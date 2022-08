Natalia Subtil arremetió contra Sergio Mayer por retiro de pensión para su hija: “Me hicieron un berrinche”

La brasileña pedirá pensión a Sergio Mayer Mori ante la ley. (Fotos Instagram: @sergiomayerb, @smayermori, @nataliasubtil)

Los dimes y diretes entre Natalia Subtil, Sergio Mayer Mori y el ex integrante de Garibaldi siguen dando de qué hablar. Y es que todos están envueltos en la polémica desde que la brasileña señaló públicamente a su ex pareja porque supuestamente lleva varios meses sin contribuir económicamente con los gastos de Mila, la hija que tuvieron en 2016.

Aunque el joven actor ya desmintió las acusaciones y durante un encuentro con los medios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México aseguró que ha procurado mantener comunicación constante con su primogénita pese a que se mudó a España con su nueva conquista, Subtil sostiene su postura y exige que cumpla sus obligaciones como padre, no solo con la pensión alimenticia, sino también conviviendo con Mila.

En las últimas horas los reclamos escalaron a otro nivel debido a que Natalia Subtil confirmó que ante la negativa está buscando hacer valer los derechos de su hija vía legal, así lo hizo saber durante su reciente visita a Ventaneando. Pero eso no fue todo, también confesó que no cuenta con un acuerdo previo ya que tanto ella como su ex pareja habían acordado todos los temas relacionados con su Mila sin mayor complicación.

“Los acuerdos que hicimos antes de boca nunca se cumplieron”, dijo. “Cuando yo me embarace el abuelo [Sergio Mayer] me mandó un convenio, nunca lo firme porque me pareció ridículo que no podía salir de la Ciudad de México con mi hija, eran puntos bien fuertes y también decía que el papá tenía que poner la mitad de todos los gastos”, continuó.

De acuerdo con Natalia, si firmaba el acuerdo no podía salir del país a visitar o trabajar en su país natal sin autorización. Así pasaron los años aparentemente no habían tenido problemas tan fuertes hasta hace unos meses, cuando Sergio Mayer Mori dejó de dar pensión para su hija.

“Cuando empezó su proyecto [Rebelde] me empezó a ayudar, pero ahí creo que su papá se enteró que él me ayudaba y pidió que cortara la ayuda, creo que no le pareció bien o no sé [...] les parece demasiado hacerlo, no es una ayuda porque es su obligación”, dijo.

Natalia comentó que su ex suegra, Bárbara Mori, prefiere no involucrarse en este tema. (Foto Instagram: @nataliasubtil)

Natalia comentó que antes de todo esto Sergio Mayer llegó a apoyarla económicamente para solventar los gastos de su hija, sin embargo, no era algo frecuente, además de que no le correspondía a él, sino a su hijo. También explicó que justo ahora decidió alzar la voz porque tenía la esperanza de que algún día su ex pareja recapacitara.

Como mamá nos sale el instinto y yo esperaba que saliera en algún momento él se hiciera cargo y nunca sucedió. Después sentí que me hicieron un berrinche de quitar lo que estaba ayudando a Mila, 10 mil por semana el papá de Mila, porque ya no quise trabajar con el abuelo.

Según contó, hace un tiempo tenía planeado lanzarse como cantante para público infantil y estuvo a punto de lograrlo, pero cuando Sergio Mayer se sumó al proyecto se comenzó a sentir incómoda, pues considera que había un cierto grado de “manipulación” y abandonó todo. De hecho, tenían planeado lanzar un programa de televisión bajo el mismo proyecto.

Sergio Mayer Mori junto a su hija. (Foto: Instagram@nataliasubtil)

“Yo compuse la canciones, hicimos los videos y él [Sergio Mayer] entra al final para ayudar con los contactos y todo lo que tenía, pero ahí empieza un tipo de manipulación y yo no me empiezo a sentir incómoda por la manera en que habla y trata”, comentó.

Finalmente aseguró que si puede mantener a su hija por sí sola, pero considera que si Mayer Mori contribuye ambos le podrían ofrecer mejores oportunidades a Mila.

Si puedo sacar adelante a mi hija, pero obviamente si el papá ayuda es mucho mejor





