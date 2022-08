Survivor México: por qué Gabo Cuevas podría salir de la competencia

Gabo ha causado diversas controversias, pero esta vez estalló en contra de Catalina Fotos: Captura de pantalla (@survivormexico)

En 2021, Gabo Cuevas formó parte de Survivor México, pero fue el primero en ser eliminado. Es por esto que regresó a la tercera temporada de este reality de supervivencia con más fuerza y la intención de “demostrar de lo que estaba hecho”, sin embargo, los rumores aseguraron que saldría de la competencia el próximo viernes 20 de agosto.

Así lo afirmaron diversas cuentas en redes sociales cuyo objetivo es difundir spoilers e información supuestamente exclusiva, cabe aclarar que se trata de adelantos no confirmados por la televisora, así que podría tratarse de una simple coincidencia; sin embargo, este no es el único factor por el que se cree que Gabriel Cuevas sería eliminado de Survivor México.

En el adelanto del episodio que se verá el miércoles 17, Gabo Cuevas explotó contra Catalina y se enfureció tanto que incluso amenazó a su equipo con abandonar la tribu y dejar las playas de República Dominicana.

Así se escucharon los clips en los que despotricó contra Jaguares y se dejó ver sumamente molesto, pues incluso tomó su morral y se retiró del campamento, solo que en cámara no se vio si fue temporal o definitivo.

“Nadie hace nada y hasta la regresan, pues yo renuncio y me voy a la...” reclamó el reportero de espectáculos “¿Con qué intención fue a decir ‘Se les están cayendo las caretas, se les están cayendo las caretas’?”, completó con mucho coraje, cabe señalar que Catalina mencionó que no había cuestionado tal cosa sobre la competencia.

Si la tribu Jaguar pierde el juego de inmunidad grupal, tendrán que nominar a un integrante, quien podría ser Gabo Cuevas por su reciente enojo y su comportamiento, aunque otros nombres también circulan entre los rumores, entre los cuales destaca Santi Valverde.

Gabriel Cuevas podría salir el próximo 20 de agosto, aunque no se sabe si sería por decisión propia (Foto: Instagram/@survivormexico)

Este concursante se ha caracterizado por ser uno de los más polémicos de Survivor México debido a su actitud. Cuando Jacky Ramírez ingresó al reality, comenzó a burlarse de ella e incluso la imitó poniéndose cocos en el pecho, además, aseguró que su forma de correr hacía que los circuitos parecieran pasarelas.

Al respecto, la ex acashore mencionó lo siguiente: “Agradezco que me veas tan bonita, pero le eché muchas ganas. Te voy a decir algo: si yo no me meto contigo y no te dirijo la palabra, tú no te metas conmigo, ¿Va?”

Dos semanas antes, aseguró que tenía mucha información para “desenmascarar a Cuchao” en su supuesto plan para eliminar a Saadi. “Cuchao no sabe decir las cosas de frente. No es un hombre que se atreva a ser hombre en la extensión de la palabra. Yo soy un hombre que viene a ser sin maquillaje, sin filtros y sin miedo a que la gente lo juzgue... él se cuida hasta de la sombra de la palmera”, dijo.

Gabriel Cuevas desató controversia desde su participación en la segunda temporada de Survivor (Foto: Captura de pantalla/Instagram@survivormexico)

Las controversias de Gabriel Cuevas al interior de Survivor comenzaron desde el principio, pues Javier Ceriani, quien ya no está en la competencia, no quería convivir con él e incluso tuvieron varias discusiones, en una de ellas, el conductor de Chisme no Like le dijo “ponzoña” a su rival: “Si hubiera sabido que había un Gabo Cuevas no firmaba el contrato, quiero hablar con mi representante y Dios quiera que no estemos en el mismo equipo”, dijo el presentador de espectáculos en su momento.

En la segunda temporada de Survivor, Gabo se convirtió en el “villano” de la serie pues se enojó mucho cuando lo nombraron como el más débil de la tribu. Además de esto, tuvo una fuerte polémica con José Juan Pepillo Origel, ya que filtró unos audios donde supuestamente estaba haciendo comentarios machistas sobre Flor Rubio.

