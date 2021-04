Survivor México 2021: por qué Gabo Cuevas se convirtió en el villano del estreno y desató los memes en su contra

Gabriel Cuevas es integrante de Jaguares, pero podría generar problemas con su tribu (Foto: Captura de pantalla/Instagram@survivormexico)

Un integrante de la tribu Jaguares se ofendió porque sus compañeros lo consideraron el más débil durante el estreno de Survivor México: 2021, un reality donde 24 figuras públicas dividas en las tribus Jaguares (amarillos) y Halcones (verdes) tendrán que medir sus fortalezas físicas y mentales para conseguir el premio de 2 millones de pesos.

Los integrantes seleccionados como débiles fueron Gabriel Cuevas (Jaguares) y Bella de la Vega (Halcones), por lo que estarán encargados de administrar los recursos alimenticios a sus tribus, tal fue la indignación del periodista de espectáculos que al enterarse de su responsabilidad expresó lo siguiente:

“Me siento con el poder de hacer sufrir a quienes me nominaron, es parte de un juego, no me lo tomen a mal equipo, pero hay que cortar cabezas”, expresó también que piensa que tener la caja es una manera de devolverles el hecho de que votaran por él. Incluso mencionó que sería su líder quien sentiría más la “consecuencia” pues es quien necesita comer más.

Ante su indisposición de contribuir a la unión de su tribu y las declaraciones que hizo dentro del programa, los espectadores del reality inundaron Twitter con memes, mensajes y bromas sobre la actitud el periodista de espectáculos.

Este es uno de tantos comentarios sobre la actitud de Gabo en el programa (Foto: captura de pantalla Twitter)

El problema comenzó tras seleccionar al capitán y aliado de cada equipo a bordo del Barco Pirata, el reto inicial consistió en que los miembros de cada tribu ataran de pies y manos al integrante que consideraran más débil, después tuvieron que remolcarlo nadando en el mar hasta la playa donde se desarrollará todo el reality, ubicada en la República Dominicana.

La mitad de los integrantes de Jaguares seleccionaron a Gabo, pero fue Daniel, el capitán de equipo, quien tomó la decisión final de nominar al periodista de espectáculos, a quien le dijeron que avisara si el agua comenzaba a ahogarlo.

Meme de un usuario sobre la reacción de Sargento Rap ante lo que decía Gabo Cuevas (Foto: captura de pantalla de Twitter)

Por otro lado en la tribu verde de Halcones fue Bella de la Vega la seleccionada pues sus compañeros consideraron que la constitución física que tiene podría jugar en su contra, además la actriz se admitió vulnerable en lo emocional ante la reciente pérdida de su esposo, José Ángel García. No obstante, las mujeres del equipo Halcones la unieron fuerzas durante la competencia y vencieron la primer contienda.

Al día siguiente Gabo continuó comentando el gran dolor que le causó la decisión de sus compañeros, incluso aseguró que su amarilla tribu pretendía eliminarlo lo más pronto posible de la contienda “Aparentemente somos unidos pero me queda claro que no, estoy muy molesto por haber sido seleccionado como el más débil”, expresó.

Otro de los memes de Gabo Cuevas (Captura de pantalla de Twitter)

Después Gabo aseguró que las acciones de su tribu podrían haber tenido un origen homofóbico “puedo entender que digan que soy débil porque soy gay y me perciben suave, pero no me pueden decir débil si no han visto mis habilidades físicas, no me han visto correr, trepar ni arrastrarme o mi agilidad.”, expresó.

Cuando sus compañeros fueron cuestionados, explicaron que había sido por su edad y falta de condición física, por otro lado, Gabo explicó que en su grupo había gente todavía más débil pues le “faltó un equipo que supiera nadar”, ya que no lo supieron auxiliar en el mar y la musculatura de sus compañeros no le pareció una ventaja suficiente.

Gabo Cuevas, conductor de VLA ahora será el nuevo concursante del reality (Cortesía: Twitter Survivor México)

“Yo tenía otra percepción, lo que pasó ayer me entró raro”, explicó Gabo, quien se dijo resentido. Por otro lado Daniel, el líder de Jaguares expresó que comprendía el origen de tal actitud pues dijo “es una persona que le gusta el conflicto pues a eso se dedica, espectáculos, pero aquí no es trabajo, aquí es Survivor”.

SEGUIR LEYENDO: