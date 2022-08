Natalia Subtil acusó a Sergio Mayer Mori de no darle pensión ni hablarle a la hija que tiene en común

Natália Subtil acusó a Sergio Mayer Mori de no darle pensión ni hablarle a la hija que tiene en común 8Fotos: Instagram/@nataliasubtil/smayermori)

Lo que era un rumor en el mundo del entretenimiento mexicano, ahora ha sido confirmado por una de las partes implicadas: Sergio Mayer Mori, aparentemente, no tiene ningún tipo de comunicación con su primogénita desde hace algunos meses y tampoco cumple con sus funciones legales, como dar una pensión alimenticia.

Fue en una reciente entrevista para la revista TVNotas, donde Natalia Subtil, la actriz de 33 años de origen brasileño, habló acerca de la hija que tiene en común con el actor de Rebelde (Netflix), confesando las dificultades que ha vivido desde que el padre de Mila Mayer Subtil decidió irse a vivir a España con una nueva pareja, dejando, según ella, todas sus obligaciones como padre de una menor de edad.

“Lo que pasa es que ya lleva dos meses sin buscarla, lo cual me tiene triste y no por mí, sino por mi hija, que no se merece esto. No le escribe para nada. Él lleva nueve meses viviendo en España y hasta hace dos, Mila seguía hablando con él; cada vez que iba camino a clases, a las 7 de la mañana, le marcaba a su papá, porque allá donde vive eran las 2 de la tarde. Pero eso ya no ha ocurrido, ya no le marca”, comenzó a relatar la actriz.

Foto: Instagram@nataliasubtil

Natalia aseguró que si ha buscado al joven actor, por el bienestar de la menor, sin ningún tipo de interés amoroso, sin embargo todo ha sido fallido. Incluso la actriz llegó a tener contacto directo con la nueva pareja de Mori, quien en un principio sí le respondía, pero la ausencia también llegó.

“La última vez que le escribí me dejó en visto. Antes era muy amable y educada, y le decía: ‘Oye, por favor, le puedes comentar a Sergio que lo estoy buscando’, aunque supongo que él le dijo que ya no tuviera contacto conmigo y lo obedece. Ella es una niña muy inteligente y se ha acostumbrado a no tener a su papá presente y que ni siquiera la busque. Para ella se ha vuelto normal esta situación; sin embargo, el daño se hace presente cuando ya crecen y se dan cuenta a fondo de esta situación”, agregó.

La cantante brasileña Natália Subtil aseguró que el actor no busca a su hija (Foto: Instagram - Natália Subtil)

Ante la aparente ausencia del actor de Rebelde que ha sido sumamente criticados por participar en el proyecto de Netflix a pesar de haber hecho muy malos comentarios sobre RBD, se le preguntó a Subtil si los abuelos paternos, el que pretende ser candidato presidencial a la República Mexicana en 2024 -Sergio Mayer- y la protagonista de Rubí (2004) para Televisa -Bárbara Mori-, tiene algún tipo de contacto directo con la menor a lo que la respuesta fue un rotundo sí.

“Luego me la pide prestada Bárbara Mori y Mila se ha quedado a dormir en su casa. También con Sergio Mayer; a mi hija le gusta ir con su abuelo y sus tías, las hijas de Sergio también la adoran”, respondió, para después agregar: “No me lo ha comentado, creo que me lo diría. Recientemente se acaba de ir dos semanas a Mérida con sus bisabuelos paternos y sí me dijo que no había hablado con su papá. Preguntó en la casa de ellos que por qué no le hablaba su papá y ahí le dijeron que porque no hay internet en España”.

El actor es apoyado por su papá, pero no es su manager artístico Foto: Instagram/@sergiomayerb

Sobre el delicado tema de no dar pensión alimenticia, la actriz aseguró: “No me quiero meter en esas cosas (demandar), además yo sola voy a sacar a mi hija adelante. Sabe que tendría que hacerlo, pero en él queda”.

