparecer en los ovarios, trompas de Falopio, vejiga, intestinos o en otras zonas de la pelvis y al igual que el endometrio, este tejido responde a los cambios hormonales del ciclo menstrual, lo que provoca inflamación, dolor y, en algunos casos, la formación de adherencias o quistes.

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Y a pesar de que se trata de una enfermedad crónica que afecta a millones de mujeres muchas veces sus síntomas pasan desapercibidos lo cual suele retrasar el diagnóstico y dificultar el acceso a un tratamiento oportuno.

Reconocer estos síntomas menos evidentes es clave para entender el impacto real de la endometriosis y brindar una atención adecuada a quienes la padecen.

Dibujo anatómico detallado del sistema reproductivo femenino, mostrando útero, trompas y ovarios con patologías, sostenido por manos sobre fondo azul.
Esta detallada ilustración médica muestra el sistema reproductivo femenino, incluyendo útero y ovarios, destacando diversas afecciones como fibromas, endometriosis y quistes, mientras es sostenido por manos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

7 dolores que pueden indicar endometriosis y que nadie asocia con esta enfermedad

De acuerdo con información de Mayo Clinic, los siguientes son algunos tipos de dolor que pueden estar relacionados con la endometriosis y que muchas personas no asocian de inmediato con esta enfermedad:

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  1. Dolor lumbar crónico: El dolor de espalda baja o lumbar persistente, sin causa aparente, puede estar vinculado con la presencia de tejido endometrial fuera del útero, sobre todo cuando no mejora con tratamientos convencionales.
  2. Dolor al orinar o evacua: Molestias, ardor o dolor durante la micción o al evacuar, especialmente en los días del periodo, pueden indicar la presencia de endometriosis en la vejiga o el tracto intestinal.
  3. Dolor durante las relaciones sexuales: La dispareunia (dolor durante o después de las relaciones sexuales) es un síntoma frecuente pero poco comentado. Suele confundirse con otros problemas ginecológicos o emocionales.
  4. Dolor en las piernas o ciática: Algunas mujeres presentan dolor que se irradia a las piernas, similar a una ciática, cuando el tejido endometrial afecta o irrita los nervios pélvicos.
  5. Dolor torácico o en el hombro: En casos poco comunes, la endometriosis puede manifestarse fuera de la pelvis, provocando dolor en el tórax o en el hombro, especialmente durante el periodo menstrual.
  6. Dolor al respirar profundamente: La endometriosis diafragmática puede causar molestias o dolor al inhalar profundamente, síntoma que suele pasar desapercibido o atribuirse a problemas respiratorios.
  7. Dolor de cabeza o migraña cíclica: Algunas pacientes reportan dolores de cabeza intensos o migrañas que coinciden con el ciclo menstrual, lo que podría estar relacionado con los cambios hormonales y la inflamación provocada por la enfermedad.
Infografía sobre siete tipos de dolor vinculados a la endometriosis, con ilustración de cuerpo femenino, órganos internos y siete iconos de dolencias.
Una infografía ilustra los siete tipos de dolor, algunos poco reconocidos, asociados con la endometriosis en diferentes partes del cuerpo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se diagnostica la endometriosis

El diagnóstico de la endometriosis suele ser un proceso complejo, ya que los síntomas pueden confundirse con otros trastornos ginecológicos o digestivos. Estas son las principales formas en que se diagnostica la enfermedad:

  • Historia clínica y revisión de síntomas: El médico recopila información detallada sobre los síntomas, la intensidad y duración del dolor, y antecedentes médicos y familiares.
  • Examen pélvico: Durante la consulta, se realiza una exploración física para detectar masas, lesiones o áreas dolorosas en la pelvis.
  • Estudios de imagen: Se pueden solicitar ecografías pélvicas o transvaginales para identificar quistes ováricos (endometriomas) o alteraciones en los órganos pélvicos. En algunos casos, se utiliza resonancia magnética para obtener imágenes más detalladas.
  • Laparoscopía diagnóstica: Es el método más preciso para confirmar la endometriosis. Consiste en una cirugía mínimamente invasiva que permite al especialista observar directamente el interior de la pelvis y tomar muestras de tejido para análisis.
  • Biopsia: Durante la laparoscopía, se puede tomar una pequeña muestra de tejido (biopsia) para confirmar la presencia de tejido endometrial fuera del útero.

No existe una prueba de sangre o laboratorio específica para detectar la endometriosis.

El diagnóstico temprano y el seguimiento médico son clave para controlar la enfermedad y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen.

Si bien no existe una cura definitiva sí existen tratamientos médicos y quirúrgicos para controlar los síntomas y mejorar la calidad de vida.

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