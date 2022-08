Sergio Mayer respondió a Natalia Subtil: “Está victimizandose por el hecho de ser mujer”

De acuerdo con Natalia, su relación con su ex suegro se fracturó a raíz de un proyecto donde no quiso participar. (Foto: Rogelio Morales / Cuartoscuro / Instagram @nataliasubtil)

Después de que Natalia Subtil señaló públicamente a Sergio Mayer Mori por su supuesto desapego de su hija desde que se mudó a España y algunas irregularidades en la pensión que hasta hace unos meses le proporcionaba para solventar los gastos de Mila, los dimes y diretes entre ambos no paran. En medio de todo el conflicto Sergio Mayer arremetió en contra de su ex nuera al considerar que de cierta manera está “victimizanadose por ser mujer” y aseguró que tanto él como su hijo han estado al pendiente de la menor.

El intérprete y político con aspiraciones a la presidencia de México concedió una entrevista para Ventaneando donde, como era de esperarse, fue cuestionado respecto a las recientes declaraciones que hizo Natalia Subtil sobre el actor de Rebelde. Desconcertado por todo lo que está ocurriendo con su familia, confesó que desconoce las “verdaderas” intenciones que motivaron a la brasileña para decir que no recibe apoyo.

“No sé cuál sea el problema o qué es lo que quiera, me bloqueó, no me permite ver las redes de mi nieta, lo cual me parece fuera de contexto porque no tiene nada que ver una cosa con la otra”, dijo.

Bajo este contexto, el ex integrante de Garibaldi aseguró que siempre ha procurado mantener comunicación con su nieta, incluso, ocasionalmente convive con su demás familia paterna, sin embargo, desde que surgió este distanciamiento con la madre de Mila sus interacciones habrían cambiado.

Yo con mi nieta siempre que pueda voy a estar al pendiente de ella por amor, porque la adoro, porque es lo máximo, pero nada más [...] Vamos a ver por ella siempre, pero de ahí a tener que cargar con algo que no te corresponde este... no.

“Lamento mucho que [Natalia] este pretendiendo y utilizando los medios de comunicación en un tema tan personal y además está victimizandose por el hecho de ser mujer, no se vale, es una mujer, como ella misma lo dijo, de 34 o 35 años que tiene un compromiso y una responsabilidad de buscar trabajo y no es hablar mal de las mujeres, al contrario, hay que ser objetivos”, agregó.

Pero eso no fue todo, también cuestionó por qué Natalia Subtil no ha acudido ante las autoridades correspondientes para exigir el pago de la manutención de Mila si es que no está recibiendo la pensión.

“Si hubiera algo que no está de acuerdo ¿por qué no va con las autoridades? ¿por qué el estar constantemente presionando a través de los medios de comunicación y por qué estar presionando y chantajeando con la niña?, no es correcto”, dijo.

Por último, confirmó que hace tiempo estaba trabajando en el lanzamiento de la brasileña como una figura infantil, sin embargo, por alguna razón inesperadamente terminó su acuerdo supuestamente dejando una gran deuda: “Tarde o temprano va a salir el proyecto por el cual nos dejó ahí botados y se perdió mucho dinero”.

