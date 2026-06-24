Ana Lucía Pineda, esposa de De la Espriella, es blanco de críticas por un polémico gesto con un ciudadano: “¿Se limpió la mano?”

La grabación muestra a Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo de la Espriella, saludando a un simpatizante antes de realizar un gesto que algunos usuarios interpretaron de distintas maneras - crédito @leaote/X

Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo de la Espriella y futura primera dama de Colombia, se volvió viral en redes sociales tras la difusión de un video en el que aparentemente se limpia la mano después de saludar a una persona.

El episodio ocurrió en un momento de alta sensibilidad para el país, en el que las redes sociales actúan como un canal de debate permanente y en las que cualquier movimiento de la nueva familia presidencial está bajo la lupa de millones de internautas.

En las imágenes difundidas se observa a la empresaria cordobesa participando en un agitado evento político junto a su esposo. Con la camiseta con los colores de la bandera nacional, pero con las rayas del tigre, animal con el que el abogado se identificó e hizo campaña política, Ana Lucía Pineda extendió su mano para saludar cordialmente a un simpatizante que se encontraba en medio de la multitud.

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Sin embargo, lo que llamó la atención de los usuarios ocurrió inmediatamente después del breve contacto físico. La sucesora de Verónica Alcocer realizó un movimiento donde parece limpiarse la mano sobre una mesa, manteniendo esa parte del cuerpo apartada de otros objetos personales, incluido su propio teléfono celular.

Un video de Ana Lucía Pineda durante un evento político se convirtió en tendencia y generó una intensa discusión en redes sociales - crédito @analu_pineda/Instagram - @leaote/X

Este instante, captado por una de las cámaras de los asistentes, corrió como pólvora en internet y encendió las alarmas de los sectores de la oposición. Muchos internautas calificaron la acción como un supuesto acto de desprecio y falta de empatía hacia los ciudadanos de a pie que acompañaron la campaña del abogado derechista.

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“¿Se limpió la mano?”, cuestionaron decenas de usuarios en las paltaformas digitales, sembrando dudas sobre la cercanía de la próxima primera dama con las comunidades.

Opiniones divididas y defensa en redes

Entretanto, un amplio grupo de simpatizantes de la familia presidencial explicó la escena asegurando que no existió ninguna intención ofensiva. A su juicio, Ana Lucía Pineda simplemente habría reaccionado a una sensación incómoda de sudor tras el saludo, algo que podría ocurrirle a cualquier persona sin importar las preferencias políticas de quien tenga al frente.

Defensores de Ana Lucía Pineda aseguraron que el gesto pudo obedecer simplemente a una reacción espontánea tras un saludo en medio de una multitud - crédito Jair Coll/Reuters

No obstante, otros usuarios interpretaron el gesto de manera distinta y aseguraron que reflejaba una actitud de desprecio hacia las personas de sectores populares. A partir de esa lectura, lanzaron numerosas críticas contra la futura primera dama en redes sociales.

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Entre las críticas que circularon en redes sociales destacaron mensajes como: “Si me da la mano un cafre, seguramente también me limpie”; “Cuál es el problema, muchos hacemos lo mismo. Yo hasta me aplico alcohol”; “Normal se llama higiene y en una época de tantos virus rondando no entiendo porque le dan tanta lora a eso”; “Seguro estaban sudadas, y esa sensación no es chévere. De lo que se pegan”; “Ellos les da asco saludar a los pobres”.

Ella es Ana Lucía Pineda, la primera dama de Colombia 2026-2030

Ana Lucía Pineda, nacida en la ciudad de Montería, en el departamento de Córdoba, es administradora de empresas de profesión. Cuenta con una destacada experiencia en la gestión administrativa, la dirección de recursos humanos y el desarrollo de diversos proyectos del sector privado.

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Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo de la Espriella, será la primera dama de Colombia - crédito Ana Lucía Pineda / Instagram

A lo largo de los años, la empresaria prefirió mantener un perfil bajo y alejado de la constante exposición mediática que rodea a su esposo. Su participación activa en la pasada campaña electoral permitió que comenzara a ganar visibilidad pública, mostrando una faceta enfocada en el trabajo social y el apoyo familiar.

En sus intervenciones ante los medios, la ahora primera dama destacó la importancia de la familia y el respeto mutuo como los pilares fundamentales de su vida personal; junto a Abelardo de la Espriella comparte una relación estable de casi dos décadas, de la cual nacieron sus cuatro hijos: Lucía, Salvador, Filippo y Francesca.

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Con este nuevo escenario, la futura primera dama se prepara para asumir su rol institucional el 7 de agosto, en el que deberá enfrentar el reto de liderar iniciativas sociales y construir consensos en un país que sigue sanando las heridas políticas de la contienda electoral.