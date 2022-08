Jolette explotó por las críticas a 17 años de su participación en La Academia: “Ya estuvo bueno”

Jolette ya está cansada de que 17 años después, siga recibiendo críticas por su participacíon en La Academia (Foto: CUARTOSCURO)

El paso de Jolette por La Academia en el 2005 sigue dando de qué hablar, pues su cuenta de Twitter se convirtió en un espacio para defenderse de las críticas aún latentes. Esta vez, la presentadora de televisión se dijo cansada de seguir siendo juzgada por su manera de cantar en el reality.

Recientemente la ex integrante de la cuarta generación tuvo una fuerte pelea con William Valdés, pero en sus más recientes mensajes, aseguró que ya había recibido suficientes ataques hacia su desempeño y personalidad en La Academia.

“Pero yo he cargado 17 años, además, con el peso de ser la rebelde contestataria. Ya estuvo bueno.”, escribió como parte de un breve hilo en el que señaló a Arturo López Gavito por supuesta misoginia.

El comentario surgió como respuesta a un seguidor de William Valdés, quien colocó un video donde Jolette dijo “Me da flojera discutir contigo este punto”. Al respecto, la tapatía explicó que tuvo esa reacción por las ácidas críticas por parte de Gavito.

“Contexto: Esa fue su ultima crítica después de 17 conciertos. Otro ser misógino que dijo, entre otras cosas, ME QUITARA EL VESTIDO QUE TRAÍA PUESTO y luego me preguntó si podría cantar mejor, con mofa y saña, cuando yo ya había reconocido que no era mi fuerte. MISOGINIA PURA.”, escribió en su tuit.

Hasta el momento, el crítico Arturo López Gavito no ha comentado nada respecto a los tuits de Jolette.

Lolita Cortés incluso solicitó que dejaran de votar por ella, pues a su juicio, carecía de técnica de canto (Foto: captura de pantalla/La Academia)

Además, remató diciendo que hace 17 años, respondió con “términos lindos”. Ante diversos comentarios donde internautas y televidentes de La Academia señalaron a Jolette por cantar mal, la presentadora exigió respeto en varios tuits:

“¿No están entendiendo que ese ya no es el tema y deben aprender a respetar a una mujer que dejó ese concurso hace 17 años?”

Entre las transmisiones de La Academia: 20 años, Jolette fue comparada con Rubí, la adolescente que se volvió popular cuando la invitación a su fiesta de XV años se expandió más de lo esperado.

Los fans de la finalista de la más reciente edición del programa señalaron que Jolette había retuiteado mensajes en contra de Rubí, sin embargo, lo que realmente dijo fue que le hubiera gustado ser tratada de otra manera.

Rubí fue comparada con Jolette (Foto: Captura de pantalla TV Azteca/Cuartoscuro)

“Lo que hubiera querido: no ser maltratada, violentada, secuestrada y haber recibido atención médica para superar la bronquitis grave que tenía”, tuiteó el pasado 9 de agosto. En su momento, los seguidores de Jolette dijeron que estaban de acuerdo en que era necesario visibilizar los problemas de salud en televisión.

Respecto a esas comparaciones, Rubí aseguró que su objetivo no era causar controversia, sino dedicarse a mejorar sus habilidades de canto.

“Para nada (soy como ella), sí se quien es Jolette, pero yo no vengo aquí a causar polémica ni nada por el estilo. Al contrario, quiero aprender, por eso me estoy esforzando, digo no soy la mejor, por eso estamos aquí en La Academia, justamente para aprender y nada que ver, ya sabía que algo así iban a decir”, señaló.

A qué se dedica Jolette actualmente

Aunque ya había tenido un espacio en el programa Hoy, lo dejó durante un tiempo y el pasado 10 de junio regresó a su sección de Moda y Estilo, en palabras de Jolette, el objetivo de este segmento es el siguiente:

“Es para dar tips a las mujeres y vernos guapísimas, espectaculares, con un look de diversas opciones para vernos maravillosas con poco presupuesto.” dijo. Tres días después, Jolette cantó durante algunos segundos como parte de una dinámica.

Por qué discutieron Jolette y William Valdés

El presentador de Venga la Alegría colocó un tuit donde informó que comenzaría a grabar podcast, entre las respuestas, Jolette lo cuestionó diciendo “¿Me vas a atacar también en tu podcast?”, también le exigió una disculpa e incluso arremetió contra Laura G.

