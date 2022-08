Natalia Subtil explotó contra Sergio Mayer Mori: “Me parecer vergonzoso que quieras huir de tu obligación”

Instagram/ @smayermori Instagram/ @nataliasubtil

Natalia Subtil y Sergio Mayer Mori están envueltos en la polémica una vez más. Y es que tras años separados y con una hija en común, la intérprete brasileña rompió el silencio sobre la distante relación que su ex pareja mantendría con Mila y confesó que supuestamente no está cumpliendo con sus obligaciones, pues desde que se mudo a España con su nueva conquista ha fallado con la pención alimenticia.

“Lleva dos meses sin buscarla, lo cual me tiene triste y no por mí, sino por mi hija, que no se merece esto. No le escribe para nada. Él lleva nueve meses viviendo en España y hasta hace dos Mila seguía hablando con él; cada vez que iba camino a clases, a las 7 de la mañana le marcaba a su papá, porque allá donde vive eran las 2 de la tarde. Pero eso ya no ha ocurrido, ya no le marca”, declaró para TV Notas.

Foto: Instagram@nataliasubtil

Subtil explicó que ha tratado de establecer comunicación con Sergio, pero no ha recibido respuesta. No obstante, aclaró que Bárbara Mori y Serbio Mayer -padres del joven actor- si mantienen conctacto con Mila.

Sin embargo, después de que Sergio Mayer Mori desmintió sus señalamientos y aseguró que siempre ha procurado estar al pendiente de su única hija, Natalia Subtil reapareció en sus historias de Instagram y notablemente molesta con la situación explotó contra su su ex novio porque considera que mintió. Pero eso no fue todo, también mandó un contundente mensaje a el ex integrante de Garibaldi porque supuestamente está respaldando a su hijo.

Que bueno que se van a enterar de todo! Me parece vergonzoso que quieras huir de tu obligación y que tu padre, “el futuro presidente de México”, te apoye con esa barbaridad. Imáginate que esa persona que quiere cuidar el país le parezca justo que me de “algo” y no lo que manda la ley.

(Captura Instagram: @nataliasubtil)

La brasileña recalcó que no solo está buscando que Sergio Mayer Mori cumpla con sus reponsabilidades como padre, también quiere hacer conciencia sobre las situaciones que enfrentan las madres solteras y quienes en muchas ocasiones no encuentran solución.

“Recibo muchos mensajes de madres que están pasando por la misma situación y a veces me parece un poco retrógado ese tipo de tema, ya que estamos en 2022 y seguimos luchando por los derechos de nuestros hijos, en los cuales los ‘hombres’ tendrían que hacer consciencia y solitos hacer su obligación. Pero cómo podemos actuar en un mundo machista? en un mundo en el que ‘la mujer se embaraza sola’, en un mundo en el cual prefieren comprar un juez dque apoyar a su hija?”, agredó en otra historia.

Natalia también resaltó las creencias que algunas personas tienen sobre la pensión alimenticia: “Creen que con la pensión gastamos en nosotras mismas, viajes, vuelos privados, galanes, ropa, bolsas, etc. (bien como dice el padre de mi hija)”.

El actor aseguró que no tomará partido. (Foto: Instagram/@sergiomayerb)

La intérprete finalizó su mensaje resaltando la importancia que existe en cuidar los derechos de los niños y exiguir que se cumplan las obligaciones de los padres de familia. También reiteró que, aunque no suele hablar públicamente del tema, lo seguirá haciendo en caso de ser necesario porque “Siempre estaré pendiente por el bienestar de mi hija”.

¿Qué ha dicho Sergio Mayer al respecto?

El también político mexicano concedió una entrevista para Sale el sol donde aseguró que no tomará partido en la batalla que existe entre su hijo y Natalia Subtil, pero sí se mantendrá al pendiente de su nieta Mila.

“Está por demás que les diga que (a Subtil) le encanta la parte mediática y, bueno, creo que es algo que tienen que arreglar ellos. (...) Mi nieta, siempre voy a ver por ella, nada más (...) No sé si alcanzan a entender el tema: es la madre de mi nieta, no es mi nuera, no es mi hija, no es mi nada, es la madre de mi nieta y yo veo por mi nieta. Si ella está esperando que mi hijo o que yo veamos por ella, pues está equivocada, es una mujer de 30 y tantos años que tiene que ver por su vida y ella tiene que sacar adelante su vida y sacar adelante a su hija también de la misma forma que lo hace mi hijo”, dijo.

