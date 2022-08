Tacharon a Jolette de clasista por respuesta a un usuario que cuestionó su carrera tras “La Academia”

Jolette señaló en fechas recientes a William Valdés de bullearla (Foto: Twitter @Aldo_Lobato)

Después de su participación en la cuarta generación de La Academia, el nombre de Jolette continúa vigente y en días previos resonó con más fuerza después de inmiscuirse en una serie de dimes y diretes con William Valdés. Pero, la controversia no acabó ahí, ya que la famosa decidió responder una gran cantidad de comentarios en redes sociales que le dejaron los internautas y hasta terminó siendo tachada de clasista por sus opiniones.

Todo comenzó cuando la presentadora de 38 años expuso que durante su estancia en el concurso de canto vivió momentos muy duros y desagradables, pero, una usuaria apareció para cuestionar su talento vocal:

“No cantaba (Jolette) y no creo que cante todavía”, escribió @pao_la14 en Twitter.

A esto, la ex académica señaló que los internautas no estaban entendiendo el punto de su queja, pues le parecía mal que después de tantos años siguieran usando su imagen en forma despectiva.

“No están entendiendo que ese ya no es el tema y deben aprender a respetar a una mujer que dejó ese concurso hace 17 años???”, dijo.

Jolette cobró fama tras participar en La Academia (Foto: Twitter @RealJohnHarry)

Pero todo enardeció cuando otro usuario le dijo a la artista que aparentemente toda su carrera se ha basado en el éxito que le dejó La Academia.

“Oye Jolette, pero si tú vives de tus horrendas actuaciones en la academia, eso y tus berrinches tontos es lo que te dió la fama. No hay entrevista que no te pregunten algo de la academia, ¿Te has cuestionado porque?... Porque nadie te conoce por otra cosa”.

Esto desató la furia de la famosa, quién citó el tuit y señaló con un polémico comentario que su carrera no se limitaba a dicho programa, pues actualmente fungía como conductora en el programa Hoy de Televisa.

Es que no te alcanza para pagar un sistema de televisión por cable. He trabajado 5 años consecutivos como conductora de un programa de Moda y representando marcas que no podrías pronunciar. También tengo la sección Moda en el matutino más top.

Jolette fue tachada de clasista en redes (Foto: captura de pantalla/Twitter joletteoficial)

Las reacciones ante esto no se hicieron esperar y molestaron a algunos internautas, los cuales le mencionaron a Jolette que sus palabras fueron violentas.

“¿Marcas de moda? ¿El matutino más top? Marcas que no puedes ni pronunciar? Jaja lo bueno que estas en contra de la misoginia, Por qué del clasismo eres reina!”. “Neta que oso a quienes les gusta este comentario clasista neta chéquense la moral desde la que hablan pq se creen alzadísimos pero terminan siendo m*erda”, “Este debe ser el tweet más clasista que he leído en el 2022″, fueron algunas de las menciones en en redes.

Asimismo, otros cibernautas no sólo destacaron el clasismo que denotó la famosa, sino que retomaron la polémica en donde Jolette se pronunció en contra del aborto

“Esta persona aparte de ser homofóbica y provida también salió clasista, de verdad que nos merecemos lo que nos pasa por darle foto a este tipo de personajes”. “Jolette?? Aparte de pro-vida y súper religiosa, salió clasista? Disappointed but not surprised (decepcionado pero no sorprendido”. “Clasista, homofóbica, próvida en verdad sigo sin entender porque personas de la comunidad defienden tanto a esa señora”, agregaron.

