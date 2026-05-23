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Aeropuertos tendrán mayor atención durante el Mundial 2026: Profeco instala módulos para garantizar derechos de aficionados

El objetivo central de estas acciones es fortalecer la confianza de los consumidores y cuidar su economía

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Ilustración de un módulo de Profeco en un aeropuerto, con dos empleadas asistiendo a viajeros de varias nacionalidades que llevan maletas y bufandas de fútbol.
Ilustración de personal de Profeco en un módulo de aeropuerto asistiendo a diversos viajeros internacionales que se dirigen al Mundial FIFA 2026 con información y etiquetas oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

México se encuentra en la recta final de los preparativos para el Mundial 2026, un evento que atraerá a miles de aficionados del fútbol de distintas partes del mundo.

La llegada masiva de visitantes a los aeropuertos de las principales ciudades sede, como Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, representa un desafío logístico y comercial que requiere atención especial a los derechos de quienes viajan.

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En este contexto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha reforzado su presencia y acciones para garantizar que los consumidores cuenten con protección efectiva durante su tránsito.

Desde el 16 de febrero, el organismo mantiene operativos de vigilancia y módulos informativos en las instalaciones aeroportuarias más concurridas, brindando asesoría directa a quienes arriban o parten de estas terminales.

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Asimismo, personal especializado está disponible tanto en las áreas de ingreso como en las salas de última espera, dispuesto a orientar a pasajeros sobre sus derechos al utilizar servicios aéreos.

Entre los principales temas que abordan se encuentran los procedimientos a seguir en caso de retrasos, cancelaciones, pérdida o daño de equipaje y situaciones de sobreventa de boletos, factores que suelen generar inconformidades en temporadas de alta demanda.

Profeco
Profeco a través de su cuenta oficial de X. (captura de pantalla)

Protección al consumidor en el contexto del Mundial

Una de las herramientas implementadas para mayor certeza es la instalación de básculas de verificación en los puntos previos a la documentación de equipaje. Estas permiten que todos los viajeros conozcan el peso real de sus pertenencias antes de pasar al mostrador de la aerolínea. Funcionarios de la Profeco validan el resultado y colocan una etiqueta oficial, previniendo confusiones o cobros inesperados por exceso de peso.

El objetivo central de estos módulos es fortalecer la confianza de los consumidores y cuidar su economía, al asegurar procedimientos claros y defensa de derechos en cada etapa del viaje.

La Procuraduría enfatizó la importancia de que los aficionados se informen previamente sobre las políticas de las empresas que brindan estos servicios, conserven los comprobantes de pago y permanezcan atentos a las notificaciones de seguridad emitidas por los aeropuertos, especialmente durante el periodo en que se celebrará la Copa del Mundo en diversas regiones del país.

Con estas acciones, México busca no solo ofrecer una experiencia segura y agradable a quienes asistan al evento deportivo, sino también consolidar una cultura de protección al consumidor en el ámbito de los servicios turísticos y de transporte, crucial para el desarrollo económico mexicano en el marco de grandes actividades internacionales.

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