Sergio Mayer advirtió que podría denunciar a Natália Subtil por una camioneta

Sergio Mayer acusó a Natália Subtil por intentar chantajearlo y por quedarse con una camioneta que le prestó para llevar a la escuela a Mila (Fotos: Getty Images)

En medio de la polémicas por las acusaciones que ha hecho Natália Subtil contra Sergio Mayer Mori, con quien tiene una hija, Sergio Mayer mencionó que podría demandar a su exnuera por intentar chantajearlo y, además, por quedarse con una camioneta que le pertenece.

Luego de que el pasado 10 de agosto Natália Subtil acusó a Sergio Mayer Mori de haber incumplido con la manutención de su hija en común, Mila, por varios meses, además de dudar de las causas de Sergio Mayer, el exdiputado nuevamente arremetió contra la modelo.

En la emisión del programa Hoy este martes 23 de agosto, Mayer cuestionó las razones del porqué Subtil no ha querido aceptar los documentos que él y su hijo le han dado para arreglar la manutención de Mila con las autoridades pues, aseguró, su hijo siempre hizo lo que pudo para regular cómo se repartirían los gastos de la menor.

La modelo acusó a su expareja de desentenderse de su hija y que su familia lo esté defendiendo (Foto Instagram: @nataliasubtil)

“Si tiene algún problema, ¿no crees que lo correcto es hacerlo a través de los tribunales?, ¿por qué en los medios?, ¿por qué a través de las redes? A eso se llama chantaje. ¿Por qué no va y presenta un documento? Ella ya dijo y declaró que ya le presentamos un documento nosotros y que ella no lo quiso firmar”, dijo el también cantante.

Sergio no perdió la oportunidad de señalar algunos presuntos crímenes que la brasileña habría cometido, tal como lo fue la relación que mantuvo con Sergio Mayer Mori, de la que resultó Mila, pues él era menor de edad y Natália tenía 29 años.

“Eso es estupro, definitivamente, era menor de edad (Sergio Mayer Mori) cuando se dio, ella estaba casada y es un tema que ahí se ha quedado encimita, pero tengamos la consciencia de lo que pasó y con todo y todo mi hijo de verdad está bien comprometido”

Mayer Mori ha asegurado que la modelo miente y, para demostrar esto ante la ley, regresó a México luego de vivir en España por cerca de nueve meses (Foto: Instagram/@nataliasubtil)

Para finalizar el tema, el integrante de Garibaldi recordó que hace más de un año le prestó a Subtil una camioneta, pues ella argumentaba que no llevaba a Mila a la escuela debido a que no tenía cómo hacerlo.

Dicha camioneta no le ha sido devuelta al actor aunque supuestamente él ya se la ha pedido. “Que no, que no me la va a regresar, que si quiero la camioneta la tengo que dar una yo a mi hijo”, recordó Mayer. Por ello, comentó que, de querer hacerlo, podría denunciar a Natália Subtil por no devolverle su automóvil.

“Le presté mi camioneta para que lleve a la niña a la escuela, porque decía que no la llevaba porque no tenía coche, le presté mi camioneta y ahí la tiene y no me la quiere regresar, eso se llama abuso de confianza. Yo podría ir a hacer la denuncia por abuso de confianza para que me regrese la camioneta”

Anteriormente, el político también señaló que la modelo lo bloqueó de redes sociales y no le permite ver a su nieta en dichas plataformas, además de que dijo que Subtil supuestamente se estaría “victimizando por el hecho de ser mujer” a través de los medio de comunicación para llamar la atención.

¿De qué acusa Natália Subtil a Sergio Mayer Mori?

Natália aseguró que ha buscado por varios medios que su hija hable con el actor, pero tanto la novia de él como su familia lo han defendido con diferentes excusas (Fotos: Instagram/@nataliasubtil/@smayermori)

El pasado 10 de agosto la modelo aseguró en entrevista con TV Notas que el hijo de Sergio Mayer no le daba pensión ni hablaba con su hija, Mila, desde hace dos meses.

La modelo señaló que había preguntado a la familia del protagonista de Rebelde por qué ya no se comunicaba con ella o su hija y ellos le habrían dicho que porque no tenía internet en España.

Esto causó molestia en Subtil, pues piensa que están apoyando el presunto comportamiento irresponsable del actor con su hija.

